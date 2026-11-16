전태일 56주기, 비정규직 '초광역특구법' 즉각 폐기 요구

전태일 열사 56주기를 맞아 열린 '노동법 밖 노동자대회' 참가자들이 서울 국회 앞에서 초광역특구법 폐기와 5인 미만 기업 근로기준법 적용을 강력히 촉구했다.

비정규직 노동자와 노동 및 시민사회단체 대표들은 13일 서울 여의도 국회 앞에서 ' 초광역특구법 저지! 모든 노동자에게 근로기준법 적용! 1000인 선언 100인 농성단 기자회견'을 개최했다. 이 자리는 전태일 열사 탄생 56주기를 맞은 시점에 맞춰 '노동법 밖 노동자대회'의 일환으로 진행되었으며, 정부의 규제 완화 정책이 노동자의 기본권을 위협한다고 강력히 비판했다.

국회 앞 행진으로 초광역특구법 즉각 폐기 요구

참가자들은 서울 마포구에 위치한 한국경영자총연합회(경총) 앞에서 결의대회를 시작으로 공덕역과 마포대교를 거쳐 국회의사당까지 행진하며 주장을 펼쳤다. 이들은 행진 중 '청년은 노예가 아니다', '모든 노동자에게 근로기준법 적용하라' 등의 구호를 외치며 초광역특구법의 즉각적인 폐기를 요구했다. 특히 5인 미만 중소기업과 초단시간 노동자에게도 근로기준법의 전면 적용을 요구하는 것은 이번 집회의 핵심 안건이었다.

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김수억 공동소집권자 "이재명 대통령은 소년공 아니다"

김수억 비정규직이제그만 공동투쟁 공동소집권자는 연설을 통해 자본가 정권이 노동자의 생명권을 박탈하고 평생 비정규직의 악순환을 고착화하려 한다고 비판했다. 그는 현 정부의 수장인 이재명 대통령에 대해 전태일 열사의 정신과 거리가 멀다고 지적하며, 이 대통령은 소년공 출신도 아니며 전태일의 친구도 아니라고 분명히 했다. 이는 정부 정책이 노동자의 인권과 안전을 무시하는 방향으로 나아가고 있다는 강한 경고로 해석된다.

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김민지 부장 "재벌특혜와 나쁜 일자리 근절 촉구"

김민지 직장갑질119 온라인노조 5인 미만 지부장은 기자회견에서 기업들의 재벌 특혜가 저임금과 불안정한 일자리 증가를 부채질하고 있다고 강조했다. 집회 참가자들은 한국경영자총연합회가 재벌 특혜를 옹호하고 나쁜 일자리를 늘리는 역할을 한다고 규탄하며, 이러한 구조적 문제점을 시정하지 않고서는 진정한 노동 시장 안정이 불가능하다고 목소리를 높였다.

5인 미만 기업 근로기준법 적용과 시민사회 연대 강화

참석자들은 초광역경제자유구역 설치 및 운영에 관한 특별법(초광역특구법)이 통과될 경우 노동 규제 완화가 가속화되어 비정규직 고용이 더욱 악화될 것이라고 우려했다. 이에 따라 노동·시민사회단체들은 1000인의 서명 운동을 통해 법안 저지에 나선다는 계획이며, 100인의 농성단을 구성하여 국회가 노동자의 목소리를 무시하지 않도록 감시 활동을 이어갈 예정이다.