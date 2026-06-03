전라북도·평택시 보궐선거, 여당 내 파벌 대립과 공천 논란 격화

전라북도 도지사와 경기도 평택시 국회의원 보궐선거에서 여당 '뉴민주당'과 '올드민주당' 파벌이 격돌한다. 무소속 후보의 공천 비판, 후보 간 네거티브 공방, 당내 합당 논쟁이 선거 현장을 뒤흔들며 내부 갈등이 확대되고 있다.

전국적인 여당 내부 갈등이 지역 선거까지 확대되면서, 전라북도 도지사 와 경기도 평택시 국회의원 보궐선거 가 서로 얽힌 복잡한 구도 속에 놓였다. 두 지역 모두 공식 선거운동 마지막 날인 2일에 이르러 후보 간 경쟁이 신랄해졌으며, 여당 내 '뉴민주당'과 '올드민주당' 파벌 간의 분열이 선거 현장에 그대로 드러났다.

전라북도에서는 당에서 제명된 무소속 후보가 여당 대표 연임 반대라는 구호를 내세워 출마했고, 차기 당권을 둘러싼 여당 국회의원 재보선 후보는 그 무소속 후보를 공개적으로 옹호하는 등 서로의 입장을 뒤엎는 모습이 포착되었다. 당 지도부는 공천 관리 실패와 2028년 총선을 앞두고 당대표를 선출할 전당대회의 흐름까지 고려해야 하는 난제에 직면하고 있다. 이러한 상황은 지역 일꾼을 선출한다는 지방선거 본연의 목적을 흐리게 하며, 여권 내부 갈등이 지역 정치에 악용되고 있다는 비판을 초래하고 있다. 평택시 보궐선거에서도 갈등은 지속되었다.

조국혁신당 후보는 페이스북에 "압도적인 마음을 모아 연대와 통합의 정치가 계파정치와 이익정치를 압도해야 한다"는 메시지를 올리며, 민주당 후보 김용남을 '계파정치, 이익정치'라 비난했다. 김 후보는 즉각 반격해 "기호 3번을 달고 나와 민주당 후보를 가장한 사람은 투표용지에서 기호 1-3번을 확인하라"며, 조 후보를 위선이라고 공격했다. 김 후보 캠프는 전날 입장문을 내고 "민주당인 척 위장하고 당선만 시켜주면 민주당에 들어가겠다고 전 국민을 기만하고 있다"는 비난을 제기했다.

이처럼 네거티브 공방이 시작된 뒤로 양당 간 대립은 더욱 격화됐으며, 여당 내부의 '올드민주당'과 '뉴민주당' 파벌 갈등도 동시에 표면화되었다. 합당 여부를 놓고 벌어지는 논쟁은 향후 9월에 열릴 민주당 전당대회와도 연결될 것으로 예상돼, 당내 균열이 더욱 심화될 가능성이 있다. 전라북도 도지사 선거에서도 혼란이 이어졌다. 당에서 제명된 김관영 무소속 후보는 "김관영의 승리는 도민들이 정청래 대표의 잘못된 공천에 대해 내린 심판"이라며 당의 공천 과정에 대한 비판을 극대화했다.

그는 자신에게 제기된 대리비 지급 의혹은 신속히 제명된 반면, 친정청래계인 이원택 민주당 후보의 식사비 대납 의혹은 조사조차 이루어지지 않았다고 주장했다. 이러한 주장은 도민들의 동정을 끌어내며 김 후보의 지지율을 끌어올렸다. 한편, 전라북도 출신 한병도 원내대표가 선거운동 기간 동안 민주당 핵심 지지 지역인 전라북도에서 김 후보 유세를 지원하는 이례적인 상황이 연출되었다. 민주당 공명선거본부는 김 후보를 공직선거법 위반 혐의로 서울경찰청에 고발했으며, 인천 연수갑 보궐선거 후보인 송영길은 김 후보를 옹호하고 정청래 대표를 비판해 당내 갈등에 가세했다.

조승래 사무총장은 CBS 라디오에서 해당 발언이 "명백히 잘못된 발언"이라며 징계 가능성을 시사했고, 선거 후 지도부가 실제 조치를 취할 경우 새로운 파벌 갈등의 불씨가 될 우려가 제기되고 있다. 이러한 일련의 사태는 여당이 내부 결집에 실패하고 있음을 여실히 보여주며, 향후 전국 정치 판도에 큰 파장을 일으킬 가능성을 내포하고 있다





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