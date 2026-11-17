전교조가 교육부의 수능 부정행위 방지 대책을 비판하며 감독교사에게 과도한 책임과 업무를 떠넘기고 있다며 국가소송책임제 도입을 촉구했다.

올해 세무사 시험에서 초소형 카메라와 인공지능을 활용한 부정행위가 적발된 이후, 2027학년도 대학수학능력시험에서도 스마트 기기를 이용한 부정행위가 발생할 것이라는 우려가 고조되고 있다.

전교조, 늦은 정부 대응과 감독교사 책임 전가 비판

교육부가 수능 이틀 앞둔 17일 부정행위 방지 대책을 발표했으나, 전국교직원노동조합은 정부의 대응이 너무 늦었으며 감독교사에게 과도한 책임과 업무를 떠넘기고 있다고 강력히 비판했다. 전교조는 이번 사태가 첨단 기술의 발전으로 인해 충분히 예견된 문제였음에도 불구하고, 이미 사회적 파장이 일어난 뒤에서야 긴급 대응에 나선 정부를 향해 안일한 태도를 지적하며 수험생과 교사들에게 혼란을 가중시켰다고 밝혔다.

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특히 세무사 시험에서의 AI 부정행위 사례가 명확히 드러난 후에도 충분한 준비 없이 시험 직부에 대책을 내놓고 번복하는 등 정책의 혼란을 초래한 점은 교육부의 전문성 부족을 드러낸다고 평가했다. 교육부가 발표한 이번 대책의 주요 내용은 감독교사의 검사 기준을 강화하는 데 초점이 맞춰져 있다. 이에 따르면 감독관은 1교시 예비령 전부터 수험생들이 착용한 모든 안경을 책상 위에 올려놓아야 하며, 스마트 안경 여부를 철저히 점검해야 한다.

또한 2교시부터 5교시에 걸쳐 본인 확인 과정에서 안경을 다시 한번 점검해야 하고, 단추와 옷깃의 특이사항을 살피며 양소매를 걷게 하여 초소형 카메라가 은닉되지 않았는지 육안으로 확인하도록 요구된다. 전교조는 이러한 조치가 짧은 시간 내에 본인 확인, 시험 진행, 부정물품 검사 등 방대한 업무를 감독교사에게 부과한다고 지적했다.

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또한 정확한 식별 장비 없이 교사의 눈과 주의력에만 의존해 초소형 부정기기를 찾아내라고 요구하는 것은 불가능에 가까운 무리한 요구이며, 정상적인 행동을 부정행위로 의심할 경우 민원이 발생할 수 있고 기기를 발견하지 못했을 경우에는 감독 소홀이라는 책임을 교사 개인이 감당해야 하는 구조적 모순이 존재한다고 비판했다. 전교조는 감독교사 보호를 위한 국가소송책임제 도입을 강력히 촉구했다. 국무총리와 교육부 장관이 수능 감독 업무에 대한 국가의 책임을 강조한 만큼, 이를 구체적인 제도로 이행해야 한다는 주장이다.

국가 책임제 도입 촉구와 갑작스런 인력 차출 혼란 지적

수능 감독은 국가의 지침에 따라 수행하는 공적 업무이므로, 발생 가능한 법적 분쟁과 민원은 국가가 책임져야 하며 교사 개인에게 그 부담을 전가해서는 안 된다고 강조했다. 또한 갑작스러운 복도감독관 6,500명 추가 차출로 인한 학교 현장의 혼란도 지적했다. 갑작스러운 인력 차출로 인해 학교는 수업과 업무를 재조정해야 하는 어려움에 처했고, 추가 감독 업무를 맡은 교사들도 충분한 준비 없이 업무를 감당해야 하는 실정이다.

전교조는 이번 사태를 계기로 정답을 빠르게 찾아내는 능력으로 학생을 평가하는 기존 체계의 근본적인 전환을 요구하며, AI 시대에 감시와 적발 강화만으로는 시험의 공정성을 담보할 수 없다고 강조했다. 교육부는 이러한 비판 속에서도 수능 준비에 차질이 없도록 최선을 다하겠다고 밝혔으나, 교사들과 학부모들의 불안감은 쉽게 가라앉지 않고 있다.