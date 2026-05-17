전지현, 제79회 칸 영화제서 군체로 화려한 복귀... 5분간의 기립박수가 증명한 압도적 존재감

배우 전지현이 연상호 감독의 신작 영화 군체를 통해 11년 만에 스크린으로 복귀하며 칸 국제영화제에서 뜨거운 찬사를 받았습니다. 미드나이트 스크리닝 부문에 초청된 이번 작품을 통해 그녀는 생명공학 박사로서의 새로운 연기 변신과 글로벌 관객을 향한 깊은 감동을 전했습니다.

프랑스 남부의 눈부신 햇살과 지중해의 푸른 바다가 어우러진 칸에서 세계 영화인들의 시선이 다시 한번 배우 전지현 에게 집중되었습니다. 제79회 칸 국제영화제에 참석한 전지현 은 연상호 감독의 신작 영화 '군체'를 통해 전 세계 관객들과 마주하며 잊지 못할 감동의 순간을 맞이했습니다.

그녀는 과거 2011년 웨인 왕 감독의 작품으로, 그리고 2015년에는 브랜드 앰배서더라는 특별한 자격으로 이곳을 찾은 적이 있었지만, 자신이 주연을 맡은 한국 영화가 칸의 상징적인 공간인 뤼미에르 대극장에서 공식 상영된 것은 이번이 처음이었습니다. 특히 이번 작품은 미드나이트 스크리닝 부문에 초청되어 자정을 넘긴 늦은 시각임에도 불구하고 2,300석 규모의 상영관을 가득 메운 관객들의 뜨거운 열기 속에 월드 프리미어를 마쳤습니다. 영화가 끝나고 크레딧이 올라가는 순간, 상영관 곳곳에서는 우레와 같은 박수가 터져 나왔고 이는 곧 5분간의 기립박수로 이어졌습니다.

전지현은 인터뷰를 통해 '이것이 진정한 칸이구나'라는 깨달음과 함께, 그동안의 방문과는 전혀 다른 차원의 벅찬 감동을 느꼈다고 고백했습니다. 한국어 대사가 흐르는 우리 영화에 외국 관객들이 열렬히 반응하는 모습에 자연스럽게 울컥했다는 그녀의 말에서, 배우로서 느끼는 자부심과 예술적 성취감이 고스란히 전달되었습니다. 이번 영화 '군체'에서 전지현은 밀폐된 복합건물이라는 한정된 공간을 배경으로 벌어지는 처절한 좀비 아포칼립스 상황 속에서 생존자 그룹을 이끄는 리더이자 생명공학 박사인 '세정' 역을 맡았습니다.

그녀가 연기한 세정은 지적인 능력뿐만 아니라 타인에 대한 깊은 공감 능력을 갖춘 인물로, 위급한 상황 속에서도 휠체어를 타는 현희와 같이 소외되거나 낙오될 위기에 처한 이들을 끝까지 챙기는 강인하면서도 따뜻한 면모를 보여줍니다. 전지현은 세정이라는 캐릭터를 분석하며 급박한 재난 상황이야말로 인간의 본질이 가장 극명하게 드러나는 순간이라고 설명했습니다. 특히 세정은 주변이 혼란스러울수록 더욱 차분해지는 성격을 가진 인물이며, 이러한 정적인 강인함을 표현하기 위해 세밀한 감정 조절에 집중했다고 밝혔습니다.

또한, 그녀는 이번 작품이 2015년 이후 무려 11년 만에 선보이는 영화 복귀작이라는 점에서 남다른 책임감을 느꼈다고 덧붙였습니다. 단순히 배우로서 하고 싶은 역할에 매몰되기보다, 관객의 시선에서 정말로 보고 싶어 할 영화가 무엇인지 고민했고, '군체'는 바로 자신이 관객으로서도 선택했을 법한 매력적인 작품이었다는 확신이 그녀를 다시 스크린으로 이끌었습니다. 전지현은 특히 연상호 감독의 오랜 팬임을 자처하며, 이번 협업이 자신의 연기 인생에 있어 중요한 전환점이 되었음을 강조했습니다.

그녀는 오랜 시간 연기 활동을 이어오며 때때로 마주하게 되는 매너리즘과 스스로 설정한 한계, 즉 연기적 벽을 깨뜨리고 싶다는 갈망이 컸으며, 연상호 감독의 독창적인 세계관과 연출력이 그 벽을 허물어줄 수 있을 것이라 믿었다고 말했습니다. 넷플릭스 시리즈 '킹덤'에 이어 두 번째로 도전한 좀비물인 만큼, 현장에서 마주한 좀비 배우들의 압도적인 기세와 완성도 높은 분장은 실제 다급함을 느끼게 하여 연기에 생동감을 더해주었다고 회상했습니다.

흥미로운 점은 그녀가 이미 '도둑들'이나 '암살'과 같은 작품을 통해 독보적인 액션 소화력을 증명한 배우임에도 불구하고, 이번 '군체'에서는 생명공학 박사라는 캐릭터의 설정에 맞게 '너무 능숙하지 않은' 액션을 선보이기 위해 의도적으로 힘을 뺐다는 점입니다. 이에 대해 연상호 감독은 전지현의 기본 액션 태가 워낙 훌륭하다며, 다음에는 아예 본격적인 액션 장르의 영화를 함께 작업하고 싶다는 강한 의지를 보였습니다. 전지현 역시 소위 '연니버스'라 불리는 연상호 감독의 세계관에 계속 탑승하기 위해 부지런히 노력하겠다고 화답하며 웃음을 자아냈습니다.

최근 샤를리즈 테론의 액션 연기를 보며 나이가 들어도 끊임없이 도전할 수 있다는 꿈을 키웠다는 그녀는, 현재 자신의 몸 상태가 액션 연기를 수행하기에 최적의 상태라고 자신하며 앞으로 더욱 넓은 연기 스펙트럼을 보여줄 것을 약속했습니다





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