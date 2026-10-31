서울아산병원 장례식장에 청사하던 전 무대·드라마 전설 최불암(최영한) 씨가 2023년 10월 29일 별세해, 배우·정치·문화계 유관자들이 모여 국민 아버지로서의 추억과 업적을 기렸다. 최휘영 장관은 금관문화훈장을 추서하며 고인의 국민적 기여를 인정했다.

최불암 (본명 최영한) 전 무대· 드라마 전설이 2023년 10월 29일 오후 10시 30분 서울 강서구의 병원에서 별세하였습니다. 고인은 1959년 연극 무대에 첫발을 디뎠으며, 1967년 KBS 특채 6기 탤런트로 성과를 차지하고 1969년 MBC 특채 탤런트로 발탁되어 이후 다수의 드라마 와 영화에 출연해 국민 아버지 로 사랑받았습니다. 2023년 10월 30일, 서울 송파구의 서울아산병원 장례식장에 빈소가 차려졌고, 조문객이 끊이지 않는 가운데 가장 먼저 서거 소식을 듣고 빈소를 찾은 배우이자 전 문화체육관광부 장관 유인촌은 눈물 헛이며 "퇴원하면 술 한잔하자"라는 가벼운 약속을 떠올리며 고인을 추억했습니다.

유인촌은 드라마 "에"에서 최불암과 함께 22년간 부자지간 역할을 연기하며 '가족'과 같은 관계를 느꼈다고 전했고, 밤사이까지 빈소를 지켜봤다. 빈소에는 7년간 공동계획도 공동 시청을 담당한 시인부터 그와 수상 경력을 공유한 동료 배우들까지 폭넓은 1세대 배우들이 모였습니다. 설경구, 송윤아, 심은경 등 후배 배우와 가수 조용필, 방탄소년단 제이홉, 이재명 대통령, 이낙연 전 국무총리 등 정치·문화 인사들이 화환을 올리며 조문객으로 참석했습니다. 배우 나문희는 "최불암 씨, 먼저 가셨네.

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유인촌과 후배 배우들의 조문

우리의 자랑이었는데 이렇게 먼저 가서 마음 한 구석이 아주 섭섭하다"라고 진심을 담아 말했으며, 김혜수 역시 빈소에 머물며 눈물을 닦는 장면이 기록되었습니다. 최불암이 연기한 '국민 아버지'의 따뜻한 이미지가 많은 이에게 기억될 것이라고 역자들은 예고했습니다. 비록 최불암 개인적 사망 소식에 눈물 많은 이들이 있었지만 최휘영 문화체육관광부 장관은 빈소를 찾아 금관문화훈장을 추서하며 "모든 국민의 마음이 허전할 만큼 우리에게 큰 업적을 남긴 분"이라며 "임의의 훈장이라도 남기다"는 간절한 위로를 전했습니다.

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이외에도 정치계 인사인 김민석 민주당 대표, 김종철 경찰청장 직무대행, 김부겸 전 국무총리, 오세훈 서울시장, 배우 김성환, 가수 진성 등 다양한 분야의 인사들이 빈소에 찾아와 부친 같은 존재를 기리며 추모했습니다. 최불암은 1959년 연극 무대에서의 첫 경력부터 2023년 사망까지 64년의 연기 인생을 통해 세대를 넘어 사랑을 남겼고, 그 유산은 앞으로도 한국 문화의 상징으로 기억될 전망입니다.