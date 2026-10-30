한국과 미국 사이의 전시작전권(전작권) 환수 논의가 필리핀 세부에서 시작된 후, 12월 워싱턴에서의 국방장관 회담과 내년 초 예정된 한미안보협의회(SCM)를 통해 이슈가 한층 고조되고 있다. 전작권 환수와 관련된 국내 정치적 갈등, 미국 비자 발급 문제, 그리고 APEC·G20 정상회의에서의 논의까지 이어지는 복잡한 상황을 다루며, 양국의 조건 및 한국의 자주적 방위 전략을 강조한다.

최지현 기자의 보도에 따르면 2026년 10월 28일, 한국 국방부 장관 강신철이 필리핀 세부에서 미국 국방부 장관 피트 헤그세스와 만나 첫 대면 회담을 진행했다. 이 회담은 제13차 아세안 확대 국방장관회의를 계기로 마련된 것으로, 양국간 전시작전권(전작권) 환수에 관한 협의가 핵심 이슈였다.

전작권 환수는 한국이 한미 동맹에서 자주적으로 전쟁 전 대비 및 실행 권한을 장악하는 것을 의미하며, 이 과정은 방위력 완전운용능력(FOC) 검증 결과에 따라 결정된다. 강 장관은 미국 측과 12월 워싱턴에서 별도 국방장관 회담을 가지고 2027년 초 한미안보협의회의(SCM)를 개최할 계획이라고 밝혔다. 2026년 내내 예상되었던 제58차 SCM은 내년 초로 연기되었으며, 대신 12월 워싱턴에서 양국국방부 장관이 집중적으로 문제를 조율할 예정이다. 전작권 환수 조항에 대한 두 나라의 온도 차가 크게 나뉘면서, 양측은 '조건에 따른 전환'과 '정치적 편의주의'에 대한 논란을 겪고 있다.

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미국과 한국의 전작권 환수 온도차와 조건 논의

특히 미국이 전환 시점과 조건을 신중히 검토하고 있다는 입장은 한국 정부가 조속히 환수하려는 의지와 충돌하고 있다. 2025년 SCM에서 합의된 세 가지 주요 조건은 '한국군의 전쟁 대비 능력', '동맹의 대응력' 및 '안보 환경'이며, 이 조건이 충족되어야 전환이 진행될 수 있다. 최근 전쟁 예비 조직에 대한 비판과 미국 동맹원들의 지연 요청이 전문에 나타나면서 전작권 환수는 더욱 복잡해졌다. 한편, 전작권 이슈는 국내 정치에서도 폭발적인 논란을 불러일으키고 있다. 보수 진영은 전작권 환수가 '미군에 대한 의존을 증가시킬 뿐'이라며 정부를 비판하고 있다.

반대로 진보 진영은 '한미 동맹 강화와 한국의 자주국가로서의 입장'이 필요하다고 주장한다. 이재명 정부는 '정국적 긴장'이 전작권 이슈를 난항으로 만들고 있다고 설명하면서, 미국 내 정세와 '비자 발급' 문제 역시 현재의 갈등에 연계돼 있다고 말해 왔다. 국회 내 일부 의원들은 미국 비자 발급이 정세와 연결돼 있다고 주장하며, 한국 내부 정치적 압력이 전작권 환수에 큰 장애 요인이라고 알려지고 있다. 민주당 국민의힘은 '전쟁이 일어났을 때 미군이 믿을 수 있느냐'라는 근거로 정부가 동맹을 희생시키고 있다고 지적한다.

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반면 진보 측은 전작권 조기 환수를 촉구하면서, '국가 주권 강화'와 '판단력 있는 방어'가 주요 논점으로 부각된다. 이원성은 지난번 시공문에서 볼 수 있는 전작권 환수 체계와 미국의 '조건부 전환' 정책이 부조화로 이어지면서, 최종적으로 전작권이 언제 환수될지에 대한 불확실성이 커지고 있다. 이는 한국의 방위력 자립도와 국내 정치의 역동성을 동시에 반영한 복합적 역할을 수행한다. 한편, 청와대 국가안보실은 12월 워싱턴 회담에서 '전작권 전환을 위한 실질적 성과'가 나올 수 있을 것이라 전망하면서, 전시작전권이 조속히 환수될 가능성을 높이고 있다.

이재명 대통령의 자주적 독립국가 강조와 국제적 노력

이재명 대통령은 '대한민국은 자주적 독립국가'라며 '전작권 환수 의지'를 강조하고, '한미 동맹'을 증진하려는 노력을 지속하고 있다. 정상회의, 즉 APEC 및 G20 정상회의에서 전작권 문제가 다시 다루어질 것으로 예상되면서, 국제 무대에서도 한국이 자주독립성을 강화하려는 시도가 눈에 띈다. 전작권 이슈는 한미 동맹의 핵심 사안이자 한국군의 독립적 전투 능력을 결정짓는 주요 요소다. 한국 정부는 미국 이해관계와의 균형을 맞추면서도 국내 정치적 압력과 외교적 정전 터전을 생각별로 다루어야 하는 과제에 직면해 있다.

" 전작권 환수"는 한국이 국제 안보 구조 속에서 어떤 위치를 차지할지에 대한 핵심 질문을 제시하며, 이번 12월 워싱턴 회담과 내년 초의 SCM이 이 논의를 어떤 방향으로 이끌지에 큰 기대가 모아지고 있다.