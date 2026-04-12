전재수 의원 무혐의 처분에 정치권 '면죄부' 공방 격화… 지방선거 쟁점화 조짐

검경 합동수사본부의 전재수 더불어민주당 의원 무혐의 처분을 두고 국민의힘 등 야권이 '면죄부'라며 반발, 지방선거 쟁점화 움직임. 정치권 공방 격화, 선거 영향 주목.

정교유착 의혹을 수사 중인 검경 합동수사본부( 합수본 )가 더불어민주당 전재수 의원에 대한 통일교 금품 수수 혐의를 최종 무혐의 처분하면서, 국민의힘 과 개혁신당 등 야권의 거센 반발이 이어지고 있습니다. 이들은 합수본 의 불기소 결정을 '면죄부'로 규정하며, 다가오는 지방선거 에서 이 문제를 쟁점화하겠다는 의지를 드러냈습니다. 특히 6.3 부산시장 선거를 앞두고 전재수 의원을 겨냥한 공세 수위를 높이며, 정치적 공세를 강화하고 있습니다. 12일 관련 취재를 종합해보면, 국민의힘 은 불기소 결정 발표 당일 긴급 최고위원회의를 열어 '정권 차원의 비호' 의혹을 제기하며 공세를 펼쳤습니다. 장동혁 당대표는 추가 수사의 필요성을 강조하며, 수사 결과에 대한 국민적 의혹을 증폭시키려 했습니다. 부산 지역 국회의원들 또한 국회 소통관을 찾아 '면죄부 발행' 의혹을 제기하며, 진실 규명을 위한 노력을 멈추지 않겠다고 밝혔습니다.

일부 의원들은 개인 SNS를 통해 입장문을 게시하고 규탄 의견을 밝히는 등 적극적인 여론전을 펼치고 있습니다. 박형준 부산시장 경선 캠프 역시 '무죄가 아닌 빠져나갈 구멍을 찾아준 것'이라며 강하게 반발했습니다. 특히, 캠프 측은 '사법 면죄부'를 통해 '지방권력 장악'을 시도하려는 의도가 있다고 주장하며, 선거와 합수본 발표를 연결시키는 프레임을 씌웠습니다. 개혁신당 역시 전재수 의원 공격에 가세하며, 합수본 수사 결과를 '결백의 훈장'으로 볼 수 없다는 입장을 밝혔습니다. 이준석 당대표는 '국민의 심판'을 촉구하며, 이번 사안에 대한 적극적인 관심과 지지를 호소했습니다. 반면, 범여권에서는 야권의 공세에 대해 '선거를 앞둔 정치 공세'라며 강하게 비판했습니다. 민주당은 합수본의 수사 결과를 '음모론'으로 폄훼하려는 시도라고 비난하며, 여야를 가리지 않고 동일한 기준이 적용되었음에도 전재수 의원만을 겨냥하는 것은 부당하다고 주장했습니다. 조국혁신당 또한 전재수 의원을 옹호하며, 야권의 무리한 의혹 제기를 비판했습니다. 박병언 혁신당 선임대변인은 '정교유착의 본진'을 언급하며, 야권의 자성을 촉구했습니다. 이러한 정치권의 공방은 다가오는 지방선거 국면에서 더욱 격화될 것으로 예상됩니다. 전재수 의원을 둘러싼 의혹과 합수본의 수사 결과는 선거 판세에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보입니다. 이번 사건은 정교유착 의혹, 검찰 수사의 공정성, 정치적 공세 등 다양한 측면에서 논란을 야기하며, 정치권의 갈등을 심화시키고 있습니다. 특히, 선거를 앞두고 쟁점화된 이번 사안은 유권자들의 판단에 중요한 영향을 미칠 것으로 보이며, 향후 정치적 파장에 대한 귀추가 주목됩니다. 이번 사건을 통해 정치권은 보다 객관적이고 투명한 수사 시스템 구축과 정치적 갈등 해소를 위한 노력을 기울여야 할 것입니다. 또한, 유권자들은 다양한 정보를 바탕으로 합리적인 판단을 내릴 수 있도록 노력해야 할 것입니다. 사건의 전개 과정과 정치권의 대응은 앞으로도 지속적으로 관심을 가져야 할 중요한 사안입니다. 이번 사건은 정치권의 행태, 수사기관의 역할, 유권자의 판단 등 여러 측면에서 시사하는 바가 크며, 대한민국 정치의 발전을 위한 중요한 계기가 될 수 있을 것입니다





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