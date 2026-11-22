전자감독 대상자가 19.8% 증가하며 보호관찰관 1인당 관리 인원이 적정 수준의 1.7배에 달해 관리 사각지대가 우려된다.

전국 전자감독 대상자 가 빠르게 증가하면서 보호관찰 관리 시스템의 한계가 드러나고 있다. 법무부 산하 전자감독 체계는 고위험 성폭력 재범 방지에는 집중하고 있으나, 다수를 담당하는 일반 보호관찰관 의 업무 과부하가 극심한 상황이다. 22일 경향신문 취재를 종합하면 보호관찰 인력 보강에도 불구하고 대상자 증가 속도를 따라가지 못해 관리 사각지대가 확대될 것이라는 지적이 제기된다.

전국 전자감독 대상자 수는 2022년 4421명에서 올해 9월 기준 5295명으로 19.8% 증가했다. 같은 기간 보호관찰관 수는 450명에서 521명으로 15.8% 늘었으나, 이는 대상자 증가폭에 미치지 못하는 수준이다. 특히 일반 지도·감독을 담당하는 보호관찰관 인력은 2022년 255명에서 지난 9월 기준 234명으로 8.2% 감소했다. 일반 보호관찰관 1명이 담당하는 전자감독 대상자는 약 20명 수준으로, 법무부가 제시한 적정 관리 기준인 1인당 10명의 2배에 달한다.

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고위험군 전담 확대로 일반 감독 인력 감소

법무부는 일반 보호관찰관 인력 감소의 이유로 고위험군 성폭력 대상자에 대한 1대1 전담 관리 강화를 들었다. 고위험군 전담 보호관찰관 수는 73명에서 161명으로 2배 이상 증가했으며, 이에 따라 일부 인력을 재배치한 결과라고 밝혔다. 내년 중 일반 보호관찰관 46명을 추가로 충원할 예정이지만, 이 경우 1인당 관리 대상자는 약 17명으로 줄어들 뿐 여전히 적정 수준을 훌쩍 넘어선다.

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인천 흉기 난동 사건으로 관리 현실 직면

지난달 13일 인천에서 전자발찌를 착용한 채 흉기를 휘둘러 8명의 사상자를 낸 최충락 사건은 이러한 관리 체계의 취약성을 극명하게 보여준다. 최충락은 일반 감독 대상자로, 범행 당일 담당 보호관찰관이 최씨와 점심식사까지 함께 하고도 범행을 막지 못했다. 이 사건은 고위험군이 아닌 일반 대상자 관리 인력의 부족이 치명적인 결과로 이어질 수 있음을 경고하는 사례로 꼽힌다.

전문가의 현장 관리인력 확충 및 공조 체계 제안

동국대 경찰행정학과 이윤호 교수는 전자감독 대상자 증가에 따라 고위험군 집중 관리뿐 아니라 일반 보호관찰 대상자에 대한 현장 관리인력 확충이 필요하다고 강조했다. 이 교수는 전자발찌가 위치정보를 기반으로 작동하는 점을 고려해 관계성 범죄 등 장치 특성에 맞게 활용해야 한다고 덧붙였다. 또한 보호관찰관과 경찰 간 실시간 정보 공유 등 적극적인 공조 체계 구축이 필요하다고 제안했다.