7월 7일 진행된 전남광주 광산구 군 공항 인근 반도체 클러스터 부지 점검을 계기로, 호남 지역 청년들의 수도권 이탈 문제가 완화될지 관심이 집중되고 있다.

7월 7일 전남광주 광산구 전남광주 군 공항 인근에서 진행된 반도체 클러스터 부지 점검은 지역 경제와 인재 유입에 새로운 전기를 마련할 것이라는 기대를 불러일으켰습니다.

오랜 시간 비수도권에서 대학을 졸업한 청년들이 전공과 관련된 일자리를 찾아 수도권으로 이동하는 현상은 한국 사회의 고질적인 문제였습니다. 이는 우수 기업과 연구 시설이 수도권에 집중되어 있기 때문인데, 전남광주에 조성될 대규모 반도체 공장이 이 기존 공식에 균열을 낼 수 있을지 주목됩니다.

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지역 청년 일자리 기회와 경쟁력

반도체 공장 가동 초기에는 수도권에서 숙련 인력이 내려오더라도 배우자의 일자리 문제로 가족과 떨어져 생활해야 하는 부담이 있을 수 있습니다. 반면 지역 출신 청년은 이러한 가족 이동의 제약이 상대적으로 적어 안정적으로 근무할 수 있다는 장점이 있습니다.

경남대 사회학과 양승훈 교수는 GIST나 전남대, 전북대를 졸업한 학생들조차 대부분 수도권으로 진출해야 했던 기존 구조가 변화할 것이라고 진단합니다. 전공 적합 파브리케이션(Fab) 시설은 대졸 인력을 다수 필요로 하며, 이는 지역 청년들에게 현장에서 일할 수 있는 구체적인 희망이 되는 셈입니다.

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산학연계 모델의 성공 사례

희망만으로는 지역 인재를 유지할 수 없으며, 대학 교육과 기업 채용이 연동되는 순환 구조가 필수적입니다. 경남 사천의 한국항공우주산업(KAI) 사례가 대표적 모델로 꼽힙니다. 2006년 경상대(현 경상국립대)에서 시작된 'KAI 트랙'은 2013년 경상도가 참여하며 도내 4개 대학으로 확장되었습니다.

해당 트랙에 선발된 학생들은 KAI와 정한 과목과 현장실습을 이수하면 입사 시 서류전형을 면제받을 수 있습니다. 경상국립대에서는 매년 약 10명이 선발되며, 이 중 절반 정도가 KAI에 입사합니다. 이 시스템은 20년 동안 끊이지 않고 지역 인재 양성과 기업 채용을 연결해 왔습니다.

전남광주 반도체 산업의 현실과 과제

전남광주에서도 반도체 대기업과 대학을 잇는 시도가 시작되었습니다. GIST 반도체공학과는 2024학년도부터 해마다 30명을 선발하며, 삼성전자 장학생으로 합격한 학생들은 학·석사 통합과정을 마친 후 삼성전자에 입사할 수 있는 경로가 마련되었습니다.

전남대는 지난 1월 앰코와 반도체 패키징 기술 공동연구소를 개설했으며, 인력 양성부터 공동연구 및 사업화까지 포괄할 산학연혁신허브 건설을 추진 중입니다. 하지만 2만 3000명 수준으로 추산되는 팹 4기 인력 수요에 비하면 아직 준비가 미흡한 실정입니다.

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장기적 도시 비전과 정책 방향

현재 호남 지역에서 삼성전자와 SK하이닉스 입사가 보장되는 반도체 계약학과는 GIST 반도체공학과가 유일합니다. 전남대의 첨단반도체공학부 신설도 여전히 추진 단계에 있으며, 교육당국이 2030년까지 연간 2000여 명 규모의 양성을 목표로 하고 있는 대부분의 프로그램은 마이스터고와 직업계고 중심입니다.

반도체 공장 가동의 핵심인 대졸 엔지니어를 양성할 통로가 제한되어 있는 상황에서, 양승훈 교수는 정확한 수요 예측을 바탕으로 인력 수에 대한 합의를 형성하는 것이 우선이라고 강조했습니다. 단기 인력 확충을 넘어 장기적으로 전남광주를 어떤 도시로 구축할지 정부와 지자체가 함께 고민해야 한다는 지적입니다.