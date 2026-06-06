전한길·전광훈 '부정선거 음모론' 주장…송파 개표소 앞 봉쇄 시위 29시간째

부정선거 논란을 주장해 온 유튜버 전한길 씨와 전광훈 목사가 이끄는 단체가 6·3지방선거 투표용지 부족 사태를 '부정선거 증거'로 규정하며 전국 재선거를 요구했다. 이에 일부 지지자들은 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 진행된 잠실7동 제2투표소 개표를 막고 29시간이 넘게 봉쇄 시위를 벌이고 있다. 시위대는 취재진과 시민에게 신분증 검사를 강요하며 충돌을 빚었고, 윤석열 대통령 지지를 외치는 '윤어게인' 구호도 등장했다. 국민의힘은 청와대 앞 집회를 계획했지만, 현장에서는 개표소 이동에 반대하는 목소리도 나오고 있다.

부정선거 논란과 관련해 유튜버 전한길 씨와 일부 지지자들이 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 열린 잠실7동 제2투표소 투표함 개표에 항의하며 집회를 열고 있다. 전한길 씨는 전광훈 목사가 주도하는 대한민국바로세우기운동본부의 '광화문 국민대회'에 참석해 6·3지방선거 에서 발생한 투표용지 부족 사태를 ' 부정선거 '의 결정적 증거라고 주장하며 전국 모든 선거의 무효와 전국적 재선거를 선언했다.

또한 이재명 정권에 대한 국민 저항권 발동과 하야를 요구했다. 김현태 전 707특수임무단장도 무대에 올라 이재명 대통령이 내란 조작과 부정선거로 권력을 찬탈해 자유대한민국을 공산화·독재화시키고 있다고 비난했다. 집회에서는 '윤어게인' 구호를 외치며 윤석열 대통령을 부정선거 척결의 적임자로 주장하는 모습도 나타났다. 한편 핸드볼경기장 앞에서는 '개표소 봉쇄 시위'가 29시간 가까이 이어지고 있다.

시위대는 입구를 막고 재선거를 외치며, 건물을 드나드는 시민과 취재진에게 신분증 검사를 요구하는 등 충돌이 발생했다. 특히 JTBC 기자에게 수십명이 몰려 욕설과 폭력을 가하는 사건도 벌어졌다. 국민의힘 김민수 최고위원이 청와대 앞 집회를 예고했지만, 일부 단체 대화방에서는 개표소 이동에 반대하는 목소리가 나오고 있다. 전한길 씨는 과천 중앙선거관리위원회 앞에서 저녁 집회를 추가로 예고했다





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