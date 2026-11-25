전국환경비상시국회의 활동가들이 25일 세종문화회관 계단에서 이재명 정부의 검증 없는 개발 정책에 비판을 제기하며 범정부 차원의 대규모 개발사업 재평가를 촉구했다.

전국환경비상시국회의 활동가들이 25일 오전 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 '검증 없는 개발 폭주, 대통령이 답하라' 기자회견을 열고 국가 주도 대규모 개발사업의 범정부 차원 재평가를 촉구했다. 이 자리에서 환경 및 시민사회 단체들은 충분한 검증과 사회적 합의 과정 없이 진행 중인 '개발 중심 정책'을 강하게 규탄하며 즉각적인 재고를 정부에 요구했다.

이재명 정부 개발 정책 비판과 요구사항

전국환경비상시국회의는 반도체와 AI 메가프로젝트를 중심으로 한 산업단지 조성 등 국가 주도 개발 정책의 방향 설정 자체에 문제가 있다고 주장한다. 참석자들은 사업의 필요성, 적정 규모, 전력 및 용수 확보 방안, 온실가스 배출량, 생태계 영향, 그리고 주민들의 부담에 대한 철저한 검증이 뒷전으로 밀려나 있다고 비판했다.

Also read 우하람 '올림픽 메달 따고 새 역사 써야죠' 파리행 노리는 '다이빙 남매'

이들은 정부에 개발 우선순위를 결정하고 검증을 뒤로 미루는 기존 관행을 중단할 것을 명시적으로 요청했다. 이미 결정되었거나 착공한 사업을 포함한 모든 대규모 개발사업에 대해 범정부 차원의 재평가 작업을 즉시 착수해야 한다고 강조하며, 벌목이나 매립처럼 한 번 발생하면 회복이 불가능한 피해를 주는 공사를 즉시 중단하라고 요구했다.

행위극을 통한 생명의 소리 전달

기자회견에 참여한 활동가들은 송전탑 및 댐 건설 반대, 공항 및 케이블카 건설 현장에서의 하천 보존, 철새 서식지 보전 등을 위해 마을과 자연을 지키려는 주민들의 절박한 목소리가 정부가 외면해 왔다고 주장했다. 이들은 이러한 요구가 단순한 개발 반대 차원을 넘어 더는 물러설 곳이 없는 주민들의 생존권에 기반한 호소라고 설명했다.

Advertisement

참석자들은 이러한 요구사항이 담긴 대형 펼침막 9장을 들고 행사에 임했다. 이들은 귀를 막는다고 해서 주민들의 절박한 호소가 사라지지 않는다는 의미에서 행위극을 진행하며 정부의 무책임을 비판했다. 또한 25일 오전 서울 광화문광장 등지에서 진행된 시위와 연대 활동을 통해 이러한 메시지의 일관성을 강조했다.

범정부적 기준 마련과 향후 전망

전국환경비상시국회의는 부처를 가로지르는 사업 시행과 관련된 공통 기준 마련을 강력히 제안했다. 이는 각 부처가 개별적으로 진행하는 개발 사업이 환경적, 사회적 파장을 고려하지 않고 추진되는 문제를 해결하기 위한 방안이다.

이번 기자회견은 이재명 정부가 추진 중인 산업 확대 정책과 환경 보존 사이에서 갈등을 빚고 있는 현 사회 분위기를 반영한다. 활동가들은 정부의 반응에 따라 추가적인 항의 활동을 이어갈 뜻을 내비쳤으며, 대중의 관심을 끌기 위한 다양한 전략적 행보를 예고했다.