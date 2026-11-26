철도노조가 내달 4일까지 안전운행 투쟁에 들어가며 주요 철도역에서 대규모 지연과 운행 중단이 발생하고 있다. 수급생과 시민들의 불편이 심각한 상황이다.

전국철도노동조합 (철도노조)이 2026년 11월 26일 오전 9시부터 ' 안전운행 투쟁'에 돌입하면서 전국 주요 철도역에서 열차 지연 및 운행 중단 사태가 확산되고 있다. 이번 투쟁은 철도노조가 요구하는 승진 제도 개선, 추가 수당 지급, 인력 확충 안이 받아들여지지 않을 경우 내년 12월 10일부터 예정된 무기한 총파업을 대비한 단계적 조치의 일환이다.

오전 평상시부터 퇴근시간대 혼잡 가중

철도노조의 투쟁은 평소 출근 시간대가 지난 오전 9시부터正式开始되었으며, 초기에는 큰 혼란 없이 진행되었으나 퇴근 시간대가 지나면서 지연 폭이 급격히 커졌다. 서울역 1호선 승강장에는 제때 열차를 이용하지 못한 시민들이 가득 차서 계단 위쪽까지 줄이 이어지는 등의 혼잡이 빚어졌다. 한 직장인은 퇴근 시간대에 열차가 늦게 도착하는 현상이 발생했다고 언급했고, 다른 이용객은 30분을 기다려 탑승한 열차가 이미 만원 상태라 몸을 끼어 타야 했던 불편함을 호소했다.

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주요 역 무궁화호 지연 및 운행 중단 현황

각 주요 철도역에서는 무궁화호 열차를 중심으로 20분에서 60분 이상의 지연이 발생했다. 서울 용산역에서는 오후 3시 10분 출발 예정이던 여수행 무궁화호 출고가 1시간 이상 지연되면서 운행이 중지되어 승객 431명이 발길을 돌려야 했다. 대전역에서는 서울을 출발해 부산으로 가는 무궁화호가 1시간 가까이 지연된다는 안내가 대합실 출발 안내판에 표시되었으며, 부산행 열차도 50분 이상 늦어지는 모습이 확인되었다. 동대구역에서는 오후 6시 기준 부산행 무궁화호 열차 중심으로 지연이 심화되었다.

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광주 및 울산 지역 운행 차질과 코레일 대응

광주 송정역에서는 하행선 KTX가 10분 안팎 늦게 도착했고, 광주역에서는 용산발 무궁화호가 운휴되는 등 지역별 차질이 빚어졌다. 울산 남구 태화강역에는 철도노조의 준법투쟁으로 일부 열차 운행이 지연된다는 안내문이 부착되어 이용객들의 불안감을 키웠다. 이러한 상황에서 코레일은 일반 및 급행 전동차 운행을 조정하며 안전 관리에 나서고 있으며, 부평역 관계자는 현재까지 역사 혼잡으로 인한 안전사고는 발생하지 않았다고 전했다.

주말 이용객 우려와 노조의 다음 단계

나들이객과 대학별 논술·면접 시험을 치르러 가는 수험생 등 철도 이용객이 몰리는 주말에는 이번 투쟁으로 인한 불편이 더 커질 것이라는 우려가 제기되고 있다. 철도노조 부산지방본부 대구지구 조합원들은 25일 오후 동대구역 광장에서 야간 총회를 열고 내달 10일 총파업을 앞두고 단결을 다졌다. 철도노조는 26일부터 12월 4일까지 이어갈 안전운행 투쟁의 결과가 요구사항 수용으로 이어지지 않을 경우, 내달 10일부터 무기한 총파업에 돌입할 계획임을 다시 한번 시사했다.