전문학 더불어민주당 대전 서구청장 예비후보, 서구의 미래를 설계하는 4대 권역별 맞춤형 성장 전략 발표

전문학 예비후보가 서구를 원도심, 둔산, 신도심, 생태권의 4개 권역으로 세분화하여 지역별 특성에 맞는 공간 혁신과 균형 발전을 추진하는 구체적인 청사진을 제시했습니다.

더불어민주당 소속의 전문학 대전 서구청장 예비후보가 대전 서구의 지속 가능한 발전과 지역 간 불균형 해소를 위한 획기적인 성장 전략을 공개했다. 전 예비후보는 서구 전역을 하나의 동일한 기준으로 관리하던 기존의 획일적인 행정 체계에서 벗어나, 지역별 특성과 주민의 요구사항을 정밀하게 분석하여 원도심권, 둔산권, 신도심권, 생태권이라는 4대 핵심 권역으로 구분하는 맞춤형 성장 전략을 추진하겠다고 밝혔다.

그는 이번 구상을 발표하며 기존의 불통 행정과 보여주기식 성과 위주의 행정으로는 급변하는 도시 환경과 복잡다단한 주민들의 요구에 더 이상 대응할 수 없음을 지적했다. 이제는 낡고 경직된 행정 관행을 과감히 타파하고, 철저하게 주민의 삶의 질 향상에 초점을 맞춘 주민 중심의 혁신 행정으로 전환해야 한다는 것이 그의 핵심 주장이다. 이번 전략의 핵심은 단순히 인프라를 확충하는 것을 넘어, 주거, 교통, 문화, 의료, 생태라는 다섯 가지 핵심 가치를 각 권역의 특성에 맞게 배치하여 공간의 혁신을 이루고, 이를 통해 서구민 누구나 어디서나 보편적인 복지와 편의를 누릴 수 있는 기반을 마련하는 데 있다.

먼저 도마동, 정림동, 변동 등으로 대표되는 원도심권의 경우, 가장 시급한 과제로 주거 환경의 획기적인 개선과 지역 간 건강 격차 해소를 꼽았다. 전 예비후보는 원도심의 낙후된 주거 지역에서 진행 중인 재개발 사업이 행정적 절차로 인해 지연되지 않도록 전폭적인 행정 지원을 확대하여 신속한 사업 추진을 돕겠다고 약속했다. 이와 더불어 대규모 개발뿐만 아니라 소규모 노후 주택가에 대해서도 집수리 지원 사업을 대폭 늘려 주민들이 체감할 수 있는 주거 쾌적성을 확보하겠다는 계획이다.

특히 침체된 골목상권과 전통시장의 현대화를 통해 상권의 자생력을 높이고, 창의적인 청년 창업가들이 원도심으로 유입될 수 있는 환경을 조성함으로써 문화와 생활이 조화를 이루는 역동적인 공간으로 재구성하겠다는 포부를 밝혔다. 무엇보다 눈에 띄는 대목은 제2서구보건소 건립 추진이다. 이는 의료 서비스의 접근성 차이로 인해 발생하는 건강 불평등을 해소하고, 원도심 주민들의 기본적인 건강권을 보장하기 위한 필수적인 조치로 강조되었다. 대전의 행정 중심지인 둔산권은 행정 및 업무 기능의 고도화와 더불어 스마트 기술을 접목한 공간 혁신을 통해 도시를 재창조하는 전략을 세웠다.

둔산 지역은 조성된 지 오래되어 도시 기반 시설의 노후화가 진행되고 있는 만큼, 노후계획도시 정비 사업을 통해 정주 여건을 현대적으로 개선하는 것이 급선정 과제다. 전 예비후보는 인공지능(AI) 기반의 첨단 교통 및 주차 시스템을 도입하여 고질적인 도심 밀집 문제와 주차난을 해결하고, 교통 흐름을 최적화함으로써 주민들의 이동 편의성을 극대화하겠다고 설명했다.

또한 만년동과 월평동 일대에는 문화 예술과 최첨단 정보기술(IT)이 융합된 특화지구를 육성하여 새로운 성장 동력을 확보하고, 월평동과 갈마동 지역에는 급증하는 청년 1인 가구를 위한 주거 안심지구를 조성하여 청년들이 안전하고 쾌적하게 거주할 수 있는 환경을 만들겠다는 구체적인 방안을 검토 중이다. 도안신도시와 관저동을 포함하는 신도심권은 교육, 문화, 의료 서비스의 거점으로 집중 육성하여 주민들의 삶의 질을 한 단계 더 높인다는 구상이다.

전 예비후보는 관저문예회관의 기능을 대폭 확대하고, 현재 추진 중인 청소년 문화시설의 조기 완공을 통해 신도심 내 부족한 생활 문화 기반 시설을 빠르게 보완하겠다고 밝혔다. 특히 교통 편의성 증진을 위해 대전 도시철도 2호선 신설역과 주요 주거 단지를 효율적으로 연결하는 순환 마을버스 체계를 구축하기 위해 대전시와 긴밀하게 협력할 계획이다.

또한, 의료와 복지가 결합된 통합 서비스 체계를 마련하여 고령자와 취약계층뿐만 아니라 모든 신도심 주민들이 편리하게 의료 혜택을 누릴 수 있도록 하여 생활 편의성을 극대화하고, 교육 및 문화 인프라의 양적, 질적 확충을 통해 자녀 교육과 문화생활에 대한 만족도를 높이겠다는 전략을 제시했다. 마지막으로 기성동과 가수원동을 잇는 생태권은 대전 서구가 가진 천혜의 자연경관을 최대한 활용하여 힐링과 휴식이 있는 생태관광의 거점으로 키우겠다는 전략이다.

갑천 친수구역과 도안호수공원을 유기적으로 연계한 생태 힐링 벨트를 조성함으로써 시민들에게 고품격 휴식 공간을 제공하고, 지역의 자연경관을 활용한 체류형 관광 명소를 개발하여 외지 관광객을 유치함으로써 지역 경제 활성화라는 선순환 구조를 만들겠다는 계획이다. 아울러 기후 위기 시대에 발맞춰 공공 유휴부지에 재생에너지 생산기지를 조성함으로써 서구를 탄소중립을 선도하는 친환경 도시로 정립하겠다는 미래지향적인 계획도 포함되었다. 이는 환경 보존과 도시 개발이 공존하는 지속 가능한 발전 모델을 제시한 것으로 평가받는다.

전 예비후보는 이러한 4대 권역별 전략이 실질적인 효과를 거두기 위해서는 각 권역을 촘촘하게 잇는 순환 교통망 구축이 필수적이라고 강조했다. 지역 간의 물리적 거리감을 줄이고 접근성을 높임으로써 권역 간의 소통과 교류가 활발해질 때 진정한 의미의 균형 발전이 가능하기 때문이다. 그는 이번 전략이 단순한 도시 계획을 넘어 서구의 지도를 주민의 삶과 특성에 맞춰 다시 그려내는 작업이며, 이는 곧 주민의 보편적 삶을 책임지는 기본사회의 토대가 될 것이라고 역설했다.

그는 서구민 누구나 자신이 거주하는 지역에서 삶의 변화를 피부로 체감할 수 있는, 유능하고 책임감 있는 지방정부를 실현하기 위해 모든 역량을 집중하겠다고 다짐하며 발표를 마무리했다





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전문학 대전서구청장 균형발전 공간혁신 지역경제활성화

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