전자담배 장기 사용 젊은 성인, 1년 뒤 폐 기능 감소 연구 결과

전자담배를 오래 피운 21~35세 성인의 1초간 노력성 호기량이 1년 사이 줄었다는 예비 연구 결과가 나왔다. 연구팀은 만성폐쇄성폐질환 위험으로 이어질 수 있는지 추가 검증이 필요하다고 밝혔다.

전자담배 를 장기간 사용하는 젊은 성인은 폐 기능 이 떨어질 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 미국 플로리다국제대 와 마이애미대, 미시간대 연구팀은 11일 의학 저널 담배규제(Tobacco Control)에 실린 예비 연구에서 21~35세 전자담배 사용자 22명을 평균 12개월 이상 추적 관찰한 결과 이런 변화를 확인했다고 밝혔다. 전자담배 사용이 확산하면서 장기 사용이 만성폐쇄성폐질환 (COPD) 같은 주요 건강 문제에 어떤 영향을 미치는지 평가하는 일이 중요해졌다는 것이 연구의 출발점이다.

연구팀은 이번 연구가 젊은 층에서 장기간 전자담배를 쓰면 폐 기능에 지속적인 변화가 생길 수 있음을 보여준다고 설명했다. 연구팀은 이런 영향이 누적되면 COPD 위험이 높아질 수 있다고 말했지만, 추가 연구가 필요하다는 점도 함께 밝혔다. 연구팀은 이전 연구에서 전자담배가 단기적으로도 기도 폐쇄성 변화와 일치하는 유해한 영향을 미친다는 사실을 확인한 바 있다고 덧붙였다.

Also read [이은아 칼럼] 심판 끝난후 21대 국회에 남은 숙제

1년 추적 연구에서 확인된 폐 기능 변화

연구팀은 2022년 4월부터 2024년 12월까지 마이애미 지역에서 전자담배를 주로 피우는 21~35세 참가자 22명을 모집했다. 참가자는 남성 14명과 여성 8명이었으며, 최근 한 달간 일반 담배나 다른 담배 제품을 피운 횟수가 5회 이하인 사람들이었다. 연구 시작 시점과 1년 뒤 추적 시점에 각각 폐 기능 검사를 받았고, 두 번 모두 검사 전 12시간 동안 모든 담배 제품을 사용하지 않은 상태에서 측정했다. 최근 흡연이나 전자담배 사용이 결과를 왜곡하지 않도록 한 조치다.

검사 항목 가운데 핵심은 1초간 노력성 호기량(FEV1)이었다. FEV1은 숨을 깊이 들이마신 뒤 첫 1초 동안 강하게 내쉴 수 있는 공기의 양을 뜻한다. 참가자의 FEV1 평균은 연구 시작 때 3.85ℓ에서 약 1년 뒤 3.75ℓ로 100㎖ 줄었다. 같은 연령, 성별, 키의 건강한 사람에게서 예상되는 수준과 비교한 비율도 96.86%에서 94.22%로 낮아졌으며, 두 변화 모두 통계적으로 유의했다고 연구팀은 밝혔다.

Advertisement

반면 노력성 폐활량(FVC)은 4.55ℓ에서 4.54ℓ로 거의 변하지 않았다. FEV1을 FVC로 나눈 비율도 통계적으로 의미 있는 차이를 보이지 않았다. 연구팀은 이에 대해 폐 기능 검사 항목이 모두 같은 폭으로 줄어든 것은 아니라는 뜻이라고 설명했다. 즉 이번 연구에서 확인된 뚜렷한 변화는 FEV1에 집중돼 있었다.

사용 빈도와 연구의 한계를 둘러싼 해석

하루 전자담배 사용 횟수에 따른 분석에서는 사용 횟수가 많을수록 FEV1이 더 크게 줄어드는 경향이 나타났다. 하루 0~4회 사용자와 비교했을 때 5~9회 사용자는 100㎖, 10~29회 사용자는 190㎖, 30회 이상 사용자는 240㎖ 감소한 것으로 분석됐다. 연구팀은 이 결과가 사용량과 폐 기능 감소 사이에 관련성이 있을 수 있음을 시사한다고 설명했다.

연구팀은 이번 결과가 전자담배를 만성적으로 사용하면 호흡 기능에 지속적인 변화가 생길 가능성이 있다는 예비 근거를 제공한다고 밝혔다. 다만 연구팀은 참가자 수가 적고 폐 기능을 두 시점에만 측정했으며, 담배 제품을 전혀 쓰지 않는 대조군이 없다는 점을 한계로 꼽았다. 이런 조건에서는 전자담배가 폐 기능 감소를 일으켰다고 확정할 수 없다는 것이 연구팀의 입장이다.

연구팀은 FEV1이 시간이 흐르면서 얼마나 빠르게 줄어드는지, 이런 변화가 실제로 만성폐쇄성폐질환 위험으로 이어지는지를 확인하려면 장기 추적 연구가 필요하다고 덧붙였다. 전자담배 사용자와 담배 제품을 사용하지 않는 사람을 함께 비교하는 설계가 필요하다는 의미다. 연구팀은 이 과정을 거쳐야 전자담배가 젊은 성인의 폐 건강에 미치는 영향을 보다 분명하게 판단할 수 있다고 강조했다.

Advertisement

젊은 전자담배 사용자가 주목해야 할 건강 신호

이번 연구는 젊은 전자담배 사용자에게서 약 1년 사이 폐 기능 저하 신호가 나타났다는 점에서 의미가 있다. 연구팀은 FEV1 감소가 확인된 만큼 장기간 사용이 호흡 기능에 누적 영향을 줄 가능성을 배제하기 어렵다고 설명했다. 다만 이번 결과만으로 특정 질병이 생긴다고 단정할 수는 없으며, 후속 연구의 결과를 기다려야 한다는 것이 연구팀의 판단이다.

연구 결과는 Tobacco Control에 실렸으며, 논문의 제목은 전자담배 사용이 폐 기능에 미치는 장기 효과를 다룬 예비 연구(Prolonged effect of e-cigarette use on pulmonary function: A Pilot Study)다. 연구 저자는 Wasim Maziak 등이다. 전자담배 사용을 고민하거나 이미 사용 중인 청년층은 호흡 기능 변화를 가볍게 넘기지 말고, 필요하다면 의료기관에서 폐 기능 검사를 받아 보는 것이 바람직하다.