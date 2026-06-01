전직 대통령들의 지원 유세, 보수 결집 vs 중도 확장 한계

6.3 지방선거를 앞두고 박근혜, 이명박 전 대통령이 국민의힘 지원 유세에 나서면서 보수 진영 내부에서도 비판이 나오고 있다. 이들의 등판이 보수 결집에는 도움이 되지만 중도층 확장에는 한계가 있다는 지적이다.

이틀도 남지 않은 6.3 지방선거 에서 중형을 선고받은 전직 대통령들이 사면 이후 전방위적으로 국민의힘 지원 유세에 나서자, 보수 진영 안에서도 쓴소리가 나온다. 국정농단 사태 등으로 징역 22년이 확정된 박근혜 씨는 지난달 31일 대구를 찾아 추경호 후보 지지를 호소했고, 뇌물수수·횡령에 따른 징역 17년을 받은 이명박 씨는 부산에서 박형준 후보와 함께 마이크를 잡았다.

격전지마다 얼굴을 들이밀고 있는데, 두 사람의 등판 횟수가 벌써 10여 차례에 달한다. 이를 두고 보수 논객인 조갑제 대표와 대표적 보수 인사인 홍준표 전 대구시장은 유례없는 일이 벌어지고 있다, 감성 자극 투표(호소) 등 날이 선 지적을 쏟아냈다. 보수 결집 바라지만, 스윙보터인 중도층으로 확장은? 이번 선거의 마지막 주말, 이명박씨는 전 MB정부 청와대 참모였던 박형준 부산시장을 만나 지원유세를 펼쳤다.

부산 수영로교회에서 함께 예배를 본 뒤 구남로 일대로 자리를 옮겨 해운대 전통시장을 찾았다. 이 자리에서 그는 일 잘하는 시장, 하던 일을 끝낼 수 있는 시장인 박형준을 뽑아주기 바란다고 한 표를 당부했다. 이씨가 마이크까지 잡은 건 처음이지만, 후보 지원 행보는 벌써 네 번째다. 지난달 15일 오세훈 서울시장 후보, 18일 양향자 경기도지사 후보, 27일 조전혁 서울시교육감 후보에게 잇달아 힘을 실었다.

인물로만 보면 숫자는 더 늘어난다. 부산 일정에선 박민식 북구갑 보궐선거 후보, 정승윤 부산시교육감 후보와 점심 식사를 함께했다. 후보를 도와달라는 박근혜씨의 행보는 더 노골적이다. 그는 지난달 23일 대구 서문시장 추경호 대구시장 후보를 시작으로 25일 충북 옥천, 충남 공주, 대전 27일 경남 진주, 양산, 울산, 부산 28일 강원 원주, 횡성 29일 경남 남해를 방문했고, 다시 31일 대구로 돌아왔다.

마치 선대위원장이 된 것처럼 강원도부터 영남권까지 상당한 지역을 훑은 셈이다. 북적이던 두 전 대통령의 부산 방문에서 만난 후보들은 천군만마를 얻은 듯 고무된 표정이다. 12.3 내란 사태에 이어 이재명 정부가 출범하고 처음으로 마주한 지방선거에서 자칫 보수가 참배할 수 있다는 위기감 탓이다. 이번 지원이 내부 갈등 불식과 지지층 결집에 상당한 도움이 된다고 판단했다. 31일 부산 수영로교회로 나왔던 한 지방선거 후보는 우리는 정말 (승리가) 절실하다. 보수라는 이 하나의 가치를 위해 움직여주고 계시지 않나?

이제 지지층이 하나로 모일 것이라고 이씨를 반겼다. 28일 기장시장에서 박씨를 지켜보던 다른 후보는 비상계엄으로 나뉜 보수가 뭉쳐야 한다는 메시지라며 막판 역전을 기대했다. 그러나 의견은 엇갈린다. 전통적 텃밭의 표심을 모아내기 위한 전략일 수는 있지만 중도층 확장성에는 한계가 존재하기 때문이다. 지난달 29일 SBS에 출연한 조갑제 조갑제닷컴 대표는 박씨 등의 전격적 등장을 유례없는 일로 규정하며 극우세력 (쪽이 주장하는) 심판론에 힘을 확 실어주고 있다.

(오히려) 선거판을 불리하게 만들 것이라고 꼬집었다. 그러면서 이들이 12.3 내란에 대한 태도부터 분명히 밝혀야 한다는 말도 덧붙였다. 홍준표 전 대구시장은 두 번이나 보수 진영을 자극하는 글을 자신의 페이스북에 썼다. 그는 지난달 30일 박 전 대통령을 내세운 감성 자극 투표로는 대구 미래는 더 암담해질 뿐이라고 적었고, 이날은 지금 하는 전직 대통령들의 행보는 전직 대통령답지 않다.

(중략) 국민통합 물꼬를 트자고 요청한 내가 머쓱하다라고 지적했다. 여당은 역공의 기회를 잡은 듯 두 전 대통령 등판을 계기로 공세에 나서는 중이다. 부산의 사례가 대표적이다. 전재수 후보 선거대책위원회는 이씨의 부산 방문이 확정되자 잇달아 논평을 내고 긴급 기자회견까지 열었다.

전 후보 선대위는 낡고 구태의연한 정치의 민낯이라고 강하게 비판을 퍼부었다. 이러한 전직 대통령들의 지원 유세는 보수 진영의 결집을 목적으로 하지만, 중도층의 표심을 얻기에는 한계가 명확하다는 지적이 나온다. 실제로 지난 대선에서 중도층의 표심이 결정적 변수로 작용했던 점을 고려할 때, 이번 지방선거에서도 중도층의 선택이 승패를 가를 가능성이 크다. 따라서 두 전직 대통령의 등판이 오히려 중도층의 반감을 살 수 있다는 우려도 제기된다.

한편, 정치권 일각에서는 이번 선거가 12.3 내란 사태에 대한 국민의 평가로 이어질 수 있다는 분석도 있다. 두 전직 대통령의 등판은 보수 지지층을 결집시키는 효과가 있지만, 동시에 내란 사태에 대한 책임론을 재점화할 위험도 안고 있다. 특히 조갑제 대표와 홍준표 전 대구시장의 비판은 보수 내부에서도 이같은 우려가 존재함을 보여준다. 이들은 감성에 호소하는 방식이 아닌, 정책과 비전을 통한 경쟁이 필요하다고 강조한다.

결국 이번 선거는 보수 진영의 결집력과 중도층의 표심 사이에서 어느 쪽이 더 큰 영향을 미칠지가 관건이 될 전망이다. 두 전직 대통령의 행보가 실제 선거 결과에 어떤 영향을 미칠지, 그리고 중도층의 선택은 어떨지 주목된다





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박근혜 이명박 지방선거 보수 중도층

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