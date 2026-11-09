전세사기 최소보장제 이달 13일 시행, 보증금 3분의 1 미달분 정부가 지원

전세사기 최소보장제는 피해자가 회수한 보증금이 임차보증금의 3분의 1에 못 미칠 때 부족분을 정부가 지원하는 제도다. 한국토지주택공사는 10일부터 청약플러스 누리집에서 사전 신청을 받는다.

전세사기피해자가 돌려받은 임차보증금이 3분의 1에 미치지 못할 경우 그 차액을 정부가 보장하는 ' 전세사기 최소보장제'가 이달 13일부터 시행된다. 국토교통부 는 이달 13일부터 전세사기 최소보장제 를 시행한다고 9일 밝혔다. 피해자가 회수한 금액이 기준에 못 미치면 국가가 부족분을 채우는 구조로, 전세사기 피해 구제의 사각지대를 줄이기 위한 조치다.

제도를 주관하는 기관은 국토교통부이고, 신청 접수는 한국토지주택공사(LH)가 맡는다. 한국토지주택공사는 10일부터 청약플러스 누리집(www.apply.lh.or.kr)을 통해 최소보장제 사전 신청을 받는다. 피해자는 누리집에서 최소지원금 및 선지급금 지급 대상 여부를 자가 진단할 수도 있다.

Also read LH, 서울시 공공재개발 비판에 반박...추진 현황 및 비용 절감 효과 제시

기존 보증금 회수 방식의 한계와 사각지대

기존에는 경·공매 배당금이나 LH의 경매차익으로만 보증금을 회수해 왔고, 두 경로가 모두 막히면 피해 구제가 사실상 이뤄지지 않았다. 최소보장제는 이러한 한계를 보완하기 위해 마련됐다.

그동안 전세사기피해자는 경·공매에서 받는 배당금 또는 한국토지주택공사(LH)가 피해주택을 낙찰받아 생기는 경매차익을 통해 보증금을 회수해왔다. 두 방식 모두 피해주택의 처분 과정에 의존하는 구조였다.

Advertisement

경·공매 배당이 없거나 한국토지주택공사(LH)가 피해주택을 매입하지 못해 경매차익을 거두지 못하는 피해자는 피해 구제의 사각지대에 놓였던 셈이다. 정부는 이 같은 격차를 해소하기 위해 회수 금액의 최소 기준선을 설정하기로 했다.

최소지원금 산정 방식과 지원 대상

최소지원금은 피해자가 회수한 보증금이 임차보증금의 3분의 1에 미달할 때 그 부족분을 현금으로 지원하는 제도다. 기준선은 임차보증금의 3분의 1로 정해졌다.

정부는 경·공매 배당금이나 경매차익 등으로 회수한 금액이 임차보증금의 3분의 1에 미달할 경우 그 부족분을 메우기로 했다. 지원대상은 전세사기특별법에 따라 결정된 전세사기피해자다. 여기에 제2조제4호 다목에 따른 임차인도 포함된다. 이 임차인은 임대인의 명백한 사기 의도가 확인되지 않지만 경·공매 절차 등으로 보증금을 회수하기 어려운 상황에 놓인 사람을 말한다.

임차보증금이 1억원인 전세사기피해자가 경매배당액 등으로 1천만원을 돌려받은 경우 최소지원금은 2333만원이다. 한 푼도 돌려받지 못한 경우에는 최소지원금 3333만원이 지급된다. 결과적으로 보증금의 3분의 1인 3333만원을 맞춰 주는 방식이다.

신탁사기 등 적법한 임대 권한이 없는 사람과 임대차 계약을 맺어 피해를 입은 경우에는 '선지급-후정산' 제도가 적용된다. 이런 경우에는 경·공매 배당을 통한 보증금 회복이 어렵고, LH의 피해주택 매입 시점까지 피해복구가 늦어지는 문제가 있었다.

Advertisement

국토부 입장과 신청 일정, 심사 기간

백승록 국토부 피해지원총괄과장은 최소지원금과 선지급-후정산 제도가 경·공매 결과 등에 따라 피해자별로 달라지는 피해회복 수준의 격차를 완화하기 위한 제도라고 설명했다. 최소한의 피해회복을 국가가 보장하겠다는 취지라는 것이다.

백승록 과장은 관계기관과 협력해 지원 대상자에게 신청절차를 적극 안내하고, 신속하고 차질 없는 심사와 지급을 통해 피해자들이 하루빨리 지원받을 수 있도록 노력하겠다는 방침도 밝혔다. 정부는 선지급 이후 피해주택 매입 등을 통해 차익이 발생하면 이를 추가 지급해 정산하도록 했다.

신청 시점은 지원금 종류에 따라 다르다. 최소지원금은 LH가 피해주택을 매입하는 경우 경매차익 산정이 끝난 뒤 신청할 수 있고, 그 외의 경우에는 피해주택의 경·공매가 완료된 뒤 신청할 수 있다. 선지급금은 피해주택의 경·공매 등이 끝나기 전에도 신청할 수 있다.

지급 여부는 신청일로부터 90일 이내에 결정돼 신청인에게 통지될 계획이다. 지급 결정에 이의가 있는 경우에는 결정 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 이의신청을 할 수 있다. 피해자는 청약플러스 누리집에서 사전 신청과 자가 진단을 함께 진행할 수 있다.