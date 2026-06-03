전한길씨 주도 부정선거 시위, 중앙선관위 앞과 대구에서 집결... 경찰 추가 배치

한국사 강사 전한길 씨를 비롯한 시위대가 제9회 전국동시지방선거의 투표용지 부족 사태를 "부정선거"로 규정하고 중앙선관위 청사 앞에서 항의 집회를 벌이고 있다. 시위 규모는 1000명까지 증가했으며, 대구 중구선관위 앞에서도 비슷한 집회가 열렸다. 시위대는 "선거 무효", "개표 중단" 등을 요구하며 경찰은 추가 기동대를 배치해 상황을 예의주시하고 있다.

한국사 강사 전한길 씨를 비롯한 시위대 수백 명이 4일 자정稍前 경기도 과천시 중앙선관위 앞에 모여 부정선거 를 주장하며 항의 시위를 벌이고 있다. 이번 제9회 전국동시 지방선거 에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 부정선거 를 주장하는 시위대가 경기 과천 중앙선거관리위원회 청사 앞으로 집결하며 긴장감이 고조되고 있다.

경찰 추산으로 이날 0시 기준 한국사 강사 전한길 씨를 비롯한 시위대 500여 명이 모였던 시위대는 시간이 지날수록 참여자가 늘어 1000명까지 운집했다. 경찰은 만일의 사태에 대비해 기동대 등 260여 명을 배치해 상황을 살폈으나 시위대가 계속 늘어남에 따라 경력을 추가 투입했다. 전한길 씨는 "서울에서 투표용지가 부족했다는 문제를 서울에 국한하려 하지만 인천에서도 투표용지가 부족했다"며 "전국 모든 지역의 투표가 무효"라고 주장했다.

'부정선거 입법독재' 등의 문구가 적힌 플래카드를 든 시위대는 태극기와 성조기를 흔들며 "선거 무효", "개표 중단" 등의 구호를 외치고 있다. 전씨는 개인 방송에서 "중앙선관위 앞으로 모여 달라"며 지속해 지지자들을 독려하고 있다. 시간이 흐를수록 현장 인원이 늘어남에 따라 경찰은 만일의 사태에 대비해 기동대 등 200여 명의 경력을 배치하고 상황을 예의주시하고 있다. 한편 6·3 지방선거가 부정선거라고 주장하는 시위대는 3일 오후 서울 광화문 정부서울청사 앞 광장에 모여 투표용지 부족 사태 등에 대한 항의 시위를 벌였다.

앞서 전씨는 서울 광화문 정부서울청사에서 시위를 벌이다가 과천 중앙선관위로 자리를 옮겨 먼저 집회 중이던 '선관위 서버까 운동본부' 등 100여 명과 합류했다. 대구에서도 개표 중단을 요구하는 집회가 열렸다. 이날 0시 31분 기준 대구 중구선거관리위원회 앞에는 약 100명의 참가자가 모여들었다. 참가자들은 '부정선거'라는 문구가 적힌 플래카드를 들고 "개표 중단하라", "선관위 해체하라"는 구호를 외치면서 재선거를 요구하고 있다.

이번 시위는 제9회 전국동시지방선거过程中的 투표용지 부족 문제를 둘러싸고 발생한 것으로, 시위대는 선거의 전체 무효와 개표 중단, 중앙선관위 해체를 요구하며 과천 중앙선관위 청사와 대구 중구선관위 앞에서 집회를 이어가고 있다. 전한길 씨는 자신의 개인 방송을 통해 지지자들에게 현장으로 집결할 것을 촉구했으며, 시위 참가자들은 태극기와 성조기, 그리고 부정선거 관련 플래카드를 들고 시위를 벌이고 있다. 경찰은 시위 규모가 커짐에 따라 추가 기동대를 배치해 만일의 사태에 대비하고 있다.

이 시위는 단순히 투표용지 부족 문제를 넘어整个 선거 과정의 부정과 입법 독재를 주장하며, 선거 무효와 재선거를 요구하는 정치적 성격을 띠고 있다. 전국 여러 지역에서 동시 다발적으로 발생한 이번 집회는 선관위에 대한 신뢰도 저하와 선거 관리 시스템에 대한 불안감을 반영하고 있으며, 향후 정치적 긴장이 고조될 가능성이 있다. 중앙선관위는 현재 공식 입장을 내놓지 않은 상태이며, 경찰은 시위가 평화롭게 진행되도록 감시하면서 만일의 충돌 상황에 대비한 대응태세를 유지하고 있다.

이번 시위가 다음 날 아침까지 이어지면서, 과천 선관위 청사 주변 도로와 대구 선관위 인근에는 교통 통제가 예상되며, 일반 시민들의 불편이 야기될 수 있다





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