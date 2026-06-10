고노 전 관방장관이 발표한 '고노 담화'는 일본군 위안부 제도에 대한 최초의 공식 사죄를 의미했다. 그의 사망과 함께 위안부 사죄와 역사 인식 논란, 고노 가문이 일본 정치에서 끄징한 영향이 재조명된다.

도쿄 연합뉴스 보도에 따르면, 조성미 특파원은 올해 10일 별세한 고노 요헤이 전 일본 중의원 의장을 소개한다. 고노는 일본군 이 위안부 모집과 이동에 개입했고, 강제성이 있었다는 사실을 일본 정부 차원에서 최초로 공식 인정하며 사죄한 '고노 담화'를 발표한 인물로 손꼽힌다. 1993년 8월 4일 그는 관방장관이던 시절 일본 정부가 일본군 위안부 문제에 대해 공식 입장을 밝히는 '고노 관방장관 담화'를 내세웠다.

이 담화는 당시 '종군(從軍) 위안부'라는 표현을 사용해 군과 함께 움직인다는 의미에서 피해자가 자발적으로 위안부가 되었다는 인식을 주려는 우려를 여기에 반영했다. 한국에서는 이 표현을 쓰지 않는다. 담화에서는 1991년 12월부터 시작된 일본군 위안부 조사 결과를 바탕으로 광범위한 지역에 위안소가 설치돼 수많은 여성들이 처했고, 모집 과정에서 군 요청을 받은 업자와 관헌(관공서) 등이 강압과 허위 진술을 이용해 모집했다는 점이 밝혀졌다. 또한 일본 정부는 '종군 위안부'의 출신지를 불문하고 위안부 피해자들에게 진심 어린 사과와 반성을 선언했다.

이러한 고노 담화는 1965년 한일 기본조약과 재산 청구권 협약으로 전후 문제를 정리한 이후 새롭게 부상한 위안부 논란에 대해 한국이 일본에 사죄와 배상을 요구한 상황에서 제일 중요한 전환점이 되었다. 고노 담화는 방위청 도서관에서 발견된 증거를 포함해 무력 동원과 관헌의 직접 가담을 입증해 일본 정부가 위안부를 강제 동원했다는 점을 냉정히 인정했다.

결과적으로 일본은 위안부 문제에 대해 과거 최악의 시절을 '진실'로 인정하고 사죄함으로써 과거 사죄의 제도를 확립하는 등 앞서 나간 첫 단계가 되었다. 2024년 현재, 고노 전 의장은 일본기자클럽 주최 전후 70주년 대담에 9일 참석해 방명록에 '진실(사진)'이라는 글자를 남겼다. 그는 '진실'이라는 표현을 택하게 된 배경을 사실과 진실을 끊임없이 인정해야 한다는 신념에 기초했다고 설명했다. 실제로 '진실'이란 '무엇이 없었던 것처럼 부정하거나 다른 곳에 있었다고 주장하는 것'은 일본의 명예를 손상시키는 행위라고 강조되었다.

이와 같은 태도는 일본 정부가 과거 사죄를 반복하면서도 여전히 '역사 인식' 문제에서 우익의 영향력을 드러내는 사건과도 연결된다. 2015년 아베 신조 전 총리의 '강제 연행' 표현은 명백히 고노 담화의 진정성을 훼손하려는 시도로 평가되었다. 한편, 고노 원수의 아들인 고노 다로는 일본 외무관 시절, 강제징용 배상 판결과 위안부 문제 논란에서 한국을 비판하고, 독도 영유권 주장 발언으로 국제 사회에서 논란이 되었다.

이로써 고노 가족은 일본 내에서 논쟁의 대상이 되기도 하였다. 2026년 현재, 고노 논란은 위안부 사죄와 역사 인식의 갈등, 그리고 일본과 한국 양국이 과거를 어떻게 기록하고 기억할 것인가에 관한 다각적 가치를 재조명하는 계기가 되었다





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