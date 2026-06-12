전한길, 잠실7동 투표용지 보관 상자 확보 주장…법원도 증거보전 일부 인용

유튜버 전한길 씨가 선관위가 분실했다는 투표용지 보관 상자 중 하나를 확보했다며 기자회견을 열고 공개했다. 상자 진위 여부는 불확실하나 전씨 측은 법원이나 수사기관에 제출할 계획이라고 밝혔다. 중앙선관위는 확인이 어렵다고 답했고, 법원은 사라진 상자와 관련해 폐기 업체 정보 등 확인을 일부 인용했다. 투표용지 부족 사태와 관련해 논란은 계속되고 있다.

유튜버 전한길 씨가 12일 서울 송파구 SK핸드볼경기장 앞에서 기자회견을 열고, 잠실7동 제2투표소 에 보관돼 있다가 사라진 투표용지 보관 상자 중 하나를 제보를 통해 확보했다고 주장하며 이를 공개했다.

전씨는 상자 표면에 '서울시장선거'라고 적혀 있는 것을 보여주며, 법원 또는 수사기관에 해당 상자를 제출할 것이라고 밝혔다. 그러나 상자가 실제로 해당 투표소에 있던 것인지에 대한 진위 여부는 아직 확인되지 않았다. 전씨 측 이성직 변호사는 선관위를 믿을 수 없어 입증 방법이 없다며, 제보자 보호를 위해 제보 출처를 밝힐 수 없다고 답했다. 전씨 측은 동부지법과 논의해 상자를 법원에 인계할지, 수사기관에 고발할지 결정할 계획이다.

중앙선관위 관계자는 잠실7동 제2투표소에 있던 투표용지 보관 상자는 7개로 파악되지만 폐기된 수량까지는 알 수 없다고 설명하며, 전씨의 주장에 대해서도 확인이 어렵다고 밝혔다. 한편 법원은 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 김정철 서울시장 출마자가 낸 증거보전 신청을 일부 인용해 지난 10일 해당 투표소였던 송파구 우성아파트 노인정에서 현장 검증을 실시했다. 그러나 '인쇄매수 1900매'라고 표기된 보관 상자는 이미 사라진 상태였다. 선관위 측은 보관상자가 의무 보관 대상이 아니어서 폐기 업체를 통해 폐기했다고 설명했다.

법원은 12일 추가로 제기된 증거보전 신청 중 사라진 상자와 관련해 폐기 업체의 상호, 인계 시기, 폐기 일시 등을 확인하는 내용을 일부 인용했으나, 올림픽공원에 보관된 투표지·투표함 검증 신청은 다시 기각했다. 이 사태는 투표용지 준비 부족으로 일부 유권자가 투표를 하지 못하는 상황이 발생하며 송파구 선관위에 대한 비판이 제기된 가운데, 상자에 적힌 '인쇄매수 1900매'가 중앙선관위 지침상 하한선인 '관할 내 유권자의 50%'보다 적은 수치여서 논란이 됐다. 전한길 씨의 주장과 법원의 증거보전 인용 결정이 이어지며 사태는 새로운 국면을 맞고 있다





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전한길 투표용지 부족 잠실7동 제2투표소 선관위 증거보전

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