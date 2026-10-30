전기 G클래스 '지바겐'이 돌아왔다, 무거운 무게와 끈질긴 아이콘

메르세데스-벤츠가 자사 상징적 오프로더 'G클래스(지바겐)'에 전기 파워트레인을 탑재해 국내를 도는 다섯 정점이 한껏 돋보이는 라인업이다. 전기엔진과 수평식 배터리, 철컥 소리, 험로에서의 전기모터 장점과 한계까지 심층조사했다.

메르세데스-벤츠 의 상징적 오프로더 '지바겐'이 역동적으로 변신했다. 2023년 전 세계에서 50만 대를 넘어선 생산량을 기록한 G클래스는 오늘, 전기 파워트레인을 채택한 'G580 위드 EQ 테크놀로지 에디션 원'으로 서울에서 강원 평창까지 300km를 육상으로 달렸다.

외관은 전통적인 각진 차체와 고정된 세단의 대형 문, 스트로큰 글래스 라이트를 그대로 유지했으며, 사다리형 프레임과 두툼한 기계식 도어 핸들 마저 그대로 남아 무게감이 간직됐다. 시동에 들어가면 연소음에 속지 않는 부드러운 '우웅~' 사운드가 전기가 재현한 새로운 리듬을 선사한다. 그러나 3톤이 넘는 차체가 거침없이 가속을 일으키면 전기모터 특유의 즉각 가속이 오프로더의 무게를 가볍게 만들어 세단처럼 부드럽게 그러나 강인하게 직진했다.

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배터리 안전성과 한계 점령하는 전기 오프로드

이번 모델은 충돌 구조와 배터리 안전성에 새로운 시도를 했다. 118kWh의 대용량 배터리는 고강도 탄소복합재 보호 패널로 무너진 바위에 부딪혀도 견고히 보호된다. 하지만 전기 오프로드 전반주행제한은 여전했다. 실제 주행 거리 392km는 혼자께서 남다른 겨울 날씨에 더 짧아질 수 있고, 험로 충전소의 부족은 실질적인 불편을 초래한다. 전기모터가 오프로드에서 강력한 토크와 4축 분배를 제공함으로써 45도 경사 산길에서도 차체를 흔들리지 않게 유지한다.

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요약하자면, 전기‑G클래스는 기존 엔진 모델과 비교해 고유의 '철컥' 소리와 강력한 오프로드 토크를 보강하지만, 주행 거리와 충전 인프라, 배터리 안전성은 큰 도전이다. 2억원대 가격대에서 소비자들은 장기적 전기 운용비용보다 디자인과 험로 성능을 중시한다. 마찬가지로 지프와 같은 경쟁사도 전기 오프로드 시장 진입의 어려움을 겪고 있다. 전기‑지바겐이 가치와 실제 사용자 경험을 부각하게 될지, 이는 앞으로의 충전 인프라 확장과 소비자 인식 차원에서 단타가 아니라 장기적으로 검증되는 과제다.