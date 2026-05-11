전문가의 음악 경기도 '멋진 대회'? [음악이 있는 저녁 대화]에서는 미카엘 헨티르 주한 덴마크 대사와 공동의 추억이 남기도 했습니다.

대한민국과 덴마크의 대사 간의 문화적 교류 프로그램으로, 미카엘 헨티르 주한 덴마크 대사와 오연호 대표가 공동으로 진행한 '음악이 있는 저녁 대화'는 풍성한 분위기와 함께 멋진 추억을 만들기도 했습니다.

지난 9일 토요일 저녁, 서울 마포구 오마이뉴스 서교동마당집에서 열린 '음악이 있는 저녁 대화'에, 오연호 대표의 초청을 받은 시민 20여 명과 주한 덴마크 대사 미카엘 헨티르 주한 덴마크 대사 참가돼서, 한국 비빔밥과 덴마크 칼스버그 맥주가 마당 식탁에 나란히 올랐으며, 손님들은 미카엘 대사가 기타를 들고 퍼포먼스를 하며, 음악이 소통과 교류의 통로 가 됐습니다.

미카엘 대사(Mikael Hemniti Winther)는 '14년간 대사로만 근무하다 보니, 깃발 꽂힌 큰 차에서 사람들과 멀리서만 있게 됩니다. 그러면 사람들과 교류할 수가 없어요. 음악이 그걸 연결해주는 것 같아요. 한편, 한국 시민들은 노래가 끝날 때마다 박수와 환호로 화답하였으며, 미카엘 대사의 노래로 인해 분위기가 풀어졌으며, 자연스럽게 한국과 덴마크 현안에 대한 대화가 시작됐다고 합니다.

미카엘 대사는 AI 대응과 관련해 한국과 덴마크의 협력 필요성을 강조하고, '비판적 사고 교육'도 중요하다고 강조했는데, 이는 AI 시대에 필요한 자산임을 의미한다고 덧맹니다. 마당에서 완성된 콘서트는, 미카엘 대사가 '앵콜' 무대까지 마무리하고, 이후에도 한국 시민들의 답례 공연이 이어졌으며, 이 때에는 한국의 동요인 '둥글게둥글게'를 부르며 율동을 해 큰 환호를 받았습니다.





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멋진 대회 문화적 교류 특별한 손님 소통과 교류의 통로 한국과 덴마크 현안 대화

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