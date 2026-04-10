전쟁 추경, 6000억 에너지 전환 투자… 재생에너지 확대, 에너지 자립 가속화

국회 예산결산특별위원회를 통과한 전쟁 추경에 6000억원 규모의 에너지 전환 예산이 포함되었다. 정부는 해외 화석연료 의존도를 줄이고 재생에너지 확대를 통해 에너지 자립을 강화하며, 에너지 취약 계층 지원도 확대한다. 태양광, ESS, 재생 원료 사용 등 다양한 분야에 투자하여 지속 가능한 에너지 시스템 구축을 목표로 한다.

10일 국회 예산결산특별위원회를 통과한 ‘ 전쟁 추경 (추가경정예산)’에는 약 6000억원에 달하는 에너지 전환 예산이 포함되었다. 정부는 해외에서 수입하는 원유, 나프타 등 화석연료 의존도가 높을수록 에너지 안보 위협이 커진다고 판단, 전쟁을 계기로 재생 에너지 전환 에 속도를 내기로 했다. 이는 단순히 유가 상승에 대한 단기적인 대응을 넘어, 장기적인 에너지 자립 과 지속 가능한 에너지 시스템 구축을 위한 전략의 일환이다. 특히, 최근 중동 사태와 같은 국제 정세 불안정성이 커지면서 화석연료 수입 의존도가 높은 국가들은 에너지 안보에 대한 위협을 절감하고 있다. 이에 따라 정부는 재생에너지 보급 확대를 통해 에너지 자립 도를 높이고, 궁극적으로는 탄소 중립 사회로의 전환을 가속화하고자 하는 목표를 가지고 있다. 이번 추경 예산은 이러한 목표 달성을 위한 핵심적인 재정 지원을 제공하며, 다양한 재생에너지 기술 개발 및 보급을 촉진하는 데 초점을 맞추고 있다.

구체적으로는 태양광, 풍력 등 재생에너지 설비 설치에 대한 금융 지원을 강화하고, 에너지저장장치(ESS) 구축 지원을 통해 재생에너지의 효율성을 높이는 데 집중하고 있다. 또한, 에너지 취약 계층에 대한 지원을 확대하여 에너지 정의 실현에도 기여하고자 한다.\이번 추경을 통해 증액된 기후부 예산은 총 6162억원으로, 이 중 2323억원은 재생에너지 금융 지원 사업에 투입된다. 이는 기업, 마을, 발전 사업자 등이 태양광, 육상 및 해상 풍력 등 재생에너지 발전 설비를 설치할 때 자금을 장기 저리로 지원하는 데 사용될 예정이다. 햇빛소득마을을 대상으로는 태양광 설치 비용에 대한 은행 대출 이자를 대신 갚아주는 방식으로 지원하며, 이 용도로 60억원이 배정되었다. 이는 주민들이 직접 참여하여 태양광 발전소를 운영하고 수익을 공유하는 모델을 활성화하여 지역 사회의 에너지 자립을 돕는 데 기여할 것으로 기대된다. 또한, 산업단지 및 공장 지붕 태양광 사업에 1245억원이 배정되어, 대규모 태양광 발전 설비 설치를 지원하고 산업 부문의 에너지 전환을 가속화할 계획이다. 가정, 학교, 전통시장 등 소규모 태양광 설비 설치 지원 예산도 767억원으로 책정되어, 다양한 규모의 시설에 대한 태양광 보급을 확대할 예정이다. 이러한 다양한 지원 사업을 통해 정부는 총 10만 가구에 태양광 설비를 보급하는 것을 목표로 하고 있다. 이 외에도, 햇빛소득마을별 발전량, 수익, 배분 등을 한 곳에서 보고 관리할 수 있는 통합 플랫폼 구축에 18억원이 투입되어, 재생에너지 관련 정보의 투명성을 높이고 효율적인 관리 시스템을 구축할 예정이다. 낮에 충전한 태양광 에너지를 저녁에 사용할 수 있도록 하는 에너지저장장치(ESS) 구축에도 588억원이 할애되어, 재생에너지의 활용도를 극대화하고 전력망 안정성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다. ESS 구축은 전선 용량 부족으로 인한 태양광 설비 추가 연결의 어려움을 해결하는 데에도 도움이 될 것이다. 정부는 인공지능(AI)을 활용하여 전력 수요에 맞춰 전력을 생산하고 저장하는 스마트 전력망 구축을 통해 전력 시스템의 효율성을 더욱 높일 계획이다.\뿐만 아니라, 이번 추경에는 에너지 전환 외에도 자원 순환 경제 구축을 위한 예산도 포함되어 있다. 중동 사태로 인해 원자재 수입의 불확실성이 커진 상황을 고려하여, 종량제 봉투를 재생 원료로 제작할 수 있도록 138억원이 투입된다. 이는 플라스틱 원료를 녹여 비닐 필름 형태로 만드는 압출기 교체 비용을 지원하는 방식으로 이루어진다. 이와 더불어, 친환경 교통 시스템 구축을 위해 전기차 보조금 예산이 1500억원 증액되었으며, 에너지 취약 계층을 위한 에너지바우처 예산도 102억원 늘어났다. 이러한 다양한 예산 투입은 단순히 에너지 전환뿐만 아니라, 자원 순환, 친환경 교통, 에너지 정의 등 다양한 분야에서 지속 가능한 발전을 위한 기반을 마련하는 데 기여할 것으로 기대된다. 기후부 기획조정실장은 이번 추경이 단기적인 고유가 대응을 넘어 재생에너지 중심의 에너지 전환을 뒷받침하는 데 중점을 두었다고 강조했다. 이는 정부가 에너지 안보 강화, 탄소 중립 사회로의 전환, 그리고 지속 가능한 경제 성장을 동시에 추구하려는 의지를 보여주는 것이다. 이번 추경은 단순히 예산 증액을 넘어, 대한민국 에너지 시스템의 미래를 위한 중요한 투자이며, 앞으로의 에너지 정책 방향을 제시하는 중요한 이정표가 될 것이다





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