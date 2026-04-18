전광훈 목사, 보석 후 첫 집회 참석 “대한민국 망했다” 주장

서울서부지방법원 난동 사건으로 재판 중인 전광훈 사랑제일교회 목사가 보석 석방 후 처음으로 대중 집회에 참석해 “대한민국은 이미 망했다”고 발언했다. 법원은 전 목사의 건강 상태와 도주 우려가 낮다는 점 등을 고려해 보석을 허가했으며, 집회 참석 제한 조건은 없었다. 전 목사는 혐의를 부인하며 구치소 수감 당시 건강 상태를 호소했다.

전광훈 사랑제일교회 목사가 서울서부지방법원 난동 사건의 배후로 지목되어 재판을 받고 있는 가운데, 보석 후 처음으로 대중 집회에 참석해 발언했다.

지난 17일 서울 마포구 서부지법에서 열린 2차 공판 출석에 앞서 기자회견을 가졌던 전 목사는 18일 오후 서울 종로구 동화면세점 앞에서 열린 대한민국바로세우기국민운동본부 주최 집회 무대에 올라 “대한민국은 이미 망했다”고 주장하며, “북한에 나라를 넘겨주면 안 되기 때문에 20년 광화문 운동을 지켜왔다”고 강조했다.

약 3분간의 발언 후 무대에서 내려온 전 목사는 보석 석방 후 처음으로 집회 현장에 직접 모습을 드러낸 것이다. 앞서 지난 12일 광화문광장 주말 예배에는 영상으로만 참여한 바 있다.

법원은 전 목사의 당뇨병으로 인한 비뇨기과 질환 치료 필요성, 얼굴이 널리 알려져 도주 우려가 낮다는 점 등을 고려하여 지난 7일 사건 관계인 7인 접촉 금지 등의 조건을 붙여 보석을 허가했다. 다만, 집회 참석 제한 조건은 없었다.

전 목사는 전날 2차 공판기일에 출석하며 취재진에게 자신의 힘으로 소변도 보기 어려운 건강 상태임을 토로하며, “이런 중환자를 어떻게 두 달 반 동안 구치소에 가둘 수 있느냐”고 반발하기도 했다. 그는 지난해 1월 19일 새벽 윤석열 전 대통령 구속 직후 지지자들이 서부지법에 난입하여 집기를 파손하고 경찰관을 폭행하도록 교사한 혐의로 지난 2월 구속 기소되었다.

그러나 전 목사는 전날 법정에서 “당시 저는 자고 있었는데 어떻게 교사를 할 수 있느냐”며 혐의를 부인했으며, 사건 자체를 출국을 위해 찾은 공항에 가서야 알았다고 주장했다.

이날 집회에는 한국사 강사 출신 유튜버 전한길 씨도 참석했다. 전 씨는 이재명 대통령과 이준석 개혁신당 대표의 명예를 훼손한 혐의 등으로 구속 영장이 청구되었으나, 지난 16일 법원에서 기각된 바 있다.





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

전광훈 사랑제일교회 보석 집회 재판

United States Latest News, United States Headlines