은행 정기예금 금리가 연 4% 대에 접근하며 목돈 예치 수요가 늘고 있다. 전북은행, SC제일은행 등 주요 은행별 기본 금리와 우대 조건, 가입 한도를 비교 분석한다.

은행 정기예금 금리가 연 4% 선에 근접하면서 목돈을 안전하게 예치하려는 소비자들의 관심이 급증하고 있다. 최근 일부 금융기관이 연 4.1%가 넘는 최고 금리를 제시하며 고객 유치에 나선 반면, 우대 조건 없이 적용되는 기본 금리는 연 3.98% 수준으로 비교적 높은 편이다.

무조건 최고금리 전북은행 3.98% 제공

금융투자업계에 따르면 12개월 만기 기준 우대 조건 없이 가입 가능한 은행 정기예금 중 전북은행의 'JB 다이렉트예금통장' 금리가 연 3.98%로 가장 높다. 이 상품은 별도의 카드 사용이나 급여 이체 실적 없이 기본 금리를 그대로 적용받을 수 있어 접근성이 뛰어나다. 이어 케이뱅크의 '내맘대로 이자받는 정기예금'과 Sh수협은행의 '헤이(Hey)정기예금'이 각각 연 3.91%를 제공한다.

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카카오뱅크 정기예금과 토스뱅크의 '원하는 날 만기되는 정기예금', KDB산업은행의 'KDB 정기예금' 금리는 연 3.80%로 조사되었다. 은행권 전반에서 최고금리가 4%를 넘는 상품이 늘었지만, 소비자가 실제로 수령할 수 있는 이자는 가입 조건과 상품 선택에 따라 현저한 차이를 보인다는 점이 특징이다.

SC제일은행 최고 4.15% 우대조건 확인필요

우대 조건을 충족할 경우 더 높은 금리를 받을 수 있다. 최고금리 기준으로는 SC제일은행의 'e-그린세이브예금'이 연 4.15%로 가장 높다. 전북은행의 'JB 123 정기예금'과 경남은행의 'The든든예금 시즌2', 부산은행의 '더(The) 특판 정기예금'은 각각 최고 연 4.10%를 제공한다. 또한 부산은행의 '더(The) 레벨업 정기예금'과 제주은행의 'J정기예금'도 최고 연 4.05% 수준이다.

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단, 기본 금리와 최고 금리의 차이를 면밀히 확인해야 한다. SC제일은행 'e-그린세이브예금'은 기본 금리가 연 3.95%이나 우대 조건 충족 시 최고 연 4.15%까지 받을 수 있다. 반면 전북은행 'JB 123 정기예금'의 기본 금리는 연 3.50%, 부산은행 '더 특판 정기예금'은 연 2.10%로 최고금리와 격차가 크다. 신규 고객 조건이나 거래 실적 등 특정 요건을 충족해야만 최고 금리를 적용받을 수 있으므로 가입 전 조건을 반드시 검토해야 한다.

최대 10억 원 예치 가능 가입 한도 차이

상품별 가입 한도도 달라 목돈을 예치하려는 고객이라면 금리와 함께 최대 예치 금액을 함께 살펴봐야 한다. SC제일은행 'e-그린세이브예금'은 1인당 최대 10억 원까지 가입할 수 있다. 경남은행 'The든든예금 시즌2'도 최소 100만 원부터 최대 10억 원까지 예치 가능하며, 전북은행 'JB 다이렉트예금통장' 역시 계좌당 100만 원 이상 10억 원 이하로 가입이 가능하다.

다만, 특판 상품의 경우 전체 판매 한도가 소진되면 조기에 종료될 수 있다. 따라서 금리가 높은 상품이라고 해서 무조건 가입할 수 있는 것은 아니며, 원하는 시점에 상품이 판매 중인지, 원하는 금액만큼 예치할 수 있는지 확인하는 절차가 필수적이다.

이자 수령액 계산 및 저축은행 시장 동향

금리 차이는 실제 이자 수령액에서도 명확히 드러난다. 1억 원 을 1년간 예치한다고 가정할 때, 연 3.98% 상품의 세전 이자는 398만 원이다. 이자소득세 15.4%를 제외하면 세후 이자는 약 336만 7000원이다. 연 3.80% 상품에 같은 금액을 맡길 경우 세후 이자는 약 321만 5000원으로 줄어든다. 최고금리인 연 4.15%를 적용받는다면 세후 이자는 약 351만 1000원이다. 연 3.98% 상품과 비교할 때 약 14만 4000원의 차이가 발생한다.

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저축은행 역시 예금 금리를 높이며 수신 경쟁에 적극 나서고 있다. 저축은행의 1년 만기 정기예금 평균금리는 최근 연 3.90%까지 상승했으며, 연 4% 이상 금리를 제공하는 상품도 늘고 있다. 이는 연말 만기 예금이 돌아오면서 은행권과의 금리 격차가 좁혀졌고, 저축은행들이 자금 확보에 나섰기 때문으로 풀이된다.

은행권 예금금리의 추가 오르는지는 시장 상황에 따라 달라질 전망이다. 한국은행의 기준금리 결정과 시장금리 움직임이 은행의 수신금리에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 한국은행 금융통화위원회는 26일 올해 마지막 회의를 열고 기준금리를 결정할 예정이며, 금융권에서는 기준금리 인상을 전망하고 있다.