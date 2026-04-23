전재수, '네거티브 없다'…부산시장 후보, 능력과 비전 강조

전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 박형준 후보의 공세에 맞서 자신의 능력과 '해양수도 부산' 비전을 강조하며, 네거티브 전략은 효과가 없다고 주장했습니다. HMM 본사 이전 문제에 대한 자신감과 과거 논란에 대한 해명도 덧붙였습니다.

전재수 더불어민주당 부산시장 후보는 6·3 지방선거 를 앞두고 국회에서 기자들과 만나 경쟁 후보인 박형준 국민의힘 부산시장 후보의 공격에 정면 대응하기보다는 자신의 능력과 추진력을 강조하며 ' 네거티브 로 얻을 수 있는 표는 없다'고 단언했다.

그는 현 정부에서 해양수산부 장관을 역임하며 이재명 대통령과 함께 부산의 현안을 국가적인 의제로 격상시킬 수 있는 강력한 여당 후보임을 부각했다. 특히, 노조의 반대에도 불구하고 HMM 본사 부산 이전 문제를 선거 기간 내에 성과를 낼 수 있다고 자신감을 드러냈다. 전 후보는 '해양수도 부산'의 비전을 실현하기 위한 구체적인 계획을 제시하며, 지난 10년간의 의정활동을 통해 부산의 현안을 중앙정부의 의제로 만들기 위해 고민해왔다고 밝혔다.

그는 대선 과정에서 북극항로의 경제적 효과를 부산이 흡수하기 위해서는 해양수도로 성장해야 한다는 결론을 내리고, 해수부 부산 이전, 해사전문법원 설치, HMM 등 해운 대기업 본사 부산 이전, 동남권투자공사 설치 등 '해양수도 부산' 공약 4종 세트를 설계했다고 설명했다. HMM 본사 이전과 관련해서는 노조와의 지속적인 소통을 강조하며, 긍정적인 결과를 기대하고 있다고 덧붙였다. 박형준 후보를 향한 간접적인 비판도 이어졌다. 전 후보는 박 후보에 대해 시민들이 체감할 수 있는 성과가 부족하며, 부산엑스포 유치 실패와 같은 부정적인 이미지만 떠오른다고 지적했다.

반면 자신은 해수부 부산 이전과 같이 실적과 성과로 증명하며 시민들의 신뢰를 얻었다고 강조했다. 또한, 여론조사의 의미를 부정하며 현장에서 느끼는 민심은 실용적인 지지 성향으로 변화하고 있다고 분석했다. 과거의 논란에 대해서는 수사 결과 깨끗하게 종결되었음을 분명히 하고, 경쟁 후보의 네거티브 공세에 흔들리지 않겠다는 의지를 표명했다. 마지막으로, 5극3특 전략 아래 해양수도 부산으로 나아갈 수 있도록 민주당 정책위원회와 협력하며 법안 보완에 속도를 내겠다고 약속했다. 그는 자신의 역량과 비전을 통해 부산을 변화시키겠다는 강한 의지를 드러냈다





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