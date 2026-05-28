전국 주요 격전지에서 맞붙는 지방선거 후보들, 사전투표 앞두고 치열한 여론전 펼쳐져

6·3 지방선거 사전투표일 전, 울산·서울·대구·경기 평택 등에서 후보자들의 선거운동과 여론조사 결과가 크게 요동치며 격전 양상이 드러났다.

6·3 지방선거 사전투표 일이 다가오면서 전국 주요 경기지에서 유권자들의 관심이 집중되고 있다. 울산 남구 울산대공원에서는 울산시선관위 관계자들이 사전투표 참여를 독려하는 캠페인을 진행했으며, 서울, 부산, 울산, 경남, 대구 등에서도 후보자들의 선거운동이 본격화되었다.

여야는 이번 광역단체장 선거에서 서울·부산·울산·경남을 핵심 격전지로 지정했으며, 국회의원 재·보궐선거는 경기 평택, 부산 북갑, 충남 공주·부여·청양, 울산 남갑 등 14개 지역에서 '미니 총선'이라는 별칭으로 치러진다. 21일부터 시작된 공식 선거운동과 동시에 중앙선거여론조사공정심의위원회에 등록된 여론조사 결과가 발표되었는데, 지방선거 관련 조사 2,143건과 재보궐선거 관련 조사 86건을 포함한 총 2,229건이 기록되었다. 전국 각지에서는 후보자들 간 격차가 지역마다 크게 달라졌다. 서울에서는 더불어민주당 정원오 후보와 국민의힘 오세훈 후보가 박빙의 경쟁을 펼치고 있다.

파이낸스투데이 의뢰 여론조사에서는 정 후보가 44.3%, 오 후보가 41.9%를 기록해 2.4%p 차이로 앞섰지만, 이후 한국리서치와 리얼미터 조사에서는 각각 6%p, 7.4%p 차이로 정 후보가 크게 앞서는 모습을 보였다. 반면 펜앤마이크 의뢰 조사에서는 오 후보가 44%로 정 후보(43.6%)를 0.4%p 앞서는 역전 양상이 나타났다. 대구에서는 국민의힘 추경호 후보와 더불어민주당 김부겸 후보가 1~2%p 차이로 접전을 벌이고 있으며, 조사에 따라 격차가 9%p까지 벌어지는 등 변동성이 크다.

부산 북갑에서는 민주당 하정우 후보와 무소속 한동훈 후보가 오차범위 내에서 맞서는 가운데, 최근 조사에서는 한 후보가 40.7%로 하 후보(35.8%)를 앞서면서 지지세가 급변하고 있다. 경기 평택에서는 민주당 김용남 후보, 조국혁신당 조국 후보, 국민의힘 유의동 후보가 3강 구도를 형성했다. 해당 지역은 '최대 격전지'로 꼽히며, 각 후보는 현장 토론회와 지역 유세를 통해 유권자들의 선택을 두고 치열한 경쟁을 펼치고 있다.

충남 공주·부여·청양에서는 민주당 김영빈 후보와 국민의힘 윤용근 후보 사이의 지지율 차이가 1%p 내외로 오차범위에 머물렀고, 울산 남갑에서도 민주당 전태진 후보와 국민의힘 김태규 후보가 0.3%p 차이로 거의 동등한 상황을 유지하고 있다. 이처럼 전국 각지에서 진행되는 여론조사는 무선 ARS, 전화면접 등 다양한 방식으로 실시되었으며, 응답률은 5%에서 18% 사이, 표본오차는 ±3.1%에서 ±4.4%까지 다양했다. 이러한 조사 결과는 선거 전까지 흐름이 크게 변동될 가능성을 시사하고 있어, 유권자와 정당 모두 긴장된 분위기 속에서 최종 투표일을 준비하고 있다





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