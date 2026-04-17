전광훈 목사, 첫 재판 출석…혐의 부인하며 보석 조건 문제 삼은 언론 비판

서울 서부지법 폭동 사태 배후 혐의로 기소된 전광훈 사랑제일교회 목사가 보석 후 첫 재판에 출석해 혐의를 전면 부인하며 언론의 보석 조건 문제 제기에 대해 강한 불만을 표출했다. 다음 재판은 5월 22일 열린다.

서울서부지법 난동 사태 배후로 지목돼 구속기소 뒤 보석으로 풀려난 전광훈 사랑제일교회 목사가 17일 마포구 서울서부지법 에서 열린 재판에 출석하기 앞서 법원 앞에서 발언하고 있다. 연합뉴스. 서울 서부지방법원에서 폭동 사태 배후 혐의를 받는 전광훈 사랑제일교회 목사가 보석으로 풀려난 뒤 처음으로 재판에 참석했다. 전 목사는 모든 혐의를 전면 부인하며, 자신의 보석 조건을 문제 삼는 언론 등에 대해서도 불만을 쏟아냈다. 서울서부지법 형사1단독 박지원 부장판사는 17일 전 목사의 특수건조물침입교사, 특수공무집행방해교사, 집회 및 시위에 관한 법률 위반 등의 혐의에 대한 2차 공판을 진행했다. 평소 즐겨 입는 파란 정장에 붉은 넥타이를 맨 모습으로 재판장에 출석한 전 목사는 “나는 서부(지법) 사태가 일어난 줄도 몰랐다”며 “새벽 3시에 잠을 자고 있었는데 내가 어떻게 교사를 할 수 있겠냐”고 기존의 주장을 반복했다.

그는 “서부지법에 들어간 사람이 100명 정도 된다고 했는데, 그 100명을 내가 어떻게 다 교사하겠냐”고 덧붙였다. 이날 재판에서는 전 목사가 보석 조건을 어겼는지 여부를 두고도 치열한 공방이 벌어졌다. 검찰 측은 의견서를 제출하며 “피고인이 4월 12일 영상 예배를 진행했는데, ‘수도권 자유마을 대표들 또는 그의 대리인을 교육할 것이다’는 취지의 발언이 나온다”며 “정범 7명 중 2명이 공소장에 자유마을 대표로 명시돼 있어 발언 내용 자체만으로 보석 조건에 위배될 여지가 있다”고 지적했다. 이는 전 목사의 보석 조건인 사건 관계인(정범 7명)과의 직간접적인 소통 및 접촉 금지를 문제 삼은 것이다. 반면 전 목사 측 변호인은 “두 사람은 구금 상태라 보석 조건 위배에 해당하지 않는다”고 반박했다. 전 목사 본인 역시 “자유마을 대표는 제가 아니라 다른 목사가 총지휘를 하고 있다”고 주장했다. 이에 박 부장판사는 “보석 조건에 위반되지 않더라도 도망 우려 등이 있다면 보석 취소 사유에 해당하며 직권으로 보석 조건을 가중할 수 있다”고 주의를 당부했다. 앞서 법원은 지난 7일 당뇨병으로 인한 비뇨기과 질환으로 주기적인 병원 치료가 필요하다는 점 등 건강상의 이유를 들어 전 목사의 보석을 허가했다. 보석 조건으로는 보증금 1억 원 납입, 주거 제한, 사건 관계자와의 직간접적인 의사소통 금지 등이 포함되었다. 다만 집회 참석 금지는 포함되지 않았다. 전 목사는 지난 12일 서울 종로구 동화면세점 인근에서 열린 ‘전국 주일 연합 예배’에 영상으로 참석해 “우리가 이겼다”며 자신의 무죄를 주장했다. 이에 시민단체들은 전 목사의 발언이 보석 조건 위반 및 내란 선동에 해당한다며 지난 14일 서울 서부지검에 고발장을 제출했다. 이날 재판을 마칠 무렵, 전 목사 측은 자신의 보석과 관련된 언론 및 시민단체의 반응에 불만을 토로하기도 했다. 전 목사 측 변호인은 “피고인 입장에선 분명 법원의 보석 조건에 따라 인신의 자유를 얻어 나왔는데, 검찰과 언론, 그리고 좌파 단체들이 사사건건 피고인의 언행을 문제 삼으며 보석 조건과 다른 내용을 언급한다”며 “피고인의 인신 문제는 오로지 대한민국 사법부에 달려 있는데, 이에 어떤 식으로든 영향을 주려는 것은 언론의 월권 행위”라고 비판했다. 전 목사 역시 “언론이 판사도 검사도 아닌데 재구속하라고 자꾸 이야기한다”며 “이해할 수가 없다”고 언성을 높였다. 전 목사는 서부지법을 빠져나오며 기자들에게 재차 보석 조건을 문제 삼지 말라는 취지로 발언하며 직접 입장문을 배포하기도 했다. 입장문에는 ‘공소장이 거짓에 불과하다’며 자신의 무죄를 주장하는 내용과 함께, ‘나는 중환자이기 때문에 소변을 스스로 배출할 힘이 없다’는 등 자신의 건강 상태에 대한 설명이 담겨 있었다. 전 목사에 대한 다음 공판은 오는 5월 22일 오후 서부지법에서 열릴 예정이다





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전광훈 사랑제일교회 서울서부지법 재판 보석

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