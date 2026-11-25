4월 13일 경기 고양 사법연수원에서 열린 전국법관대표회의에서 여권의 조희대 대법원장 탄핵 추진 관련 논의가 활발히 전개되며 사법권 독립을巡한 갈등이 심화되고 있다.

올해 4월 13일 경기 고양 사법연수원 에서 개최된 전국법관대표회의 에서 여권의 조희대 대법원장 탄핵 추진 관련 논의가 본격적으로 이루어졌다. 이 자리에 참석한 판사들은 여권의 탄핵 공식화 배경에 따라 집단 의견을 모을지, 그리고 사법부 내부의 입장이 어떻게 형성될지 주목을 받고 있다.

탄핵안 상정 여부 및 사법 독립 위협 논의

전국법관대표회의는 현재 여권 내에서 조희대 대법원장 탄핵이 공식 추진되는 상황을 직면한 가운데 개최되었다. 해당 회의에서는 재판제도 분과위원회가 발의한 의안 3건과 법관대표회의 발전 및 신뢰 확보를 위한 발의 의안 1건이 사전에 상정되었다. 이 과정에서 주요 안건으로 여권의 대법원장 탄핵 추진과 관련한 사항이 포함되었는지, 그리고 최종적으로 의결될 수 있을지가 관측의 초점이 되었다.

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참석한 판사들은 헌법과 법률에 따라 독립적으로 수행한 재판을 이유로 법관 탄핵을 추진하는 것은 사법권 독립과 권력분립이라는 헌법적 가치를 훼손한다고 강하게 비판했다. 이들은 여권의 조희대 대법원장 탄핵 추진이 사법부의 독립성을 위협하는 행위라고 인식하고 있으며, 이에 따른 대응 방안을 모색하기 위해 이번 회의에 임했다.

AI 서면 급증에 따른 업무 환경 개선 요구

전국법관대표회의와 재판제도 분과위원회는 AI 관련 의안에 대해 소송 과정에서 생성형 AI로 작성한 서면을 제출하는 사례가 급격히 증가하고 있다고 밝혔다. 현장에서는 이러한 변화에 따른 법적, 절차적 대응이 필요하다는 의견이 지배적이었다.

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분과위는 실체 판단 외에 재판절차의 적법성에 대해서도 폭넓게 문제가 될 수 있는 상황에서, 법원과 헌법재판소의 인적 구성 차이를 고려할 때 기존 관행의 부정 등 상당한 충격이 발생할 가능성을 배제하기 어렵다고 제안 배경을 설명했다. 이에 따라 현직 법관들을 대상으로 실시한 설문조사 결과, 다수가 업무상 어려움을 겪고 있고 예규 신설 등 제도적 방안 마련이 필요하다는 의견을 밝힌 것으로 나타났다.

법왜곡죄와 법적 책임에 대한 법관들의 우려

법왜곡죄와 관련해선 적지 않은 법관이 법왜곡죄로 인한 심리적 위축과 부담을 호소하며 법원행정처의 보다 적극적인 행정적 지원을 요구했다. 법관대표회의는 법관이 법과 양심에 따라 재판할 수 있도록 방안을 강구해달라는 취지의 의안을 발의했으며, 개정 형사소송법 제245조의13 법왜곡죄에 관해 법원행정처에 설명을 요청하기도 했다.

이 과정에서 확보된 진술과 자료는 재판에서 증거로 사용할 수 없다는 점이 명시되었다. 전국법관대표회의는 구성원 과반 출석으로 개의하고 출석한 구성원의 과반 찬성으로 의결하는 방식을 채택하고 있어, 이번 회의에서의 의결 결과가 사법부 내부에 미칠 영향이 크다는 분석이다.

강동원 부장판사의 경고와 향후 전망

전국법관대표회의 의장인 강동원 서울가정법원 부장판사는 지난 22일 법원 내부망 코트넷에 "끝내 탄핵소추를 의결한다면 우리도 행동에 나서야 하지 않겠나"라는 글을 게시하여 회의의 주목도를 높였다. 이같은 강경한 발언은 사법부가 여권의 탄핵 추진에 대해 적극 대응할 수 있음을 시사한다.

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다만, 하나의 입장을 담은 결의안까지 채택될지는 미지수라는 관측도 나오고 있다. 사법부 내부에서는 헌법적 가치 수호와 내부적 합의 도출 사이에서 균형을 찾아야 하는复杂的な 상황이 지속되고 있으며, 향후 전국법관대표회의의 최종 결정이 사법권 독립을巡한 사회적 논쟁으로 확대될 가능성이 있다.