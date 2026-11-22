전남광주시가 순천대 국립의대 선정 과정의 공정성 논란을 해소하기 위해 심사자료 공개 및 검증 협의기구 구성을 추진한다고 밝혔다.

전남광주시 가 순천대 를 국립의대 신설 후보로 선정·추천한 과정에 대한 추가 검증을 추진한다. 심사의 공정성이 훼손되었다는 서남권 의 의혹을 해소하기 위한 조치로, 심사 자료를 공개하고 검증 협의기구를 구성할 예정이다.

전남광주시는 지난 22일 민형배 시장과 목포대, 서남권 의대설립비상대책위원회, 시민단체 대표 등이 참석한 간담회에서 이 같은 내용에 합의했다고 밝혔다. 지난 21일 무안청사에서 열린 이 자리에서 양측은 민 시장 유감 표명, 공정성 검증 협의기구 구성, 심사 자료 공개 등 3개 사항에 동의했다.

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심사 공정성 논란과 이견

합의에 앞서 양측은 심사 공정성을 놓고 2시간가량 치열한 공방을 벌였다. 서남권 대표단은 의료 취약성이 평가 지표에서 누락되었으며, 현장 실사 없이 정성 평가만 이루어졌다고 주장했다. 이로 인해 부실 심사 의혹이 제기된 상황이다.

반면 민형배 전남광주 시장은 두 대학에 동일한 평가 조건을 적용했다고 밝혔다. 그는 옛 전남 지역에 국립의대를 설립하기 위해 주어진 시간 내에서 최선을 다했다고 해명했다. 당시 평가를 진행한 전남연구원도 시간이 부족해 현장 실사를 생략했으며, 순천대가 목포대보다 1.30점 앞서 선정되었다고 설명했다.

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서남권 측은 교원 확보 항목에서 순천대가 높은 점수를 받은 배경 등에 여전히 의문을 제기하며, 세부 평가 편람과 회의 녹취록의 공개를 요구했다. 이러한 공방으로 인해 원래 예정되었던 서남권 의료 체계 개선 및 지역 발전 방안은 구체적으로 논의되지 못했다.

비공개 논의와 향후 계획

비공개 회의에서는 목포대 대학병원 설립 방안도 거론되었으나, 서남권 측은 임상교육 기능이 반드시 포함되어야 한다는 입장을 고수했다. 민 시장은 대학 선정 평가가 촉박하게 진행되었다는 이유로 오는 23일 기자 간담회를 열고 공식 입장을 밝힐 계획이다.

협의기구 구성 방안과 구체적인 검증 방식, 자료 공개 범위는 추가 협의를 거쳐 결정될 예정이다. 목포대와 순천대는 의대 유치 경쟁 끝에 2024년 11월 통합에 합의했으나, 의대와 대학병원 배치를 놓고 이견을 좁히지 못했다.

법적 공방과 정부의 결정

전남광주시는 지난 8월 30일 전남연구원에 외부 전문가 평가를 의뢰하여 순천대를 단일 후보로 정부에 추천했다. 정부는 지난 4일 순천대 의대 신설을 확정하고 정원 60명을 배정했다. 이에 목포대와 서남권 주민들은 선정 심사 과정의 불공정을 근거로 강한 반발을 이어오고 있다.

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목포대는 지난 9월 4일 후보대학 선정 및 추천 처분 취소 소송을 제기하고 집행정지를 신청했다. 하지만 1심에서 집행정지 신청이 각하되었고, 지난 18일 제기된 항고 역시 기각되어 법적 공방은 일단락된 상태다.