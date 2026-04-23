전국 하천·계곡 불법 점용 시설 전면 재조사 결과, 3만 3천여 건 적발…지난해 대비 40배 증가

이재명 대통령 지시로 실시된 전국 하천·계곡 불법 점용 시설 전면 재조사 결과, 3만 3천여 건의 불법 행위가 적발되었습니다. 이는 지난해 적발 건수보다 40배 이상 증가한 수치이며, 불법 점용 기준 명확화와 적극적인 단속 의지가 반영된 결과입니다. 정부는 불법 시설에 대한 원상 회복 명령 및 엄정 대응 방침을 밝혔습니다.

이재명 대통령 의 강력한 지시로 전국 하천 및 계곡에 대한 불법 점용 시설 전면 재조사 가 진행된 결과, 놀라운 규모의 불법 행위가 드러났습니다. 행정안전부 는 지난달 실시한 재조사를 통해 총 3만 3천여 건의 불법 점용 사례를 확인했는데, 이는 지난해 전체 적발 건수 835건에 비해 무려 40배가 넘는 수치입니다.

이 대통령은 지난해 실태 조사 결과 보고받은 적은 적발 건수에 의문을 제기하며 전면 재조사를 지시했고, 이번 재조사를 통해 그동안 제대로 파악되지 않았던 불법 점용의 심각성이 명확히 드러났습니다. 이번 재조사의 가장 큰 특징은 불법 점용 기준의 명확화와 적극적인 단속 의지입니다. 과거에는 모호했던 하천과 계곡의 기준, 즉 사유지, 국공유지, 도랑, 공원 구간 등에 대한 명확한 정의가 이루어지지 않아 불법 점용 행위가 제대로 적발되지 않는 경우가 많았습니다. 또한, 소규모 불법 경작이나 단순 물건 적치 등 경미한 행위도 불법 행위로 포함시켜 지방 정부에 단속 지침을 내린 결과, 적발 건수가 크게 증가했습니다.

행정안전부는 또한 국토 공간 정보를 활용하여 하천 구역 경계와 불법 시설물 위치를 정확하게 파악할 수 있는 ‘하천·계곡 정비 지원 시스템’을 지방 정부에 제공하여 현장 확인의 정확성을 높였습니다. 이러한 노력 덕분에 지방 하천 1만 3736곳, 소하천 1만 153곳, 구거 4277곳, 국가 하천 3575곳 등 다양한 유형의 하천에서 불법 점용 행위가 적발되었습니다. 정부는 적발된 불법 시설에 대해 우선적으로 원상 회복 명령을 내리고 자진 철거를 유도할 계획입니다. 만약 자진 철거가 이루어지지 않을 경우에는 변상금 부과, 고발, 행정대집행 등 무관용 원칙에 따라 엄정하게 대응할 것입니다.

특히 상습적이고 반복적인 불법 행위가 발생하고 있는 400여 곳은 ‘중점 관리 대상 지역’으로 지정하여 CCTV 설치 등 상시 감시 체계를 구축할 예정입니다. 윤호중 행정안전부 장관은 서울 강북구 인수천 불법 점용 시설 정비 현장을 방문하여 “단 하나의 예외 없는 원상 복구를 위해 가용한 모든 수단을 총동원하겠다”고 강조했습니다. 행정안전부는 여름철 피서객이 증가하기 전인 6월까지 정비를 완료하는 것을 목표로 하고 있으며, 현재도 안전신문고를 통해 불법 점용 시설에 대한 제보가 계속 들어오고 있어 최종 적발 건수는 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다.

이번 전면 재조사는 국민들의 안전과 쾌적한 환경을 보호하기 위한 정부의 강력한 의지를 보여주는 사례라고 할 수 있습니다





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하천 계곡 불법 점용 전면 재조사 이재명 대통령 행정안전부 원상 회복 안전신문고

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