전쟁연구소 보고서: 도네츠크 전투 양상과 우크라이나 기반시설 피폭 실상

미 싱크탱크 ISW 10월 보고서와 스테판 오드랑 IFRI 연구원 분석을 통해 우크라이나-러시아 전선 현황과 장거리 드론 공격의 영향을 조명한다.

미 싱크탱크 전쟁연구소 (ISW)의 10월 보고서에 따르면 우크라이나와 러시아 간 영토 협상은 현재 물러서지 않는 각축전 양상을 보이고 있다. 양측 모두 현재 전장 상황이 자신들에게 불리하지 않다고 판단하고 있어, 영토 문제 등 핵심 쟁점에서 타협의 여지가 없는 상태다. 우크라이나군 은 최근 동부 도네츠크 주 요새 지대에서 러시아군 의 포위망을 일부 걷어내는 데 성공했으나, 러시아군 역시 후방 대도시 공습을 통해 우크라이나의 방공 능력을 약화시키고 있다.

ISW 보고서에 나타난 10월 전선 영토 변화

전쟁연구소는 최근 발표한 보고서에서 10월 중 러시아군이 우크라이나 영토 139.9제곱킬로미터를 새로 점령했지만, 동시에 167.1제곱킬로미터를 잃었다고 계산했다. 이로 인해 러시아가 장악한 영토의 전체 넓이는 27.3제곱킬로미터 감소했다. 이 수치는 러시아가 지난 9월 도네츠크 등에서 활발히 진격하며 각각 330.7제곱킬로미터와 273.9제곱킬로미터를 확장했던 이전 달의 기록과 대조를 이룬다.

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전선별 세부 현황을 살펴보면, 러시아군은 격전지인 도네츠크에서는 땅을 잃은 반면, 북부 수미주와 남부 자포리자주에서는 전진에 성공했다. 러시아는 전달인 9월에도 우크라이나 전역에서 80.8제곱킬로미터를 잃은 것으로 추정된다. 이러한 진격 속도의 둔화는 우크라이나군이 지난달까지 전개한 '비발디 작전'의 영향이 크다고 분석된다.

비발디 작전의 전략적 성과와 도브로필랴 진격

우크라이나군은 러시아군이 도네츠크의 요새화된 대도시인 크라마토르스크와 슬로우얀스크를 포위하는 상황을 사전에 차단하기 위해 '비발디 작전'을 입안했다. 원래 러시아군은 방어선이 비교적 성긴 도네츠크주 북동쪽과 남서쪽에서 출발해 두 군대가 크라마토르스크 후방에서 합류하는 포위망을 완성할 계획을 세웠다. 그러나 우크라이나군은 올봄께 러시아의 북동쪽 진격 시작점이던 리만 일대를 선제 공격하며 이를 무력화시켰다.

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이 작전은 18세기 음악가 안토니오 비발디의 작품 '사계'처럼 적 전초 병력 소탕부터 영토 탈환까지 총 4단계로 진행됐다. 우크라이나군은 지난달 14일까지 277제곱킬로미터의 영토를 회복했다고 밝혔다. 전쟁연구소는 러시아군이 리만 방면에서 패배한 상황에서 도브로필랴로부터만 진격해 크라마토르스크를 공격하려면 막대한 병력과 자원이 투입되어야 하며, 이같은 작전 수행에 수년이 걸릴 것이라고 분석했다.

스테판 오드랑이 본 돈바스 도시들의 향후 운명

프랑스군 출신이자 프랑스 국제관계연구소(IFRI) 연구원인 스테판 오드랑은 한겨레와의 이메일 인터뷰를 통해 현재 돈바스의 마지막 대도시들이 단기간에 함락될 위험에 처해 있지 않다고 평가했다. 그는 최소 2027년 여름까지는 이들 도시가 버틸 것으로 내다봤다. 이는 전선의 정면 돌파가 어려워진 러시아군의 전략적 한계를 잘 보여주는 대목이다.

새로운 장거리 무기 공격과 방공망의 한계

전선 후방의 대도시들을 향한 러시아군의 공습은 날로 매서워지고 있다. 우크라이나군 총참모부에 따르면 러시아군은 10월 한 달 동안 우크라이나 전역에 장거리 드론 6473대를 발사했다. 우크라이나군은 이 중 4859대, 즉 75.1%를 격추하는 데 그쳤다. 6월부터 8월까지 월평균 약 50%에서 60% 수준이었던 격추율보다는 올랐으나, 여전히 매달 1000대 이상의 드론이 주택가와 기반시설을 강타하고 있다.

이러한 공세의 강화는 러시아가 제트드론 같은 새로운 장거리 무기를 폭격에 동원한 결과다. 제트 엔진을 탑재한 드론의 최고 속도는 시속 600㎞에 달해, 피스톤 엔진을 사용한 기존 드론(시속 180㎞)보다 3배 이상 빠르다. 이로 인해 방공망이 이를 격추하기가 매우 어려워졌다. 또한 순항미사일처럼 100㎏이 넘는 탄두를 탑재하면서도 충돌 직전 방향을 틀 수 있는 준순항미사일도 심각한 위협이다.

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기반시설 피폭과 우크라이나의 인도적 위기 전망

미-이란 전쟁의 영향으로 패트리엇 등 방공무기의 공급이 부족해지면서, 우크라이나는 러시아군의 장거리 발사체들을 막는 데 더욱 어려움을 겪고 있다. 러시아군은 2022년 2월 우크라이나 침공 이후 겨울마다 발전소와 난방 시설 등을 집중 타격해 우크라이나 국민들의 항전 의지를 꺾으려 왔다. 올겨울에도 이같은 패턴이 반복될 가능성이 크다.

오드랑 IFRI 연구원은 우크라이나의 기반시설과 인구가 전투와 폭격으로 점차 소모되고 있다고 지적했다. 그는 인도주의적, 경제적 측면 모두에서 이런 상황이 매우 심각하고 우려스럽다고 경고했다. 이는 단순한 군사적 대결을 넘어 우크라이나 사회의 지속 가능성을 위협하는 장기적인 위기로 이어질 수 있음을 시사한다.