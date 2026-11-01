전력 없는 발전기, 개발도상국 세탁의 혁명 '디바'

영국 비영리 단체가 개발한 수동 세탁기 디바가 개발도상국 배포를 시작했습니다. 전기 없이 작동하며 여성과 어린이의 교육 기회를 확대할 전망입니다.

영국 비영리 단체 The Washing Machine Project 가 전기가 필요 없는 수동식 세탁기 디바를 개발도상국 과 전력 인프라가 부족한 지역에 배포하기 시작했습니다. 이 기기는 전기 없이 작동하며 의류 위생을 관리할 수 있는 성능을 갖추고 있어, 물 절약과 노동 시간 단축에 기여할 것으로 기대됩니다.

항공 엔지니어가 개발한 디바의 구조

디바는 영국 출신 항공우주 엔지니어인 Navjot Soni가 설계했습니다. 외관은 단순한 금속 원통과 네 개의 얇은 다리로 구성되어 있으며, 일반 세탁기처럼 버튼이나 다이얼이 없습니다. 고구마를 구이하는 기계처럼 보이지만, 중심부에 붙은 자전거 페달 스타일의 핸들을 돌리면 작동합니다.

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이 핸들을 회전시키면 세탁기 내부의 옷들이 서로 마찰되면서 때를 제거합니다. 전자 부품이 없어 고장 나기 어렵고, 내구성이 뛰어나 최대 10년까지 사용할 수 있습니다. 고장 났을 때도 부품을 현지에서 조달하거나 제작할 수 있어 유지보수가 용이합니다.

75% 절감되는 노동 시간과 50% 절약된 물 사용

디바의 세탁 용량은 한 번에 7kg으로, 일반 전기 세탁기와 유사합니다. 손빨래 대비 노동 시간을 75% 줄일 수 있으며, 세탁, 헹굼, 탈수를 모두 30분 내에 완료할 수 있습니다. 또한 물 사용량을 50%까지 절약할 수 있어 깨끗한 물 자원이 부족한 지역에서도 유용합니다.

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이 같은 효율성은 개발도상국 가정에서 세탁이라는 가사 노동에 할애하는 시간을 크게 축소시킵니다. 특히 여성과 어린이의 가사 부담을 덜어줌으로써, 이들이 학교에 가는 등 교육 기회를 갖는 환경을 조성할 수 있을 것으로 전망됩니다.

2030년까지 100만 명에게 보급 계획

The Washing Machine Project는 유엔 난민기구와 옥스팜 등 국제 구호 단체와 협력하여 2030년까지 100만 명의 사람들이 디바를 사용할 수 있도록 할 계획입니다. 난민 수용소와 개발도상국에서 의류 위생 기준을 높이는 동시에, 가사 노동으로 인한 시간적 제약을 해소하여 사회적 기회의 확장을 목표로 합니다.