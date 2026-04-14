전쟁 탓 주춤했던 K증시, 종전 기대감에 봄바람: 코스피 6000선 재돌파

미국-이란 종전 재협상 기대감과 반도체 호실적 전망에 힘입어 코스피가 6000선을 재돌파하며 상승세를 기록했습니다. SK하이닉스는 역대 최고가를 경신했으며, 아시아 증시도 동반 상승했습니다. 하지만 중동 리스크 등 불확실성도 남아있어 주의가 필요합니다.

전쟁으로 인한 불안감이 잦아들고 미국과 이란 간의 종전 재협상 기대감이 커지면서 K 증시에 훈풍이 불어넣고 있습니다. 코스피 지수는 장중 6000선을 돌파하며 긍정적인 신호를 보냈고, 반도체 및 기술주를 중심으로 한 실적 개선 기대감 또한 증시 상승을 견인했습니다. 특히, SK하이닉스 가 역대 최고가를 경신하며 반도체 업황에 대한 낙관론을 더욱 키우고 있습니다. 이러한 분위기는 아시아 증시 전반으로 확산되어, 대만 가권지수와 일본 니케이225지수 또한 상승세를 기록했습니다. 하지만, 중동 지역의 지정학적 위험은 여전히 잠재되어 있어, 유가 급등이나 공급망 불안정 등의 리스크가 현실화될 경우 증시 변동성이 커질 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

코스피 지수는 14일, 전 거래일 대비 159.13포인트(2.74%) 상승한 5967.75로 마감했습니다. 이는 미국과 이란 간의 종전 협상 기대감 확산, 반도체 및 기술주 실적 개선 기대감, 그리고 외국인 순매수세에 힘입은 결과입니다. 특히, 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 2.74%와 6.06% 급등하며 지수 상승을 주도했습니다. SK하이닉스는 110만3000원으로 마감하며 역대 최고가를 기록했고, 삼성전자도 20만6500원으로 장을 마쳤습니다. 이러한 반도체 업종의 강세는 미국 블랙록의 긍정적인 전망과 1~10일 국내 반도체 수출액이 역대 최고치를 기록한 데 따른 SK하이닉스의 실적 기대감에 기인합니다. 23일 SK하이닉스 실적 발표에 대한 시장의 관심이 집중되고 있으며, 지나친 낙관론을 경계해야 한다는 목소리도 있습니다. 증권가 전문가들은 중동 지역의 지정학적 리스크가 여전히 존재하며, 유가 상승 및 글로벌 공급망 불안정 등 예상치 못한 변수로 인해 증시가 다시 하락할 가능성도 염두에 두어야 한다고 조언합니다.

미국 뉴욕 증시 또한 다우존스30산업평균지수, S&P500지수, 나스닥 종합지수 모두 상승 마감하며 긍정적인 신호를 보냈습니다. 이는 미국과 이란 간의 물밑 접촉이 이어지고 있다는 소식에 따른 종전 기대감, 그리고 삼성전자와 TSMC의 호실적 발표 등이 복합적으로 작용한 결과입니다. 글로벌 자산운용사 블랙록은 올해 반도체 기업의 실적이 80% 증가할 것으로 예상하며 한국과 대만이 신흥시장 실적 상향을 주도할 것이라고 평가했습니다. 이러한 긍정적인 전망은 아시아 증시 전반에 영향을 미쳐, 대만 가권지수와 일본 니케이225지수도 상승 마감했습니다. 나스닥지수와 필라델피아반도체지수 또한 기술주와 반도체 강세에 힘입어 9거래일 연속 상승 마감했습니다. 하지만, 중동 지역의 지정학적 리스크와 글로벌 공급망 불안정 등 부정적인 요인도 존재하므로, 시장 상황을 면밀히 주시하며 신중한 투자를 해야 합니다. 전문가들은 호르무즈 해협과 홍해 등에서의 마찰로 인한 공급망 불안정은 글로벌 경기에 악영향을 미칠 수 있으며, 위험자산 선호 심리를 위축시킬 수 있다고 경고합니다. 따라서, 긍정적인 기대감에 휩쓸리지 않고, 시장의 변동성에 대비하는 전략이 필요합니다.





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