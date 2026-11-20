전교조가 부천 사립유치원 교사 사망 및 사직서 위조 사건과 관련해 개인 처벌을 넘어 설립자 책임과 유아교육 사유화 구조 개선, 공립유치원 확대를 요구하고 나섰다.

전국교직원노동조합 은 20일 성명을 발표하고, 부천 사립유치원 교사 사망 사건과 관련해 직무상 재해 인정을 촉구하며 교육 시스템의 구조적 개혁을 강력히 요구했다. 이는 최근 인천지방법원 부천지원이 사건 관련 원장에게 징역형을 선고한 것에 대한 전교조 의 법적 평가이자, 더 나아가 사립유치원 운영 구조 개선을 위한 정치적 요구이다.

법원 판결에 대한 전교조의 법적·사회적 평가

전국교직원노동조합은 인천지방법원 부천지원이 지난 19일 사직서 위조 혐의로 해당 유치원 원장에게 징역 4개월에 집행유예 1년을 선고한 결정에 대해 논평을 내놓았다. 전교조는 "중환자실에 누워 있던 교사의 퇴직 서류를 조작한 반인륜적 범죄에 징역형이 선고된 것은 사필귀정"이라고 평가했다. 그러나 조합은 이번 사건을 단순히 고용된 월급직원인 원장 개인의 일탈로 치부해서는 안 된다고 강조한다. 이는 유아가 누워 있던 당시 상황과 교사 복무 문제를 덮기 위한 문서 위조라는 점에서, 해당 행위가 조직적 혹은 구조적 배경을 가진 범죄일 수 있음을 시사한다.

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사립유치원 설립자의 구조적 책임과 사유화 문제

전교조는 사립유치원의 인사 및 재정 권한이 개인 설립자에게 집중된 점, 그리고 유아교육이 사유화되는 구조적 원인이 여전히 해결되지 않았다고 지적했다. 특히 해당 유치원 설립자가 부천뿐만 아니라 평택에서도 대형 사립유치원을 운영하고 있다는 점에서, 공교육이라는 공공재를 특정 개인이 소유하고 지배할 때 발생하는 구조적 한계가 드러났다고 판단했다. 전교조는 2018년 사립유치원 회계 비리 사태 이후에도 전체 유치원 원아의 약 70%가 사립유치원에 재원하고 있는 현실을 지적했다.

또한 전교조는 정규 학교급 가운데 법인이 아닌 개인의 설립과 운영이 허용되는 사실상 유일한 학교가 사립유치원이라는 점을 문제로 꼽았다. 조합은 "유아교육이라는 공공재를 개인이 사유화하는 기형적 구조를 바꾸지 않는 한, 2018년 회계 비리와 2026년 교사 사망 및 사직서 위조 같은 비극은 반복될 수밖에 없다"고 강력히 경고했다.

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교육당국 감사 요청과 공립유치원 확대 방안

전국교직원노동조합은 교육당국과 국회에게 구체적인 행동을 촉구했다. 먼저 경기도교육청에 특별감사를 실시해 사직서 위조와 허위 임면 보고 과정에 설립자의 지시, 공모, 묵인이 있었는지 규명할 것을 요구했다. 국가 보조금과 교원 인건비 집행 등 유치원 운영 전반을 감사하라는 것이다. 또한 사립유치원 지도 및 감독을 강화하고 공립유치원 확대 방안을 마련해야 한다고 강조했다.

전교조는 복무와 인사 비리가 확인된 유치원에 재정 지원을 중단하는 등 상시 감독 체계를 확립해야 한다고 지적했다. 아울러 공립유치원 취원율 확대를 위한 실효성 있는 중장기 대책을 수립할 것을 요구했다. 이는 현재 사립유치원에 과도하게 의존하고 있는 교육 환경에서, 공공성이 확보된 공립유치원을 통해 교육의 균형을 맞추자는 제안이다.

공적 대체교사 체계 구축과 국회 법안 처리 촉구

전교조는 교사들이 아플 때 쉴 수 있도록 교육청 주도의 공적 대체교사 체계를 구축해야 한다고 강조했다. 공립유치원 확대와 별개로, 현장 교사들이 병가를 사용할 수 있는 최소한의 안전망이 시급하다는 지적이다. 이에 따라 국회에는 발의된 유치원 대체교사 관련 법안을 조속히 처리하되, 교육청이 공적 인력을 직접 관리하고 지원할 수 있는 체계를 마련할 것을 촉구했다.

또한 교사의 정당한 병가 사용을 가로막는 유치원에 대한 강력한 제재 조항을 담은 법안 처리를 요구했다. 전교조는 "고인의 안타까운 죽음이 헛되지 않도록, 더 이상 개인 소유와 폐쇄적 운영 구조 속에 교사의 생명과 권리가 위협받지 않도록 교육당국과 국회의 책임 있는 후속 조치를 거듭 촉구한다"고 마무리했다.