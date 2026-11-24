보건복지부 감사에 따르면 2021년에서 2025년까지 대한적십자사 혈액원이 버린 헌혈 혈액이 51만1978팩에 달했다. 본부의 체계적인 원인 분석 부재로 인해 재발 방지 대책도 미비한 실정이다.

51만1978팩. 이는 지난 5년간 대한적십자사 산하 전국 혈액원에서 사용되지 못하고 폐기된 헌혈 혈액제의 총량이다. 보건복지부 가 24일 공개한 ' 대한적십자사 종합감사 처분요구서'에 따르면, 2021년부터 2025년 사이 전국 15개 혈액원에서는 해마다 약 10만개의 혈액제가 버려진 것으로 드러났다. 하루 평균 280팩꼴로 낭비된 셈이다.

혈액 폐기 실태 및 주요 수치

대한적십자사 산하 15개 혈액원에서 생산된 혈액제의 연간 총량은 617만개에서 645만개 사이였다. 이 가운데 폐기되는 비율은 전체의 1.5% 수준이었다. 하지만 이 숫자背后에는 심각한 관리 소홀이 숨어 있었다. 폐기가 가장 많았던 2022년에는 12만8559개의 혈액제가 폐기되어 폐기율이 2.08%로 최고치를 기록했다. 이는 헌혈에 참여한 242만2000명에서 263만 명이라는 거대한 기부 정성 중 일부가 무용지물이 되었음을 의미한다.

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폐기 행위는 특정 혈액원에 집중적으로 발생했다. 전국에서 혈액 생산량이 가장 적었던 ㄱ혈액원은 5년 연속 폐기율 상위 3위 안에 들었다. 특히 2021년, 2024년, 2025년에는 이 혈액원의 폐기율이 전국 평균보다 15%에서 20%가량 더 높았다. 같은 실수가 매년 되풀이되는데도 불구하고, 이에 대한 근본적인 원인 분석이나 재발 방지 조치는 이루어지지 않았다.

부실 관리로 인한 혈액 손실 구조

혈액제제 폐기의 상당수는 직원의 부주의와 부실한 관리 탓이었다. ㄴ혈액원은 혈액이 굳거나 오염되어 폐기하는 비율이 5년 내내 15곳 중 상위 3곳 안에 포함되었다. 또한 직원이 업무상 실수로 혈액을 버린 비율 역시 4년 연속 상위 3곳을 기록했다. 이는 단순한 운송 불가가 아닌, 내부 프로세스의 체계적인 결함을 시사한다.

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다른 혈액원 역시 유사한 문제를 보였다. ㄷ혈액원은 혈액 주머니 밀봉 풀림이나 표지판 오기 등의 이유로 혈액을 폐기하는 비율이 5년 연속 상위 3위를 기록했다. 채혈 시 피를 너무 많이 또는 적게 뽑아 버린 혈액원 2곳 역시 5년 연속 상위권에 이름을 올렸다. 이러한 구체적인 관리 오류가 상습화되었음에도 적십자사 본부는 이에 대한 강력한 제재나 개선 노력을 기울이지 않았다.

본부 관리 부재 및 향후 개선 방향

대한적십자사 본부는 혈액원 15곳이 제출한 연간 폐기 수치를 단순히 모아 정부에 보고하는 데 그쳤다. 폐기 비율이 유독 높은 혈액원을 집중 점검한 적도 없었고, 재발 방지 대책도 세우지 않은 것으로 감사 결과를 통해 확인되었다. 이는 중앙 관리 주체로서의 책임 소기를 다했는지 의문을 제기하는 대목이다.

복지부는 이번 감사 결과를 바탕으로 대한적십자사에 혈액 관리 개선을 요구했다. 복지부 관계자는 폐기 비율이 높은 혈액원의 원인을 파악하고 대한적십자사와 함께 혈액 관리 개선 방안을 마련하겠다고 밝혔다. 대한적십자사 또한 이날 설명자료를 통해 혈액제제 폐기 원인을 정기적으로 분석해 개선방안을 마련하겠다고 해명했다. 향후 이러한 개선 조치가 어떻게 구체화되고 실행될지 주목된다.