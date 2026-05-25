전국 지방선거 격전지 분석 및 주요 후보 지지율 변동 현황

충남, 전북, 울산, 대구 등 주요 지역에서 나타나는 여론조사 결과와 후보 간 접전 상황, 그리고 단일화 갈등 및 네거티브 변수를 종합적으로 분석한 뉴스입니다.

최근 진행되고 있는 지방선거 의 판세가 충청도와 전라도, 그리고 울산과 대구 등 전국 주요 지역에서 예측 불허의 접전 양상으로 치닫고 있습니다. 특히 여권의 우세가 압도적일 것으로 예상되었던 충남 지역의 분위기가 급격히 반전되며 긴장감이 고조되고 있습니다.

KBS대전과 한국리서치가 실시한 최근 조사에 따르면, 더불어민주당의 박수현 후보와 국민의힘 김태흠 후보 간의 지지도 격차가 단 4%포인트로 좁혀지며 오차범위 내의 치열한 접전이 벌어지고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 불과 3주 전만 해도 두 후보의 격차가 21%포인트까지 벌어졌던 것과 비교하면 매우 이례적인 변화입니다. 연령대별 분석에서도 박 후보의 우위가 흔들리고 있습니다.

과거 조사에서는 20대와 70대 이상을 제외한 거의 모든 연령층에서 박 후보가 앞서나갔으나, 이번 조사에서는 40대와 50대에서만 우세를 유지하고 있을 뿐 20대와 30대에서는 김 후보와 박빙의 승부를 펼치고 있으며, 60대와 70대 이상에서는 오히려 열세에 놓인 것으로 분석되었습니다. 지역별로 살펴보면 인구가 가장 많은 천안시에서는 여전히 박 후보가 앞서고 있지만, 김태흠 후보의 이전 지역구였던 보령시와 서천군 등이 포함된 권역에서는 김 후보가 우세를 점하며 상승세를 타고 있습니다.

이러한 흐름은 뉴스핌과 리얼미터의 조사에서도 유사하게 나타나는데, 여기서는 오히려 김태흠 후보가 43.9%로 박수현 후보의 43.5%를 근소하게 앞지르는 결과가 나왔습니다. 특히 이 조사에서는 김 후보가 천안시와 서남권 모두에서 승리하는 것으로 나타나 김태흠 지사의 상승세가 매우 뚜렷함을 보여주었습니다. 다만 적극 투표층에서는 박수현 후보가 48.8%로 김태흠 후보의 45.2%보다 약간 높은 지지율을 보였고, 당선 가능성 측면에서도 박 후보가 45.4%로 김 후보의 40.5%를 앞서며 여전히 경쟁력을 유지하고 있습니다.

하지만 여기에 장동혁 국민의힘 대표가 박 후보의 불륜 의혹을 포함한 여러 의혹을 제기하며 네거티브 공방이 격화되는 변수가 등장했습니다. 민주당은 이를 저열한 네거티브라고 비판하며 박 후보 측이 장 대표를 검찰에 고발하는 등 선거 막판 진흙탕 싸움으로 번질 조짐을 보이고 있습니다. 전북 지역 역시 공천 과정부터 갈등이 깊었던 만큼 상황이 매우 복잡하게 돌아가고 있습니다. CBS-KSOI 조사 결과, 무소속 김관영 후보가 44.1%의 지지율로 민주당 이원택 후보의 40.0%를 오차범위 내에서 앞서고 있는 것으로 나타났습니다.

특히 주목할 점은 민주당 지지층 내부에서도 김관영 후보(41.6%)와 이원택 후보(48.3%)로 마음이 확연히 나뉘어 있다는 것입니다. 김관영 후보 지지자들은 과거 금품 살포 의혹 당시 민주당 지도부가 본인의 해명조차 듣지 않고 즉각 제명했던 처사와 이원택 후보의 식사비 대납 의혹에 대해 혐의 없음 결론을 내린 것을 두고 이중잣대라고 비판하고 있습니다. 반면 이원택 후보 지지자들은 김관영 후보의 도덕성 문제와 새만금 잼버리 사태 당시의 대응 미흡을 지적하며 민주당의 정통성을 강조하고 있습니다.

이에 정청래 대표는 전북 정읍에서 현장 선대위를 열고 이재명 대통령과 전북도지사, 국회의원이 모두 민주당일 때 지역 발전이 가능하다며 지지를 호소하고 있습니다. 울산 지역에서는 범진보 진영의 단일화 과정에서 심각한 잡음이 발생하며 위기감이 고조되고 있습니다. 민주당 김상욱 후보 캠프는 진보당 김종훈 후보와의 단일화를 위한 여론조사 과정에서 조직적인 개입 의심 사례가 발견되었다며 경선 중단을 선언했습니다. 이에 대해 김종훈 후보 측은 구체적인 근거 없이 일방적으로 중단을 선언한 것은 합의 정신을 저버린 것이라며 강하게 반발하고 있습니다.

하지만 여론조사 수치는 단일화의 필요성을 명확히 보여줍니다. KBS울산-한국리서치 조사에 따르면, 다자 대결 시에는 김상욱 후보(37%)와 국민의힘 김두겸 후보(32%)가 접전을 벌이고 있지만, 단일화가 이루어져 김상욱 후보가 단일 후보가 될 경우 45%의 지지율로 김두겸 후보를 오차범위 밖에서 크게 앞서게 됩니다. 반면 김종훈 후보가 단일 후보가 될 경우에는 34%로 김두겸 후보와 박빙의 승부가 예상되어, 단일화 주체에 따라 결과가 크게 달라질 수 있는 상황입니다. 마지막으로 대구와 경북 지역에서도 새로운 변화의 바람이 감지되고 있습니다.

대구시장 선거에서는 국민의힘 추경호 후보가 48.0%의 지지율로 민주당 김부겸 후보의 43.0%를 역전하며 이른바 골든 크로스가 나타났습니다. 당선 가능성에서도 추 후보가 50.3%로 김 후보의 38.4%를 크게 앞서며 우위를 점하고 있습니다. 이에 김부겸 후보는 노무현 대통령의 재지 말고 그냥 던져라라는 메시지를 인용하며 심기일전에 나섰고, 대구의 새로운 도약을 강조하는 현수막을 내걸며 막판 뒤집기를 노리고 있습니다.

또한 경북 안동시장 선거에서도 국민의힘 권기창 후보와 민주당 이삼걸 후보의 격차가 10.1%포인트에서 7.9%포인트로 줄어드는 등 견고한 보수 성향의 영남 지역에서도 조금씩 균열이 생기고 있는 모습입니다. 이처럼 이번 지방선거는 각 지역의 전략적 선택과 단일화 여부, 그리고 예상치 못한 네거티브 변수들이 맞물리며 끝까지 결과를 예측할 수 없는 초박빙의 승부가 될 것으로 전망됩니다





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지방선거 여론조사 지지율역전 후보단일화 정치분석

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