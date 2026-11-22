강동원 전국법관대표회의 의장이 조희대 대법원장 탄핵 추진을 비판하며 법관들의 적극적 대응을 경고했다. 더불어민주당의 탄핵 논의와 사법부 독립 간의 충돌 현황을 분석한다.

강동원 전국법관대표회의 의장이 더불어 민주당 의 조희대 대법원장 탄핵소추 추진을 강력히 비판하며, 법관들의 조직적 행동을 예고했다. 강 의장은 사법부 독립 에 대한 우려가 커지는 상황에 인내의 한계에 대해 언급했다.

사법부 독립 침해에 대한 법적 경고

강동원 의장은 22일 밤 법원 내부 게시판 코트넷에 '사법부 독립 침해에 대한 유감'이라는 제목의 성명을 게시했다. 그는 최근 일부 정치권의 사법부 독립을 침해하는 행위가 우려스러운 수준에 달했다고 진단했다. 특정 지점까지 얼마나 인내해야 할지 혼란스럽다는 점을 밝혔다.

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강 의장은 이러한 입장을 피력한 배경으로 지난 19일 대법원 전원합의체의 판결을 꼽았다. 이 판결은 한덕수 전 국무총리 내란 우두머리 방조 사건과 김건희 여사 자본시장법 위반 사건을 심리했다. 민주당은 해당 전합 판결을 계기로 조희대 대법원장 탄핵을 당론으로 결정했다.

민주당의 탄핵 전술 변화와 모호성

강동원 의장은 민주당의 탄핵 추진 과정이 전술적으로 변명하고 있다고 지적했다. 민주당이 전합 판결을 직접적인 탄핵 사유로 명시하기 어려워하자, 논리를 교묘하게 전환했다는 것이다. 구체적 탄핵 사유에 판결 내용을 배제하되, 심리 과정의 절차 위반 여부는 포함하는 방안을 검토 중이다.

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강 의장은 판결의 결론 자체를 탄핵 사유로 삼는 것이 도를 넘어섰다고 비판했다. 만약 판결 결과에 불만족할 때마다 법관을 탄핵할 수 있다면 사법부 독립은 완전히 무너질 수밖에 없다. 이는 민주주의와 삼권분립 체제를 파괴하는 행위로 이어질 수 있다.

앞으로 법관들이 판결문을 작성할 때 정치적 반응을 우려하게 될 것이라고 경고했다. 법관의 심리적 부담이 커지면 사법 공정성이 훼손될 수 있다는 우려를 표명했다. 전례가 생성될 경우 사법부의 자율성이 심각하게 침해될 수 있다.

민주당의 연내 처리와 사법부 대응

민주당은 탄핵소추안을 연내에 처리하겠다는 방침을 재확인했다. 이에 따라 국회 차원의 속도전이 예고되고 있다. 민주당은 심리 과정에서의 절차 위반 여부를 탄핵 사유로 포함하는 방안을 구체화하고 있다.

강동원 의장은 각급 법원에서 선출된 대표 판사들이 모여 사법행정과 법관 독립 문제를 논의하는 전국법관대표회의의 공식 회의체를 강조했다. 이 회의의 올해 정기일정이 일주일 앞당겨진 이달 30일에 열릴 예정이다.

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이번 사법부 독립과 정치권의 탄핵 공방은 한국 정치의 새로운 국면을 예고한다. 법관들의 '행동' 가능성은 사법부와 여야 간 대립의 양상을 어떻게 바꿀지 주목된다. 조희대 대법원장의 향후 행보와 민주당의 탄핵법 처리 결과가 핵심 쟁점으로 부상했다.