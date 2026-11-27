27일 여의도에서 전국학교비정규직노동조합 소속 2만여 명이 집결해 교육재정 축소 반대와 집단임금교섭 승리를 요구하며 총파업에 돌입했다.

27일 여의도 일대에 분홍 조끼를 입은 노동자들의 대렬이 형성되었다. 전국학교비정규직노동조합 은 전국에서 모여든 회원들이 학교 급식, 돌봄, 방과후교육, 특수교육 지원 현장의 노동을 중단하고 서울로 집결했다고 밝혔다. 여의도환승센터부터 마포대교사거리까지 이어지는 600m 구간 5차선 도로가 검은 아스팔트 대신 분홍색으로 물들었다. 현장에는 약 2만 명의 노동자가 모였으며, 강원, 경남, 경북, 광주, 대구, 대전, 부산, 세종, 울산, 전남, 전북, 제주, 충남, 충북 등 각지에서 대형버스 약 450대가 동원되어 이동해 왔다.

집회 목적과 교육재정 축소 우려

전국학교비정규직노동조합 민태호 위원장은 정부의 교육예산 대규모 삭감 법안에 강력히 반대했다. 민 위원장은 12월 2일 국회 본회의에서 이 법안이 강행 처리될 것으로 우려하며, 교육재정에 IMF가 터지는 것과 같은 위기가 올 것이라고 비판했다. 집회에 참석한 노동자들은 학생 수가 줄어드는 추세임에도 불구하고 돌봄과 특수교육, 기초학력 보장 등 학교의 공적 책임이 오히려 확대되고 있다고 강조했다.

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교육부는 내년부터 지방교육재정교부금 산정 방식을 변경하겠다고 밝혔다. 기존 내국세 연동 방식을 폐지하고 경제성장률과 학령인구 변화율을 반영하는 방식으로 전환하여, 세수 변동에 따른 교육재정 급증을 완화하고 학령인구 감소에 대응하겠다는 것이다. 정부는 인건비 등 경직성 경비 고려를 위해 학령인구 감소율의 35%만 반영할 계획이라고 설명했다.

국회입법조사처와 현장의 다른 시각

국회입법조사처는 정부의 개편안 전제가 실제 교육재정 지출 구조와 맞지 않는다고 지적했다. 교육비 지출의 대부분은 학생 수가 아니라 학급, 학교, 교직원 수에 따라 결정되므로 학생 수 감소 비율만큼 교육비가 줄어드는 것이 아니라는 것이다. 올해 보통교부금 기준재정수요액 82조 6,066억원 중 학생 수를 측정 단위로 하는 항목은 7조 2,587억원에 불과한 8.8%에 그쳤다.

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인건비 지출은 오히려 증가하는 추세를 보이고 있다. 국회입법조사처 자료에 따르면 교직원 등 인건비는 2021년 46조 3천억원에서 지난해 56조 4천억원으로 10조원 이상 증가했다. 내년 7월 학교급식법 개정안 시행에 따라 급식종사자 증원도 예정되어 있어 인력 확보에 따른 예산 추가 수요가 예상되는 상황이다.

학교급식법 개정과 인력 부족 실태

학비노조는 학교급식 노동자의 안전을 위한 국가 책임 명시 개정안의 무력화를 우려하며 목소리를 높였다. 교육부는 연구용역 중간 결과를 통해 조리종사자 1인당 적정 식수인원을 초등학교 93명, 중·고등학교 90명으로 제시했으나, 노조는 이를 현장과 동떨어진 수치로 비판했다. 전국평균인 94.3명과 큰 차이가 없으며, 연구 근거와 기초자료 공개와 3자 협의체 구성을 요구하고 있다.

현장의 인력난과 노동 강도는 극심하다. 전국 15개 시·도 조리실무사 결원은 1,748명이며 신규 채용 미달률은 평균 29%에 달했다. 입사 6개월 이내 그만두는 비율은 22.8%로 높았으며, 2024년 급식실 산재율 3.7%는 전체 산업 평균의 5배를 넘었다. 제주 지역 초등학교 조리실무사 김현찬 씨는 인력 부족으로 휴식도 취하지 못한 채 중노동을 이어가고 있다고 호소했다.

고용 불안과 집단임금교섭 교착

서울 소재 초등스포츠강사 윤홍준 씨는 1년마다 재계약해야 하는 불안정한 고용 구조를 비판했다. 상시 지속 업무임에도 강사라는 직함 때문에 무기계약직 전환에서 배제되고 법적 보호를 받지 못한다고 밝혔다. 그는 임신 사실을 숨기고 업무에 임하는 동료의 사례를 들며, 열악한 계약직 신분이 청년 노동자를 벼랑 끝으로 내몰고 있다고 말했다.

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전국학교비정규직연대회의는 교육부와 16개 시·도교육청과 9월부터 집단임금교섭을 진행했으나 합의에 이르지 못했다. 노조는 기본급 월 10만 5천원 인상과 근속수당 급간 5만원 인상을 요구했으나, 정부는 기본급 6만 4,300원과 근속수당 월 500원 인상안을 제시했다. 민태호 위원장은 이를 모욕적인 수준이라 일갈하며 투쟁의 정당성을 재확인했다.