전재수 “보수 결집 가능성 낮아… 실용적 지지 시대 왔다”

더불어민주당 부산시장 후보 전재수 의원이 6.3 지방선거 전망과 정치 지형 변화에 대해 진단했다. 과거와 같은 막판 보수 결집보다는 실용적 지지가 중요해졌다고 보며, 한동훈 전 대표와의 설전과 부산 발전 구상도 밝혔다.

더불어민주당 부산시장 후보인 전재수 의원은 6.3 지방선거 에서 과거와 같은 막판 보수 결집 가능성은 낮다고 전망했다. 경쟁 후보인 박형준 현 부산시장이 지지율 차이가 10%p 안팎으로 좁혀지면 해볼 만하다고 언급한 데 대해, 전 의원은 이를 희망사항일 뿐이라며 이재명 정부 출범 이후 정치 지형이 변화하고 있다고 진단했다. 그는 국민들이 정치적, 이념적 지지를 넘어 실제 업무 능력과 성과를 보고 지지하는 ‘실용적 지지’ 시대로 변화하고 있다고 강조했다. 과거의 진보 또는 보수 결집 틀에서 벗어나 실용적 지지가 대한민국 정치의 새로운 기준이 될 것이라는 분석이다.

전 의원은 최근 국민의힘 한동훈 전 대표와 벌이고 있는 설전에 대해서도 언급했다. 그는 지역구에서 한 전 대표의 부산 북구갑 보궐선거 출마 가능성과 관련해 5월 1일 사퇴를 촉구하는 전화가 쇄도한다고 밝혔다. 일부에서는 한 전 대표가 4월 30일 이후 사퇴하여 보궐선거를 무산시키고, 이미 이사까지 마친 한 전 대표를 난감하게 만들자는 제안까지 나오고 있다는 것이다. 그러나 전 의원은 이러한 제안에도 불구하고 자신의 정치적 소신과 북구 주민들에 대한 예의를 지키기 위해 부산 북구갑 보궐선거는 반드시 치러질 것이라고 단언했다. 그는 세 차례 낙선 후 세 차례 당선시켜 국회 상임위원장과 해양수산부 장관 후보까지 만든 지역 주민들의 은혜를 저버릴 수 없으며, 지역구 의원직 공석으로 1년 동안 빈자리를 만드는 것은 주민들에 대한 도리가 아니라고 설명했다. 따라서 부산 북구갑 보궐선거는 100% 열릴 것이며, 설령 자신 때문에 보궐선거가 열리지 않더라도 주민들의 비난은 없을 것이라는 의견도 있음을 전했다.

한편, 전 의원은 자신을 둘러싼 명품 시계 수수 의혹을 반복적으로 제기하는 한 전 대표에 대해 법적 책임을 묻기 위해 고발장 작성을 진행 중이라고 밝혔다. 그는 현재 부산이 심각한 침체에 빠져 있으며, ‘해양수도 부산’ 정책이 부산의 미래를 좌우할 것이라고 강조했다. 구체적인 구상으로는 해양수산부 부산 이전과 해사전문법원 부산 유치 완료에 이어, 해운 대기업 본사 부산 이전을 통한 산업 집적화와 50조 원 규모의 동남투자공사 설립을 제시했다. 또한 부산-울산-경남을 아우르는 해양수도권과 여수-광양-진해-부산-울산-포항을 묶는 북극항로 경제권을 설정하여, 한반도 남단에 서울 수도권에 대등하게 경쟁할 수 있는 성장 거점과 새로운 성장 동력을 만들겠다는 비전을 제시했다. 자세한 내용은 유튜브 채널 ‘이병한의 상황실’에서 확인할 수 있다.





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