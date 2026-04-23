한국사 강사 출신 유튜버 전한길 씨가 5·18 광주민주화운동을 '디제이 세력과 북한이 주도한 내란'으로 주장하며 논란을 일으키고 있습니다. 과거 발언과 극우 매체의 사과 사실이 드러나면서 비판이 거세지고 있습니다.

전 한길 씨의 5·18 광주민주화운동 왜곡 발언과 극단적인 주장이 사회적으로 큰 파장을 일으키고 있다. 한국사 강사 출신으로 극우 성향의 유튜브 채널을 운영하는 전 씨는 5·18 민주화운동을 ‘디제이(김대중 전 대통령) 세력과 북한이 주도한 내란’으로 규정하는 허위 주장을 펼쳤다.

이는 5·18 민주화운동의 역사적 진실을 심각하게 훼손하고, 희생자와 유족들에게 깊은 상처를 주는 행위로 비판받고 있다. 전 씨는 자신의 주장을 뒷받침하기 위해 극우 성향 매체 ‘스카이데일리’의 기사를 근거로 제시했지만, 정작 해당 매체는 과거 ‘5·18 북한 개입설’ 보도에 대해 진실이 확인되지 않은 내용임을 인정하고 공식 사과한 바 있어 논란을 더욱 증폭시키고 있다. 전 씨는 유튜브 라이브 방송에서 “내가 지금까지 가르쳐왔던 5·18 민주화운동은 잘못된 것”이라며 “5·18은 디제이 세력과 북한이 주도한 내란”이라고 주장했다.

그는 북한 사람들이 광주에 내려왔다는 구체적인 증언까지 덧붙이며 주장의 신빙성을 높이려 시도했지만, 이는 객관적인 증거 없이 개인적인 경험에 기반한 주장으로 판단된다. 특히 전 씨가 인용한 ‘스카이데일리’의 특별판은 이미 지난해 초 광주에서 배포되었다가 오월단체와 유족들의 고소·고발, 손해배상 청구에 직면했고, 해당 매체는 ‘북한 개입설’ 보도에 대해 공식적으로 사과한 바 있다. 이는 전 씨의 주장이 근거 없는 허위 사실에 기반하고 있음을 명확히 보여준다.

더욱이 전 씨는 과거 한국사 강사 시절에는 광주 시민들의 희생과 헌신을 높이 평가하고, 전두환 전 대통령의 사과를 촉구하는 등 5·18 민주화운동에 대한 존경심을 표한 바 있어, 이번 발언의 진정성에 대한 의문이 제기되고 있다. 뿐만 아니라 전 씨는 미국의 개입을 통해 대한민국을 ‘청소’해야 한다는 극단적인 주장을 펼치기도 했다. 그는 미국이 남북 간 전쟁을 선포하고, 전시작전권을 가진 미군이 공산화 세력과 북한, 중국의 자금을 받은 세력을 체포하여 청소해야 한다고 주장하며, 도널드 트럼프 전 미국 대통령을 옹호했다.

또한 윤석열 대통령이 직무에 복귀하고 제2의 건국을 해낼 수 있도록 미국의 적극적인 개입을 촉구하며 ‘우산혁명’ 시위를 시작했다. 이러한 주장은 국제 관계에 대한 무분별한 이해와 극단적인 정치적 주장을 담고 있어 우려를 낳고 있다. 전 씨의 이러한 발언들은 사회 분열을 조장하고, 민주주의 가치를 훼손하는 심각한 문제로 인식되고 있으며, 법적 책임을 물어야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 최근 트럼프 전 대통령의 휴전 연장 발언과 맞물려 유가 베팅에 대한 의혹까지 제기되는 상황에서, 전 씨의 주장은 더욱 불안감을 증폭시키고 있다





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