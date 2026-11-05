전국농민회총연맹 충북도연맹, 배추 가격 폭락 저항으로 밭 갈아엎기 실천

전국농민회총연맹 충북도연맹이 충북 청주 배추밭에서 생산비조차 건지지 못하는 배추 가격 폭락에 항의하며 밭 갈아엎기 투쟁을 전개했다. 정부는 긴급대책 마련해야 한다.

전국농민회총연맹 충북도연맹 은 2026년 11월 5일 오전 충북 청주시 상당구 미원면의 한 배추밭에서 강력한 항의 행보를 취했다. 해당 농민들은 배추 가격 급락으로 인한 극심한 경제적 어려움을 타개하기 위해 밭을 갈아엎는 '갈아엎기 투쟁' 기자회견을 열어 즉각적인 정부의 대책 마련을 촉구했다.

배추 가격 폭락으로 생산비 회수 못해

전국농민회총연맹 충북도연맹 소속 농민들은 비료 값과 비닐 값 등 농자재 가격이 하루가 멀다 하고 치솟는 상황에서도 꾸준히 농사를 지었다. 이들은 배추를 판매하여 생계를 유지하고 외상값을 갚을 수 있을 것이라 기대하며 최선을 다했지만, 정작 수확 철이 되었을 때 배추 가격이 폭락하면서 최소한의 생산비조차 회복하지 못하는 참혹한 현실에 직면했다.

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농민들은 농사를 지을수록 빚만 늘어나는 악순환이 반복되고 있다고 호소했다. 정부는 현재 할인 행사를 통해 김장 채소 소비를 독려하는 방안만을 제시하고 있을 뿐, 농민의 생존권을 보장할 실질적인 해결책을 내놓지 못하고 있다. 이러한 정부의 안일한 대응에 대해 농민들은 강력한 불만을 표시하며 현장 투쟁에 나섰다.

농산물 가격안정제 예산 부족 비판

전국농민회총연맹 충북도연맹은 정부가 내년부터 시행을 예고한 농산물 가격안정제 제도의 한계를 명확히 지적했다. 해당 제도는 현재 마늘과 양파에만 적용되고 있으며, 배추를 비롯한 김장 채소는 제외된 상태다. 더욱이 마늘과 양파에 할당된 예산 규모가 91억 원에 불과하여 실효성에 의문이 제기되고 있다.

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농민들은 배추를 비롯해 김장 채소 가격 폭락에 대한 긴급 수급 안정 대책을 즉각 마련할 것을 정부에 요구했다. 특히 농산물의 공공 수매를 시행하여 시장 가격의 급락으로 인한 농가 피해를 최소화해야 한다고 주장했다. 농민회의 입장은 단순한 시위에 그치지 않고 정책의 구조적 개선을 요구하는 수준으로 이어지고 있다.

충북도와 청주에 조례 제정 요구

전국농민회총연맹 충북도연맹은 충청북도 및 청주시 행정당국에도 강력한 조치를 촉구하고 나섰다. 충청북도는 농축산물의 최저 생산비를 보장하는 조례를 제정하고, 청주시 역시 농민의 생존권을 보장할 수 있는 구체적인 대책을 수립해야 한다는 것이다. 지방자치단체의 적극적 개입 없이는 지역 농촌의 위기를 극복하기 어렵다는 것이 농민들의 공통된 인식이다.

이번 밭 갈아엎기 투쟁은 단순한 항의 행사가 아니라, 농업 구조의 취약성과 정부의 미흡한 대응에 대한 날선 비판으로 기록될 전망이다. 전국농민회총연맹 충북도연맹은 앞으로도 배추 가격 안정화를 위한 다양한 활동을 전개할 예정이며, 당국의 철저한 대응을 기다리고 있다.