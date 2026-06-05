전 주한미국대사 2인, 이재명 정부를 '강경 좌파'·'친중' 논조 과장이라 비판

필립 골드버그·캐서린 스티븐스 전 주한미국대사는 워싱턴 세미나에서 미국 보수 진영의 이재명 정부 비판을 과장이라며 반박하고, 한미 동맹 재구조화와 신뢰 회복의 중요성을 강조했다.

필립 골드버그 전 주한미국대사와 캐서린 스티븐스 전 주한미국대사가 4일 워싱턴에서 열린 한미경제연구소(KEI) 주최 세미나에서 최근 미국 보수 진영 일각이 이재명 정부를 '강경 좌파' 혹은 '친중 정부'라고 규정한 평가에 대해 강하게 반박했다.

두 전 대사는 미국 매체 월스트리트저널이 이재명 정부를 비판한 칼럼에서 제시한 여러 사안-오산 공군기지에 대한 특검 압수수색, 쿠팡 개인정보 유출 사건 수사, 정동영 통일부 장관의 기밀정보 공개 논란 등-을 근거로 한 '한미동맹 위협' 논조를 과장된 해석이라며, 실제 상황은 보다 복합적이라고 강조했다. 골드버그 전 대사는 "한국의 진보 정부가 미국의 국제정책에 대해 덜 친미적인 입장을 보일 수는 있다"는 전제를 인정하면서도, 이재명 대통령을 "급진 공산주의자"라고 묘사하는 의견은 전혀 근거가 없으며, 자신이 직접 대통령을 만나 본 결과 그런 인상을 받지 못했다"고{}` 이와 동시에 두 전 대사는 현재 한미 ,





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