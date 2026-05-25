전북지사 선거, 무소속 후보 김관영 앞서며 인물 중심 투표 확대‑여론조사·법적 리스크 겹친다

전라북도지사 후보 경쟁이 무소속 김관영 후보의 우세와 인물 중심 투표 흐름으로 급변하고 있다. 여론조사 사전 유출, 사법 리스크, 민주당 지도부의 유세 강화와 현장 시위까지 복합적인 변수들이 얽혀 전북 선거 구도가 흔들리고 있다.

6·3 지방선거를 앞두고 전라북도지사 후보들의 경쟁 구도가 급변하고 있다. 전북은 전통적으로 더불어민주당의 절대 우세 지역으로 평가받아 왔지만, 최근 여론조사에서 무소속 후보 김관영 후보가 확연히 앞서면서 ‘인물’ 중심의 교차투표 흐름이 뚜렷해졌다.

새전북신문이 한길리서치에 의뢰해 21·22일 조사한 바에 따르면, 김관영 후보는 47.3%의 지지율을 기록해 8.6%p 차이로 2위인 민주당 후보 이원택 후보(38.7%)를 크게 앞섰다. 오차범위(±3.1%p)를 넘어선 이 결과는 공표 금지(블랙아웃) 기간이 시작되는 28일 전날부터 후보들의 선전 전략에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 같은 시기에 CBS·한국사회여론연구소(KSOI) 조사에서도 김 후보가 44.1%, 이 후보가 40.0%로 김 후보가 우세함을 보여, 지난 4월 말 조사에서 이 후보가 앞섰던 상황이 한 달 만에 역전된 셈이다.

이러한 변동은 전북 유권자들의 ‘후보 개인’에 대한 선호도가 44.8%에 달하고, 정당에 대한 충성도가 20.1%에 불과하다는 설문 결과와도 맞물려, 정당보다 인물에 무게를 두는 투표 문화가 확산되고 있음을 시사한다. 하지만 양 후보 모두 사법 리스크를 안고 있다. 김관영 후보는 지난해 지역 청년들에게 대리운전비 명목으로 현금을 건넨 혐의가 불거져 민주당에서 제명됐으며, 가처분 신청이 기각된 뒤에도 무소속으로 출마를 선언했다. 이원택 후보 역시 당내 경선 과정에서 식대 대납 의혹으로 압수수색을 받는 등 법적 논란에 휩싸인다.

이러한 상황에서 양당은 정책 논쟁보다는 부정적인 공방에 집중하고 있다. 특히 김 후보 지지자 그룹 채팅에 여론조사 결과가 담긴 신문 PDF 파일이 유출된 사건은 언론과 후보 캠프 간의 유착 의혹을 부각시키며, 해당 언론사는 ‘사적인 전달’이라고 해명했다. 여론조사 사전 유출 논란은 공정성에 대한 의구심을 증폭시키고, 선거 전반에 걸쳐 신뢰도 하락을 초래하고 있다. 민주당 지도부는 전북에서의 디딤돌을 잃지 않기 위해 고위 인사들을 직접 투입하며 유세 강화를 시도하고 있다.

한병도 원내대표, 박지원 의원, 정청래 총괄상임선대위원장이 차례로 전북을 방문해 현장을 가며 ‘전북 지원 유세’를 총 7차례에 걸쳐 진행했다. 그럼에도 불구하고 현장에서는 ‘공천 과정의 불공정성’에 대한 항의 시위가 이어졌다. 전주 전북대학교 옛 정문 앞에서는 손팻말을 든 시위대가 경찰과 충돌하며 고함을 질렀지만, 큰 충돌은 발생하지 않았다. 민주당 전북도당은 이를 ‘정치 테러’라 규정하고 수사를 요구했으며, 전주덕진경찰서는 공직선거법 위반 여부를 검토하고 있다.

이와 같은 여론조사와 사법 리스크, 그리고 현장 시위가 겹쳐 전북지사 선거는 단순한 후보 간 경쟁을 넘어 정당 내·외부 갈등, 정책·인물 중심 투표 전환, 선거법 위반 가능성 등을 포괄하는 복합적인 양상을 보이고 있다





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