전일 대비 5% 급락한 코스피, 반도체 조정과 브로드컴 가이던스가 하락 요인

코스피가 9,000포인트 앞머리를 놓고 8,100선까지 하락했다. 미국 브로드컴의 AI 칩 매출 전망치 하향과 반도체 차익 실현 매물이 출회하면서 외국인·기관 매도가 확대됐으며, 개인 투자자는 순매수했다. 코스닥 역시 하락했지만 금융업종은 상승세를 보였다.

코스피 는 9,000포인트를 눈앞에 두었던 상황에서 글로벌 반도체 시장의 조정 압력에 직면해 8,100선까지 하락했다. 6월 5일 마감 시점에 코스피 는 전일 대비 478.82포인트(5.54%) 떨어진 8,160.59를 기록했으며, 장중 최소 8,038.10까지 급락했다.

이러한 급락의 배경에는 미국 반도체 기업 브로드컴이 3분기 AI 칩 매출 전망치를 소폭 밑도는 160억 달러에 머물겠다는 가이던스를 발표한 것이 큰 영향을 미쳤다. 브로드컴의 실적 발표는 인공지능 인프라 투자 사이클에 대한 의구심을 불러일으켰고, 국내 증시의 반도체 주도 랠리에도 역풍을 일으켰다. 이경민 대신증권 연구원은 "미국 증시의 부진한 가이던스로 반도체 업종 투자심리가 위축됐고, 국내 반도체 차익 실현 매물이 출회되면서 전반적으로 하락세가 확대됐다"면서도 "단기 급락에 따른 저가 매수세와 나스닥 선물 반등으로 변동성 장세가 이어졌다"고 분석했다. 유가증권시장 전반은 약세 흐름을 보였다.

유통업종은 9.05% 하락, 전기·전자업종은 7.23% 하락, 제조업은 6.17% 하락 등 6~9%대 광범위한 하락세가 나타났으며, 기계·장비(4.53%↓), 의료·정밀기기(3.34%↓), 건설(3.18%↓), 화학(3.01%↓)도 모두 내렸다. 반면 섬유·의류(1.02%↑)와 음식료·담배(0.62%↑)는 소폭 상승 마감했다. 매매주체별로는 외국인 투자자와 기관이 각각 4조 4406억 원, 1조 2664억 원을 순매도했고, 개인 투자자는 5조 3403억 원을 순매수해 시장을 주도했다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자(‑6.40%), SK하이닉스(‑9.92%), SK스퀘어(‑7.57%), LG에너지솔루션(‑1.90%), 삼성생명(‑5.82%) 등 반도체와 관련된 대형주는 큰 폭으로 떨어졌다. 반면 삼성전기(＋2.39%), HD현대중공업(＋2.00%), KB금융(＋4.51%)은 상승했으며, 현대차는 전일과 동일가로 마감했다. 코스닥은 전일 대비 47.29포인트(4.50%) 떨어진 1,002.44에 마감했다. 코스닥에서는 개인과 기관이 각각 1,142억 원, 1,480억 원을 순매수한 반면, 외국인은 2,552억 원을 순매도했다.

상위 10개 종목 중 원익IPS(＋4.32%)를 제외하고는 모두 하락세를 보였으며, 알테오젠(‑4.04%), 에코프로비엠(‑8.76%), 에코프로(‑8.00%), 레인보우로보틱스(‑6.44%), 주성엔지니어링(‑16.17%) 등은 크게 떨어졌다. 한편, 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전일 대비 9.4원 낮아진 1,539.1원에 거래를 마쳤다. 전체적으로 반도체 업종의 급락과 차익 실현 매물 출회가 증시 전반에 부정적인 영향을 미쳤으며, 금융 업종은 순환 매매 흐름에 따라 상승세를 이어갔다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

코스피 반도체 브로드컴 주식시장 금융업

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'반마리 6만원' 치킨 등장…美 외식 물가 논란미국 뉴욕 브루클린에서 반 마리 치킨 가격이 40달러(약 5만 9,000원)에 책정된 식당이 등장하면서 현지에서 가격 논쟁이 확산하고 있다.현지 시각 2일, 미국 ...

Read more »

'삼전닉스 쏠림·레버리지' 우려? 상승장임에도 공포지수 급등(서울=연합뉴스) 황철환 기자=코스피가 전인미답의 '8천피' 고지를 넘어 9,000선을 향해 나아가고 있지만, 이러한 강세장 속에서도 '공포...

Read more »

'삼전닉스 쏠림·레버리지' 우려? 상승장인데도 공포지수 급등(종합)(서울=연합뉴스) 황철환 기자=코스피가 전인미답의 '8천피' 고지를 넘어 9,000선을 향해 나아가고 있지만, 이러한 강세장 속에서도 '공포...

Read more »

[마켓인사이트] 종전 여부에 촉각…코스피, '9천피' 도전 가능성(서울=연합뉴스) 황철환 기자=지난주 코스피는 6거래일만에 8,000 고지를 탈환하며 '9천피'(9,000)를 향한 도약을 준비하는 모습이었...

Read more »

코스피, '사상최고' 8,788…'9천피'까지 211포인트 남았다(종합)(서울=연합뉴스) 이민영 기자=코스피가 1일 사상 처음 8,780대에서 장을 마치며 '9천피(코스피 9,000)'에 성큼 다가섰다.

Read more »

'검은 금요일' 코스피, 6% 급락해 8,000대…반도체주 '휘청'(종합)(서울=연합뉴스) 이민영 기자=코스피가 5일 대형 반도체주 급락에 휘청이며 장 초반 6%대의 급락세를 보이며 장중 8,100선마저 내줬다.

Read more »