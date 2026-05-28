전주 남부시장서 드러난 전북지사 후보 지지·반대 논란, 무소속 김관영 vs 민주당 이원택

전주 남부시장에서 확인된 유권자들의 의견과 최신 여론조사 결과를 통해 무소속 김관영 후보와 더불어민주당 이원택 후보 사이의 지지 심리를 분석한다.

전라북도 전주 남부시장 에서 최근 진행된 여론조사 와 현장 인터뷰를 통해 드러난 유권자들의 생각은 크게 두 진영으로 갈라졌다. 무소속 후보 김관영 전 전라북도지사와 더불어민주당 후보 이원택 지사가 각각 강력한 지지를 받고 있다. 6·3 지방선거가 일주일 앞으로 다가온 시점에 전주 일대 상인·직장인·시민들을 만나면, 김관영 후보는 "한 번이라도 지사로 일해본 경험이 있다"는 점과 "현역 프리미엄"을 내세워 지지를 호소한다.

특히 김 후보를 지지하는 이들은 민주당이 김 후보를 제명한 '대리비 지급' 의혹을 과도한 조치라며 반발하고, 이원택 후보 역시 식사비 대납 의혹을 제기하면서도 정부와의 협력이라는 '집권 여당 프리미엄'을 내세운다. 이처럼 양측 지지자들은 각각 후보의 과거 행적과 현재 정치적 환경을 근거로 뚜렷한 입장을 표명한다. 현장에서 들은 목소리를 정리하면, 김관영 무소속 후보를 지지하는 사람들은 주로 다음과 같은 이유를 꼽았다. 첫째, 김 후보가 전라북도지사로서 새만금 사업과 기업 유치 등 실질적인 성과를 남겼다는 점이다.

둘째, 김 후보는 무소속이지만 "한 번 해봤던 경험이 있다"는 점에서 현직 경험의 가치를 강조한다는 것이다. 셋째, 대리비 의혹에 대해 "관례적으로 있었던 일"이라며 과도한 제재라 보는 시각이다. 반면 이원택 후보를 지지하는 시민들은 민주당이라는 '텍밭' 안에서 행정 지원을 받을 수 있다는 점을 가장 큰 장점으로 꼽는다. 특히 76세 전주 토박이 택시 기사 이호성 씨는 "정치는 협력 없이는 운영될 수 없으며, 정부와의 연계가 중요한데 민주당이 그 역할을 할 수 있다"고 말했다.

또, 일부 유권자는 두 후보 모두에 대한 신뢰가 떨어져 투표 자체를 포기하려는 입장도 보였다. 여론조사 결과 역시 양 진영의 경쟁 구도를 뚜렷이 보여준다.

'여론조사 꽃'이 실시한 조사에서는 김관영 후보가 45.0%, 이원택 후보가 38.1%의 지지율을 기록해 6.9% 차이로 오차범위 밖에 섰다. 이어 '조원씨앤아이'가 실시한 또 다른 조사에서도 김 후보가 51.9%, 이 후보가 35.3%로 16.6% 차이로 우위를 차지했다. 두 조사 모두 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트의 표본오차를 보이며, 응답률은 각각 21.2%와 12.4%로 다소 차이를 보였지만 전반적인 추세는 김 후보가 앞서고 있다는 점에 일치한다.

이러한 여론 흐름과 현장 의견을 종합해 볼 때, 전북지사 선거는 무소속 후보와 정당 후보 간의 경쟁이 더욱 격렬해질 전망이며, 유권자들의 최종 선택은 후보들의 과거 실적과 향후 정책 연계 가능성에 크게 좌우될 것으로 보인다





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전북지사 김관영 이원택 여론조사 전주 남부시장

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