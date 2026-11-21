전국학교비정규직노동조합은 20일 국회 앞에서 학교예술강사 인건비 전환과 복지수당 증액을 요구하며, 미이행 시 총파업을 예고했다. 예술강사 처우 개선을 위한 국가의 책임 있는 대응이 시급하다.

전국학교비정규직노동조합 은 2026년 11월 20일 국회 앞에서 ' 학교예술강사 국회 예산증액 촉구 결의대회'를 개최했다. 이 자리에서 조합원들은 국회가 학교예술강사 지원사업 예산을 대폭 늘리고 복지수당을 신설해야 한다고 강하게 요구했다. 이들은 정부가 예술강사의 고용 안정과 처우 개선을 위한 근본적인 대책을 마련하지 않고 있다고 비판하며 즉각적인 행동을 촉구했다.

인건비 전환과 복지수당 증액 구체적 요구사항

전국학교비정규직노동조합이 2027년도 학교예술강사 지원사업 예산으로 확보된 312억 원 가운데, 기획사업비로 편성된 171억 원을 인건비로 전환할 것을 요청하고 있다. 또한 명절휴가비, 복지포인트, 건강검진비 등 복지수당 예산 61억 원을 증액하자는 것이 주된 요구 사항이다. 복지수당 증액 건은 이미 국회 문화체육관광위원회에서 의결이 완료된 상태이며, 현재 예산결산특별위원회를 통과하는 절차를 남겨두고 있다.

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조합은 기획사업비 171억 원을 인건비로 편성하여 예술강사의 수업시수를 확대하고 안정적인 소득을 보장해야 한다고 강조했다. 수업할 시간이 부족하여 생계를 걱정하는 현실을 더 이상 방치해서는 안 된다는 것이다. 학교예술강사 지원사업 예산은 학교 현장의 교육활동과 예술강사의 고용을 보장하는 데 우선 사용되어야 한다는 입장이다.

열악한 처우와 인력 이탈로 인한 공교육 위기

미진한 정부 지원 속에 학교예술강사의 처우는 급격히 악화되고 있으며, 이는 교육의 질 저하로 이어지고 있다. 전국학교비정규직노동조합의 자료에 따르면, 2023년 5,021명이었던 예술강사 수는 올해 4,480명으로 541명이 교단을 떠났다. 같은 기간 평균 연봉은 1,310만 원에서 1,037만 원으로 감소했다.

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강료는 시간당 4만 3천원으로 설정되어 있으나, 이 금액은 10년째 동결된 상태다. 수업시수가 적고 방학 기간 중에는 수업과 임금이 주어지지 않아 안정적인 소득 확보가 어려운 구조다. 전국학교비정규직노동조합은 결의문을 통해 예술강사가 초단시간 노동구조 속에서 차별을 감내하며 기본적 복리후생조차 보장받지 못한다고 호소했다.

조합은 학교예술강사 지원사업이 단순한 문화예술 체험이 아니라, 모든 학생이 차별 없이 문화예술교육을 누릴 수 있도록 국가가 책임져야 할 공교육의 중요한 영역이라고 지적했다. 그럼에도 정부는 학교예술강사지원사업의 안정적인 운영과 예술강사 고용을 보장할 근본적인 대책을 마련하지 못하고 있는 실정이다.

차별적 복지 수준과 법적 책임 부여 촉구

학교예술강사는 다른 교육공무직 노동자와 비교했을 때 현저하게 낮은 복리후생 수준에 처해 있다. 교육공무직 노동자는 명절휴가비로 연 214만 원, 맞춤형복지비로 105만 원을 받지만, 예술강사는 이 두 항목을 전혀 받지 못한다. 전국학교비정규직노동조합은 명절을 맞이할 때도 차별받아 왔던 예술강사들에게 마땅히 누려야 할 최소한의 권리를 주장하고 있다.

민태호 전국학교비정규직노동조합 위원장은 예술강사 지원을 국가 의무로 규정하기 위해 '문화예술교육지원법' 개정을 촉구했다. 현행 법률은 예술강사 지원을 국가의 의무가 아닌 재량으로 규정하고 있어, 해마다 예산이 가장 먼저 삭감되는 원인이 되고 있다. 민 위원장은 대통령이 대선 후보 시절인 2025년 5월 '예술강사 인건비 국가 책임'을 공약한 바 있다며, 이를 법에 새겨야 한다고 요구했다.

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민 태호 위원장은 고장 난 LP판처럼 되풀이된 26년의 희망고문을 끝내자며, 국회가 예술강사의 눈물을 또다시 외면할 경우 다음 주인 11월 27일 총파업대회에서 더 큰 분노로 국회 앞을 다시 채울 것이라고 경고했다. 학교예술강사의 고용이 불안하면 학교예술교육도 안정적으로 운영될 수 없으며, 매년 계약을 걱정하고 줄어드는 수업시수에 생계를 위협받는 구조를 더 이상 반복해서는 안 된다고 강조했다.