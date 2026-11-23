1989년 국가보안법 위반 혐의로 실형을 선고받은 전직 농학과 교수 김준기 씨의 재심에서 법원이 전원 무죄를 선고했다. 김준기 씨의 딸 김하정 씨의 재심 청구로 진행된 이번 사건에서 법원은 당시 진술이 강요된 것임을 인정하며 명예를 회복해 주었다.

서울서초구 법원 복합건물에서 열린 서울고등법원 제13형사부(재판장 김무신)는 23일 작고한 농민운동가 김준기 씨의 재심 선고 공판에서 국가보안법 위반 혐의에 대해 전원 무죄를 선고했다고 밝혔다. 재판부는 김준기 씨가 2023년에 사망한 점을 고려하며, 이번 판결이 고인의 명예를 어느 정도라도 회복시키고 고인과 유가족의 상처를 치유하는 데 조금이나마 도움이 되기를 바란다고 덧붙였다.

사건 배경 및 과거 재판 경과

김준기 씨는 신구여자전문대학(당시 신구전문대학)horticulture학과 부교수로 재직하던 중 1989년 국가보안기획부(안정위)에 의해 체포되어 기소되었다. 당시 대학 지면에 기고한 ' successive authoritarian regimes의農村搾取政策 파탄'이라는 제목의 글이 문제의 핵심이었다. 대법원은 1990년 이 판결을 확정했으며, 1심에서 징역 2년 자격정지 2년, 2심에서 징역 1년 6개월 자격정지 2년을 선고받은 바 있다.

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과거 과거사정리위원회는 김준기 씨가 안정위에서 고문과 수면 박탈 등 가혹한 취조를 받고 변호인 조력을 배제한 채 자백을 강요받았다고 명시한 바 있다. 이에 김준기 씨의 딸 김하정 씨는 재심을 청구하며 고인의 억울함을 호소했고, 법원은 이러한 과거사적 맥락을 적극적으로 검토하게 되었다. 김하정 씨는 판결 후 기자들과 만나