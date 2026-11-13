전태일 열사 56주기 추모행사, 고용노동부 장관 특강과 노동상 시상

11월 13일 전태일 열사 56주기 추모 행사가 개최됐다. 고용노동부 장관이 가치노동 특강을 하고, 전태일노동상 수상자가 결정되는 등 노동 존중 문화가 재확인되었다.

11월 13일 서울 종로구 아름다운청년전태일기념관에서 전태일 열사 56주기 추모 행사가 열렸다. 이날 기념관과 묘역 곳곳에서 열사를 기리는 다양한 프로그램이 진행되었으며, 고용노동부 김영훈 장관 이 특강에 참여해 주목을 받았다. 특히 국가기념일 지정 운동의 의미가 재확인되는 한편, 노사 간의 민주적 관계 형성을 위한 논의가 이어졌다. 이번 행사는 단순한 추모를 넘어, 현대 노동 현실에 적용할 수 있는 전태일 정신의 구체적 실천 방향을 모색하는 계기가 되었다.

전태일 열사 56주기 추모 행사 진행

전태일 재단은 지난 10일부터 13일까지 노동의 가치와 전태일의 꿈을 되새기는 추모주간 행사를 운영했다. 기념관 1층 라운지 숨:에서는 애니메이션 영화의 장면과 문장을 모은 기획전시 '세상을 바꾼 불꽃 전태일'이 개막했다. 이 전시는 2021년 제작된 애니메이션 영화를 기반으로 열사의 삶을 시각적으로 재현하여 방문객들의 공감을 자아냈다. 또한 2층 다목적홀에서는 김영훈 고용노동부 장관이 '국민주권 정부와 일터 민주주의'를 주제로 한 가치노동 명사 특강을 진행했다.

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모란공원 선포식과 전태일노동상 시상

경기 남양주시 마석 모란공원 전태일 묘역에서는 '11월 13일은 전태일의 날입니다' 선포식이 열렸다. 이 자리에서는 전태일재단과 노동·시민사회가 함께 추진해 온 국가기념일 지정 운동의 의미를 재조명했다. 이어 제56주기 전태일 열사 추도식과 제34회 전태일노동상 시상식이 차례로 개최되었다. 올해 전태일노동상 수상자는 한빛미디어노동인권센터가 선정되었고, 이호동 서울과학종합대학원 석좌교수는 공로상을 받았다. 카부기공제회와 전국권리중심 중증장애인 맞춤형 공공일자리협회는 각각 특별상을 수상하며 장애인 일자리 확대의 중요성이 강조되었다.

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근로기준법 준수와 노동 존중의 의미

전태일 열사는 1970년 11월 13일 서울 동대문 평화시장 앞에서 22세 재단사로서 '근로기준법을 준수하라, 우리는 기계가 아니다'라고 외치며 분신했다. 기념관 외벽에는 근로기준법 책자를 든 전태일 열사의 조형물이 설치되어 있으며, 시민들은 조형물 주변에 '노동존중의 의미'에 대한 메시지를 남겼다. 초등학생들을 비롯한 시민들이 기증한 메시지들은 전태일 열사의 뜻이 현재 진행형임을 보여준다. 이러한 행사들은 노동자가 인간으로서 존중받을 권리를 주장하는 전태일 열사의 고결한 뜻을 기리는 동시에, 오늘날에도 변하지 않는 노동의 기본권 보장의 중요성을 일깨운다.