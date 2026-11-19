대법원 전원합의체는 한덕수 전 국무총리의 내란 중요임무종사 사건에서 국무회의 개최 건의 행위 등에 대해 국헌문란 목적이 없음을 인정해 파기환송했다.

대법원 전원합의체 (주심 오경미 대법관)는 19일 한덕수 전 국무총리가 12·3 비상계엄 선포 당시 내란 중요임무종사 혐의로 기소된 사건을 일부 무죄 취지로 파기환송했다. 대법관 12명 중 9명은 한 전 총리가 당시 국무회의 개최를 건의한 행위에 국헌문란 목적이 없었다고 보았다.

국무회의 건의에 국헌문란 목적 불충분

다수 의견에 동의한 대법관 9명은 한 전 총리가 대통령에게 국무회의 심의를 건의한 행위가 헌법과 계엄법상 절차를 준수하도록 요청하는 정당한 직무행위라고 판단했다. 이들은 피고인이 내란 행위에 기여할 목적으로 형식적으로 정족수만 채운 국무회의 심의를 건의했다고 단정하기 어렵다고 명시했다.

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대법원은 한 전 총리가 당시 군 병력 동원이나 국회, 중앙선거관리위원회 봉쇄 등 구체적인 실행 계획을 알았다고 보기 어렵다고 지적했다. 또한 윤석열 전 대통령에게 계엄을 만류한 사실이 있다는 점도 고려한 것으로 전해졌다.

선언문 서명·언론 단전 지시는 내란 가담 인정

반면 계엄 선포 이후 이루어진 행위들은 내란 가담으로 판단되었다. 대법원은 계엄 선포문의 법률적 결함을 보완하기 위해 계엄 해제 뒤 사후 선포문에 서명하고 폐기한 혐의에 대해 유죄를 확정했다. 이는 내란 사건의 핵심적인 위증 혐의도 포함한다.

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국회의원 등 주요 기관 봉쇄와 경향신문 등 언론사의 단전·단수 지시 이행 방안을 논의한 행위 역시 내란에 가담한 것으로 평가되었다. 대법원은 이러한 개별 사건별 심사를 통해 국헌문란 목적이 있었는지 여부를 면밀히 따져야 한다는 원칙을 밝혔다.

반대 의견, 친위 쿠데타에 정당성 부여 행위

오경미, 신숙희, 김성수 대법관 3명은 반대 의견을 냈다. 그들은 대통령 친위 쿠데타에서 헌정 파괴 행위가 국가의 정상적이고 공식적인 헌정 행위 외양을 띠는 경우가 많다고 설명했다. 이들은 법적 절차를 따랐다는 것만으로 정당한 직무 수행과 내란 가담을 구별할 수 없다고 비판했다.

반대 의견 측 대법관들은 피고인이 위헌적 계엄이 들이닥친 절체절명의 상황에서 도구로 전락한 국무회의에 대해 필연적 위험을 예견하면서도 이를 감행했다고 주장했다. 그들은 국헌문란 목적의 유무를 계엄 선포 시점을 기준으로 달리 본 다수 의견의 판단을 받아들이기 어렵다고 지적했다.

향후 파기환송심서 형량 감경 가능성

이번 판결로 인해 한덕수 전 국무총리의 향후 법적 처치가 주목된다. 한 전 총리는 일심에서 징역 23형을 선고받고 2심에서 징역 15형으로 감형된 바 있다. 대법원의 일부 무죄 취지 파기환송으로 향후 열릴 파기환송심에서 형량이 추가로 줄어들 가능성이 크다.

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대법원은 계엄의 위헌성과 위법성을 인식했다는 사실만으로는 국헌문란 실현을 지향하고 결과를 용인했다고 보기 어렵다고 판시했다. 이를 쉽게 인정할 경우 향후 내란죄 책임을 피하기 위해 국무회의 건의를 하지 말아야 한다는 잘못된 지침이 될 수 있다는 우려도 함께 표명되었다.