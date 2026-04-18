전북, 결정력 부재로 강원과 1-1 무승부... 2G 연속 무승 늪

전북 현대가 강원FC와의 경기에서 1-1 무승부를 기록하며 2경기 연속 무승의 늪에 빠졌다. 기회를 만들었지만 결정력 부족으로 득점까지 연결하지 못하며 아쉬움을 남겼다.

전북 현대 가 강원FC 와의 경기에서 1-1 무승부를 기록하며 2경기 연속 무승의 늪에 빠졌다. 정정용 감독이 이끄는 전북은 경기 초반부터 기회를 만들어냈지만, 결정력 부족으로 득점까지 연결하지 못하며 아쉬움을 삼켰다.

이날 경기에서 전북은 송범근, 최우진, 김영빈, 조위제, 김태환, 감보아, 오베르단, 이승우, 김승섭, 이동준, 티아고를 선발로 내세웠고, 강원은 박청효, 강준혁, 강투지, 이기혁, 송준석, 모재현, 이유현, 서민우, 김대원, 최병찬, 고영준으로 맞섰다.

경기 초반 볼 점유율은 강원이 높았으나, 전반 32분 전북의 티아고가 선제골을 터뜨리며 앞서나갔다. 하지만 강원은 후반 10분 김대원의 패스를 받은 모재현의 동점골로 승부를 원점으로 돌렸다. 이후 양 팀은 치열한 공방을 펼쳤지만, 추가 득점에 실패하며 1-1로 경기를 마무리했다.

이로써 전북은 3승 3무 2패, 승점 12점으로 3위를 유지했으며, 강원은 2승 4무 2패, 승점 10점으로 4위에 자리했다.

지난 시즌 리그와 코리아컵 우승 더블을 달성하며 막강한 공격력을 자랑했던 전북은 올 시즌 들어 결정력 부족에 시달리고 있다. 경기당 평균 1.68골을 기록했던 지난 시즌과 달리, 올 시즌에는 기회를 만들지만 득점으로 연결하지 못하는 경우가 잦다. 정 감독은 후방 빌드업을 통해 상대 압박을 벗겨내는 플레이를 선호하며, 이는 경기당 평균 수비 진영 패스 120.29개, 키패스 8개, 공격 진영 패스 성공 74개로 나타나고 있다.

하지만 이러한 효율적인 빌드업에도 불구하고, 마지막 결정력이 발목을 잡고 있다. 직전 FC서울전에서도 0-1로 패배하며 무패 행진이 끊겼고, 이번 강원전에서도 선제골 이후 추가 득점 기회를 살리지 못하며 동점골을 허용했다. 전반에만 5개의 슈팅이 모두 골문 안으로 향했지만 득점은 없었고, 후반 티아고가 맞은 1대1 찬스를 놓친 것이 아쉬움으로 남았다.

결국 결정적인 순간에 득점을 하지 못하면서 상위권 경쟁에서 뒤처질 수 있다는 위기감은 더욱 커지고 있다. 선수 개개인의 분발도 요구된다. 이동준과 모따를 제외한 다른 공격수와 2선 자원들이 침묵하고 있는 상황에서, 티아고의 시즌 1호 골은 긍정적인 신호탄이지만, 공격 포인트 생산력을 높여야만 팀의 승리 공식에 더 쉽게 합류할 수 있을 것이다.

전북은 짧은 휴식 후 오는 21일, 홈에서 인천 유나이티드와 리그 9라운드 경기를 치른다.





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전북 현대 강원FC K리그1 축구 결정력 부재

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